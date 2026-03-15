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Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Eccellenza, uno scatto di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
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Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.

Serie D

Girone B

  • Breno-Caldiero Terme 1-1
  • Brusaporto-Leon 0-1
  • Folgore Caratese-Virtus CiseranoBergamo 1-1
  • Nuova Sondrio-Casatese Merate 2-1
  • Oltrepò Fbc-Milan Futuro 0-1
  • Real Calepina-ChievoVerona 1-0
  • Villa Valle-Pavia 0-0
  • Vogherese-Scanzorosciate 1-6
  • Varesina-Castellanzese 18 marzo

Girone D

  • Correggese-Piacenza 1-3
  • Crema-Cittadella Vis Modena 0-0
  • Pro Sesto-Desenzano 1-2
  • Progresso-Sangiuliano City 0-1
  • Sant'Angelo-Imolese 2-0
  • Trevigliese-Rovato Vertovese 1-1
  • Tropical Coriano-Sasso Marconi 1-1
  • Tuttocuoio-Pro Palazzolo 0-4
  • Lentigione-Pistoiese 25 marzo

Eccellenza

Girone C

  • Pavonese-Colognese 3-0
  • Castiglione-Poggese 3-1
  • CazzagoBornato-Castelleone 1-3
  • Cellatica-Darfo Boario 1-0
  • Ciliverghe-Carpenedolo 2-1
  • Città Di Albino-Castellana C. G. 0-2
  • Orceana-Bsv Garda 1-0
  • Pianico-Juvenes Pradalunghese 1-1
  • Soncinese-Offanenghese 3-0

Promozione

Girone E

  • Asola-Castelcovati 2-0
  • Atletico Orsa Iseo-Verolese 0-2
  • Governolese-Sporting Club 2-2
  • Lodrino-San Pancrazio 1-1
  • Team Oratorio Pumenengo-Sporting Chiari 2-4
  • Valcalepio-Calcinato 1-1
  • Virtus Aurora Travagliato-Rezzato 0-2
  • Vobarno-Castrezzato 0-0

Girone A

  • Aurora Seriate-Acc. Calcio A. V. Brembana 1-1
  • Calcio Gorle-Almè 0-3
  • Oratorio Cologno-Atletico Villongo 3-1
  • Calvenzano-San Pellegrino 0-3
  • Cenate Sotto-Torre de Roveri 1-0
  • Cividate Pontoglio-Acos Treviglio 1-0
  • Forza e Costanza-Gavarnese 0-0
  • San Paolo d'Argon-Calusco 1-1

Prima categoria

Girone F

  • Paitone-Pian Camuno 2-1
  • Castenedolese-San Michele Travagliato 2-2
  • Voluntas-Eden Esine 3-0
  • La Sportiva Ome-Gussago 2-1
  • Oratorio Maclodio-Cologne 1-0
  • Roè Volciano-Concesio 1-1
  • Unitas Coccaglio-Bagnolese 0-0
  • Valtrompia-Castelmella 4-1

Girone G

  • Atletico Offlaga-Gonzaga 3-0
  • Dinamo Gonzaga-Castelvetro Incrociatello 3-1
  • La Piccola Atene-Suzzara Sport Club 0-1
  • Leoncelli-Porto 3-2
  • Oratorio Gambara-Remedello 0-1
  • Pralboino-Montirone 0-3
  • Serenissima-Union Team Marmirolo 2-3
  • Sirmione Rovizza-Rapid Olimpia 0-3

Seconda categoria

Girone D

  • Artogne-Oratorio San Marco 2-1
  • Bienno-Sellero Novelle 4-4
  • Comunale Tavernola-Paratico 0-1
  • Foresto Sparso Sen. Academy-Passirano Camignone 0-0
  • Gsr Football Club-Nuova Valcavallina 6-3
  • Nuova Camunia-Cortefranca Franciacorta 2-0
  • Oratorio Zandobbio-Comunale Endine Gaiano 3-2
  • Rovato Academy-Padernese 4-0

Girone E

  • Bassa Bresciana-Botticino 1-2
  • Csc Roncadelle-Verolavecchia 5-1
  • Deportivo Fornaci-Azzurra Calvina 0-1
  • Quinzanese-Borgosatollo 2-4
  • S. Carlo Rezzato-Ghedi 1-3
  • Villaclarense-United Fionda Montenetto 1-4
  • Virtus Feralpi Lonato-Flero 1-2
  • Real Leno-Virtus Manerbio ore 18.30

Girone F

  • Gavardo-Valgobbia 2-2
  • Pavoniana Gymnasium-Nave 6-1
  • Polisportiva Prevalle-Benaco Salò 0-1
  • Ponte Zanano-Oratorio Urago Mella 2-2
  • Real Dor Brescia-Cellatica 2-0
  • S. Andrea Concesio-Valtenesi 1-2
  • Serle-Odolo 1-0
  • Team Out-Collebeato 2-5

Girone H

  • Ceresarese-Acquanegra 1-1
  • Cannetese-Casalbuttano 1-1
  • Canottieri Baldesio-Polisportiva Pessina 1-2
  • Ciria-Castelverde 3-0
  • Gottolengo-G. S. Pescarolo 0-2
  • Primavera Stagnolmese-Corona 2-1
  • Rapid United-Martelli 5-2
  • Robecco D'Oglio-Sospirese 1-2

Girone A – Trentino

  • Alta Valsugana B-Bagolino 1-2 (giocata ieri)
  • Nogaredo-Monte Baldo 3-0 (giocata ieri)
  • Stivo-Carisolo 1-1 (giocata ieri)
  • 3 P Val Rendena-Virtus Giudicariese 2-2
  • Caffarese-Leno 1-1
  • Castelcimego-Virtus Rovere 1-1
  • Solteri San Giorgio-Baone 0-1

Terza categoria

Girone A

  • Real Castrezzato-Mario Bettinzoli 2-1 (giocata ieri)
  • Triumplina-Pol. Intercomun. Centrolago 0-4 (giocata ieri)
  • Accademia Rudianese-Sarezzo 6-1
  • Nuova San Paolo-Virtus Rodengo Saiano 1-2
  • Roccafranca Ludriano-Gso Azzano Mella 2-2
  • Libertas Bagnolo Mella-Lodetto 1-1
  • San Zeno-Lograto 1-0

Girone B

  • Nuova Valsabbia-Polisportiva Pozzolengo 2-0 (giocata ieri)
  • Alta Velocità Desenzano-Real Mompiano 0-0
  • Calcinatello-Union Colli Morenici 3-2
  • Uso Mompiano-Virtus Rondinelle 1-2
  • Bedizzole-Basso Garda 1-1
  • Progetto Sport Giovani-Uso United ore 17.30

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-Casalromano 2-2
  • Atletico Manfro-Polisportiva San Giovanni 3-2
  • Oratorio Cava Digidue-Castello Ostiano 5-1
  • River Club United-Borgo San Giacomo 1-4
  • Solarolese-Casalmoro 3-2
  • Sport Club Torreicio-Esperia 1-1

Girone C – Bergamo

  • Bagnatica-Vortex Bergamo 3-2
  • Cavernago-Valcalepio Junior 2-1
  • Real Bolgare-Gorlago 5-3
  • Atletico Provaglio-Polisportiva Erbusco 4-0
  • Aurora Fontanella-Polisportiva Comonte 1-1
  • Capriolo-Oratori Villongo 0-3
  • Oratorio Cortenuova-New Team 1-0

Femminile

Serie B

  • Freedom-Lumezzane 2-1 (giocata ieri)
  • Arezzo-Hellas Verona 3-0
  • Cesena-Venezia 4-0
  • Como-Brescia 2-1
  • Res Roma-Bologna 3-0
  • Trastevere-Frosinone 2-2
  • Vicenza-San Marino Academy 0-1

Serie C – Girone B

  • ChievoVerona-Villorba Treviso 3-1
  • Garlasco-Südtirol rinviata
  • Orobica Bergamo-Venezia 1-0
  • Pro Palazzolo-Azzurra S. Bartolomeo 3-1
  • Real Vicenza-Tavagnacco 5-0
  • Trento Academy-Dolomiti Bellunesi in corso

Eccellenza – Girone A

  • Polisportiva Erbusco-Desenzano 6-0 (giocata ieri)
  • Varese-Doverese 1-4
  • Fiammamonza-Circolo Giovanile Bresso 2-1
  • Real Trezzano-Uesse Sarnico 3-1
  • Rhodense-Castello Città di Cantù 5-0
  • Virtus Cantalupo-Cavenago 0-2
  • Bresso-Mantova in corso
  • Città di Brugherio-Accademia Milano ore 17.30

Promozione – Girone A

  • Doverese-Women's Soccer Team Brescia 4-3 (giocata ieri)
  • Orobica Bergamo-Polisportiva Oratorio 2-1
  • Femminile Mantova-Cremonese 2-4
  • Oratorio Redondesco-Trevigliese rinviata
  • Monterosso-Accademia Rudianese 3-2
  • Femminile Villa Valle-Pavonese Cigolese ore 18
  • Folgore Caratese-Rondinera ore 18.30

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

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