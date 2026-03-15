In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
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Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.
Serie D
Girone B
- Breno-Caldiero Terme 1-1
- Brusaporto-Leon 0-1
- Folgore Caratese-Virtus CiseranoBergamo 1-1
- Nuova Sondrio-Casatese Merate 2-1
- Oltrepò Fbc-Milan Futuro 0-1
- Real Calepina-ChievoVerona 1-0
- Villa Valle-Pavia 0-0
- Vogherese-Scanzorosciate 1-6
- Varesina-Castellanzese 18 marzo
Girone D
- Correggese-Piacenza 1-3
- Crema-Cittadella Vis Modena 0-0
- Pro Sesto-Desenzano 1-2
- Progresso-Sangiuliano City 0-1
- Sant'Angelo-Imolese 2-0
- Trevigliese-Rovato Vertovese 1-1
- Tropical Coriano-Sasso Marconi 1-1
- Tuttocuoio-Pro Palazzolo 0-4
- Lentigione-Pistoiese 25 marzo
Eccellenza
Girone C
- Pavonese-Colognese 3-0
- Castiglione-Poggese 3-1
- CazzagoBornato-Castelleone 1-3
- Cellatica-Darfo Boario 1-0
- Ciliverghe-Carpenedolo 2-1
- Città Di Albino-Castellana C. G. 0-2
- Orceana-Bsv Garda 1-0
- Pianico-Juvenes Pradalunghese 1-1
- Soncinese-Offanenghese 3-0
Promozione
Girone E
- Asola-Castelcovati 2-0
- Atletico Orsa Iseo-Verolese 0-2
- Governolese-Sporting Club 2-2
- Lodrino-San Pancrazio 1-1
- Team Oratorio Pumenengo-Sporting Chiari 2-4
- Valcalepio-Calcinato 1-1
- Virtus Aurora Travagliato-Rezzato 0-2
- Vobarno-Castrezzato 0-0
Girone A
- Aurora Seriate-Acc. Calcio A. V. Brembana 1-1
- Calcio Gorle-Almè 0-3
- Oratorio Cologno-Atletico Villongo 3-1
- Calvenzano-San Pellegrino 0-3
- Cenate Sotto-Torre de Roveri 1-0
- Cividate Pontoglio-Acos Treviglio 1-0
- Forza e Costanza-Gavarnese 0-0
- San Paolo d'Argon-Calusco 1-1
Prima categoria
Girone F
- Paitone-Pian Camuno 2-1
- Castenedolese-San Michele Travagliato 2-2
- Voluntas-Eden Esine 3-0
- La Sportiva Ome-Gussago 2-1
- Oratorio Maclodio-Cologne 1-0
- Roè Volciano-Concesio 1-1
- Unitas Coccaglio-Bagnolese 0-0
- Valtrompia-Castelmella 4-1
Girone G
- Atletico Offlaga-Gonzaga 3-0
- Dinamo Gonzaga-Castelvetro Incrociatello 3-1
- La Piccola Atene-Suzzara Sport Club 0-1
- Leoncelli-Porto 3-2
- Oratorio Gambara-Remedello 0-1
- Pralboino-Montirone 0-3
- Serenissima-Union Team Marmirolo 2-3
- Sirmione Rovizza-Rapid Olimpia 0-3
Seconda categoria
Girone D
- Artogne-Oratorio San Marco 2-1
- Bienno-Sellero Novelle 4-4
- Comunale Tavernola-Paratico 0-1
- Foresto Sparso Sen. Academy-Passirano Camignone 0-0
- Gsr Football Club-Nuova Valcavallina 6-3
- Nuova Camunia-Cortefranca Franciacorta 2-0
- Oratorio Zandobbio-Comunale Endine Gaiano 3-2
- Rovato Academy-Padernese 4-0
Girone E
- Bassa Bresciana-Botticino 1-2
- Csc Roncadelle-Verolavecchia 5-1
- Deportivo Fornaci-Azzurra Calvina 0-1
- Quinzanese-Borgosatollo 2-4
- S. Carlo Rezzato-Ghedi 1-3
- Villaclarense-United Fionda Montenetto 1-4
- Virtus Feralpi Lonato-Flero 1-2
- Real Leno-Virtus Manerbio ore 18.30
Girone F
- Gavardo-Valgobbia 2-2
- Pavoniana Gymnasium-Nave 6-1
- Polisportiva Prevalle-Benaco Salò 0-1
- Ponte Zanano-Oratorio Urago Mella 2-2
- Real Dor Brescia-Cellatica 2-0
- S. Andrea Concesio-Valtenesi 1-2
- Serle-Odolo 1-0
- Team Out-Collebeato 2-5
Girone H
- Ceresarese-Acquanegra 1-1
- Cannetese-Casalbuttano 1-1
- Canottieri Baldesio-Polisportiva Pessina 1-2
- Ciria-Castelverde 3-0
- Gottolengo-G. S. Pescarolo 0-2
- Primavera Stagnolmese-Corona 2-1
- Rapid United-Martelli 5-2
- Robecco D'Oglio-Sospirese 1-2
Girone A – Trentino
- Alta Valsugana B-Bagolino 1-2 (giocata ieri)
- Nogaredo-Monte Baldo 3-0 (giocata ieri)
- Stivo-Carisolo 1-1 (giocata ieri)
- 3 P Val Rendena-Virtus Giudicariese 2-2
- Caffarese-Leno 1-1
- Castelcimego-Virtus Rovere 1-1
- Solteri San Giorgio-Baone 0-1
Terza categoria
Girone A
- Real Castrezzato-Mario Bettinzoli 2-1 (giocata ieri)
- Triumplina-Pol. Intercomun. Centrolago 0-4 (giocata ieri)
- Accademia Rudianese-Sarezzo 6-1
- Nuova San Paolo-Virtus Rodengo Saiano 1-2
- Roccafranca Ludriano-Gso Azzano Mella 2-2
- Libertas Bagnolo Mella-Lodetto 1-1
- San Zeno-Lograto 1-0
Girone B
- Nuova Valsabbia-Polisportiva Pozzolengo 2-0 (giocata ieri)
- Alta Velocità Desenzano-Real Mompiano 0-0
- Calcinatello-Union Colli Morenici 3-2
- Uso Mompiano-Virtus Rondinelle 1-2
- Bedizzole-Basso Garda 1-1
- Progetto Sport Giovani-Uso United ore 17.30
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-Casalromano 2-2
- Atletico Manfro-Polisportiva San Giovanni 3-2
- Oratorio Cava Digidue-Castello Ostiano 5-1
- River Club United-Borgo San Giacomo 1-4
- Solarolese-Casalmoro 3-2
- Sport Club Torreicio-Esperia 1-1
Girone C – Bergamo
- Bagnatica-Vortex Bergamo 3-2
- Cavernago-Valcalepio Junior 2-1
- Real Bolgare-Gorlago 5-3
- Atletico Provaglio-Polisportiva Erbusco 4-0
- Aurora Fontanella-Polisportiva Comonte 1-1
- Capriolo-Oratori Villongo 0-3
- Oratorio Cortenuova-New Team 1-0
Femminile
Serie B
- Freedom-Lumezzane 2-1 (giocata ieri)
- Arezzo-Hellas Verona 3-0
- Cesena-Venezia 4-0
- Como-Brescia 2-1
- Res Roma-Bologna 3-0
- Trastevere-Frosinone 2-2
- Vicenza-San Marino Academy 0-1
Serie C – Girone B
- ChievoVerona-Villorba Treviso 3-1
- Garlasco-Südtirol rinviata
- Orobica Bergamo-Venezia 1-0
- Pro Palazzolo-Azzurra S. Bartolomeo 3-1
- Real Vicenza-Tavagnacco 5-0
- Trento Academy-Dolomiti Bellunesi in corso
Eccellenza – Girone A
- Polisportiva Erbusco-Desenzano 6-0 (giocata ieri)
- Varese-Doverese 1-4
- Fiammamonza-Circolo Giovanile Bresso 2-1
- Real Trezzano-Uesse Sarnico 3-1
- Rhodense-Castello Città di Cantù 5-0
- Virtus Cantalupo-Cavenago 0-2
- Bresso-Mantova in corso
- Città di Brugherio-Accademia Milano ore 17.30
Promozione – Girone A
- Doverese-Women's Soccer Team Brescia 4-3 (giocata ieri)
- Orobica Bergamo-Polisportiva Oratorio 2-1
- Femminile Mantova-Cremonese 2-4
- Oratorio Redondesco-Trevigliese rinviata
- Monterosso-Accademia Rudianese 3-2
- Femminile Villa Valle-Pavonese Cigolese ore 18
- Folgore Caratese-Rondinera ore 18.30
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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