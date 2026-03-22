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Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Prima categoria: uno scatto di Remdello-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Prima categoria: uno scatto di Remdello-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.

Serie D

Girone B

  • ChievoVerona-Villa Valle 3-1 (giocata sabato)
  • Breno-Folgore Caratese 0-3
  • Caldiero Terme-Real Calepina 3-1
  • Casatese Merate-Varesina 0-1
  • Leon-Vogherese 3-2
  • Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2
  • Pavia-Castellanzese 1-0
  • Scanzorosciate-Oltrepò 3-0
  • Virtus CiseranoBergamo-Brusaporto 2-1

Girone D

  • Pistoiese-Trevigliese 5-0 (giocata sabato)
  • Imolese-Crema 2-0 (giocata sabato)
  • Desenzano-Cittadella Vis Modena 1-0
  • Correggese-Lentigione 1-1
  • Piacenza-Progresso 3-0
  • Pro Palazzolo-Sant'Angelo 2-2
  • Rovato Vertovese-Tropical Coriano 1-0
  • Sangiuliano City-Pro Sesto 1-2
  • Sasso Marconi-Tuttocuoio 2-1

Eccellenza

Girone C

  • Bsv Garda-Ciliverghe 1-0
  • Castellana-Orceana 3-0
  • Castelleone-Cellatica 1-1
  • Castiglione-CazzagoBornato 3-1
  • Colognese-Soncinese 3-2
  • Darfo Boario-Città Di Albino 1-2
  • Carpenedolo-Pianico 1-2
  • Juvenes Pradalunghese-Pavonese 2-1
  • Poggese-Offanenghese 0-1

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Governolese 0-1 (giocata sabato)
  • Calcinato-Lodrino 1-2
  • Castrezzato-Castelcovati 0-2
  • Rezzato-Valcalepio 2-0
  • San Pancrazio-Atletico Orsa Iseo 2-1
  • Sporting Club-Virtus Aurora Travagliato 0-0
  • Verolese-Asola 1-1
  • Vobarno-Team Oratorio Pumenengo 3-0

Girone A (Bergamo)

  • Acc. Calcio A. V. Brembana-Cividate Pontoglio 2-2
  • Acos Treviglio-San Paolo D'argon 0-3
  • Almè-Forza E Costanza 2-0
  • Atletico Villongo-Aurora Seriate 0-0
  • Calusco-Cenate Sotto 1-3
  • Calvenzano-Calcio Oratorio Cologno 2-1
  • San Pellegrino-Gavarnese 4-0
  • Torre De Roveri-Gorle 2-1

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-La Sportiva Ome 3-6 (giocata sabato)
  • Castelmella-Roè Volciano 1-0
  • Castenedolese-Paitone 1-2
  • Eden Esine-Cologne 1-0
  • Gussago-Unitas Coccaglio 1-2
  • Oratorio Maclodio-Valtrompia 0-2
  • Pian Camuno-Voluntas 1-2
  • San Michele Travagliato-Bagnolese 1-2

Girone G

  • Montirone-Leoncelli 3-1 (giocata sabato)
  • Gonzaga-Pralboino 0-1
  • La Piccola Atene-Atletico Offlaga 2-4
  • Porto-Oratorio Gambara 4-1
  • Rapid Olimpia-Serenissima 1-0
  • Remedello-Sirmione Rovizza 1-2
  • Suzzara Sport Club-Castelvetro Incrociatello 1-1
  • Union Team Marmirolo-Dinamo Gonzaga 0-1

Seconda categoria

Girone D

  • Comunale Endine Gaiano-Comunale Tavernola 0-2
  • Cortefranca Franciacorta-Rovato Academy 2-3
  • Foresto Sparso-Nuova Camunia 2-0
  • Nuova Valcavallina-Bienno 4-1
  • Oratorio San Marco-Oratorio Zandobbio 2-1
  • Padernese-G.S.R. Football Club 0-0
  • Passirano Camignone-Paratico 3-0
  • Sellero Novelle-Artogne 5-3

Girone E

  • Azzurra Calvina-S. Carlo Rezzato 2-1
  • Botticino-Deportivo Fornaci 0-0
  • CSC Roncadelle-Real Leno 5-1
  • Ghedi-Virtus Feralpi Lonato 1-0
  • United Fionda Montenetto-Bassa Bresciana 3-2
  • Flero-Quinzanese 2-0
  • Verolavecchia-Borgosatollo 1-1
  • Virtus Manerbio-Villaclarense 4-0

Girone F

  • Benaco Salò-Ponte Zanano 1-3
  • Cellatica-Oratorio Urago Mella 0-2
  • Collebeato-S. Andrea Concesio 1-1
  • Nave-Gavardo 0-1
  • Odolo-Team Out 2-2
  • Real Dor Brescia-Pavoniana Gymnasium 0-4
  • Valtenesi-Polisportiva Prevalle 3-1
  • Valgobbia-Serle 0-0 

Girone H (Cremona)

  • Acquanegra-Cannetese 0-0
  • Casalbuttano-Gottolengo 1-1
  • Castelverde-Canottieri Baldesio 1-1
  • Corona-Sospirese 1-2
  • G. S. Pescarolo-Rapid United 3-1
  • Martelli-Robecco D'Oglio 1-2
  • Polisportiva Pessina-Ceresarese 1-1
  • Primavera Stagnolmese-Ciria 1-3

Girone A – Trentino

  • Bagolino-Nogaredo 0-0 rinviata
  • Virtus Rovere-Carisolo 5-2 (giocata sabato)
  • Baone-Alta Valsugana B 2-1 (giocata sabato)
  • Leno-Stivo 0-2 (giocata sabato)
  • Monte Baldo-3 P Val Rendena 3-0 (giocata sabato)
  • Virtus Giudicariese-Caffarese 1-4 (giocata sabato)
  • Castelcimego-Solteri San Giorgio 3-2

Terza categoria

Girone A

  • Sarezzo-Real Castrezzato 2-8
  • Lograto-Triumplina 9-1
  • Nuova San Paolo-Accademia Rudianese 1-3
  • Pol. Intercomun. Centrolago-Libertas Bagnolo Mella 4-0
  • Virtus Rodengo Saiano-Gso Azzano Mella 2-0
  • Lodetto-Roccafranca Ludriano 0-3
  • Mario Bettinzoli-San Zeno 1-2

Girone B

  • Uso United-Basso Garda 4-1 (giocata ieri)
  • Polisportiva Pozzolengo-Alta Velocita' Desenzano 5-2
  • Real Mompiano-Bedizzole 0-1
  • Union Colli Morenici-Nuova Valsabbia 1-3
  • Virtus Rondinelle-Calcinatello 2-1
  • Progetto Sport Giovani-Alto Garda 0-0

Girone B – Cremona

  • Borgo San Giacomo-Atletico Bassano 0-0
  • Casalmoro-Oratorio Cava Digidue 3-2
  • Castello Ostiano-River Club United 0-0
  • Esperia-Atletico Manfro 2-1
  • Persico Dosimo-Sport Club Torreicio 0-0
  • Polisportiva San Giovanni-Solarolese 0-2

Girone C – Bergamo

  • Gorlago-Cavernago 1-0
  • Valcalepio Junior-Aurora Fontanella 1-2
  • Vortex Bergamo-Real Bolgare 3-2
  • Atletico Provaglio-Capriolo 0-1
  • Oratori Villongo-Bagnatica 2-2
  • Polisportiva Erbusco-New Team 1-6
  • Polisportiva Comonte-Oratorio Cortenuova 3-1

Femminile

Serie B

  • San Marino Academy-Arezzo 1-0 (giocata sabato)
  • Bologna-Vicenza 2-0
  • Brescia-Cesena 1-2
  • Frosinone-Res Roma 1-2
  • Hellas Verona-Freedom 1-1
  • Lumezzane-Trastevere 1-0
  • Venezia-Como 1-3

Serie C – Girone B

  • Azzurra S. Bartolomeo-ChievoVerona 0-0
  • Dolomiti Bellunesi-Real Vicenza 0-0
  • Südtirol-Pro Palazzolo 0-0
  • Tavagnacco-Orobica Bergamo 0-0
  • Venezia-Garlasco 0-0
  • Villorba Treviso-Trento Academy 0-0

Eccellenza – Girone A

  • Circolo Giovanile Bresso-Virtus Cantalupo 0-0
  • Desenzano-Rhodense 0-0
  • Doverese-Uesse Sarnico 0-0
  • Mantova-Città Di Brugherio 0-0
  • Varese-Polisportiva Erbusco 0-0
  • Cavenago-Real Trezzano 0-0
  • Accademia Milano-Fiammamonza 0-0
  • Castello Città Di Cantù-Bresso 0-0

Promozione – Girone A

  • Cremonese-Monterosso 2-1 (giocata sabato)
  • Doverese-Villa Valle 1-3 (giocata sabato)
  • Trevigliese-Orobica Bergamo 3-2
  • Pavonese Cigolese-Mantova 2-0
  • Women's Soccer Team Brescia-Polisportiva Oratorio 2B 2-2
  • Accademia Rudianese-Folgore Caratese 2-10
  • Rondinera-Oratorio Redondesco 2-2

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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