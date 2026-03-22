Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.
Serie D
Girone B
- ChievoVerona-Villa Valle 3-1 (giocata sabato)
- Breno-Folgore Caratese 0-3
- Caldiero Terme-Real Calepina 3-1
- Casatese Merate-Varesina 0-1
- Leon-Vogherese 3-2
- Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2
- Pavia-Castellanzese 1-0
- Scanzorosciate-Oltrepò 3-0
- Virtus CiseranoBergamo-Brusaporto 2-1
Girone D
- Pistoiese-Trevigliese 5-0 (giocata sabato)
- Imolese-Crema 2-0 (giocata sabato)
- Desenzano-Cittadella Vis Modena 1-0
- Correggese-Lentigione 1-1
- Piacenza-Progresso 3-0
- Pro Palazzolo-Sant'Angelo 2-2
- Rovato Vertovese-Tropical Coriano 1-0
- Sangiuliano City-Pro Sesto 1-2
- Sasso Marconi-Tuttocuoio 2-1
Eccellenza
Girone C
- Bsv Garda-Ciliverghe 1-0
- Castellana-Orceana 3-0
- Castelleone-Cellatica 1-1
- Castiglione-CazzagoBornato 3-1
- Colognese-Soncinese 3-2
- Darfo Boario-Città Di Albino 1-2
- Carpenedolo-Pianico 1-2
- Juvenes Pradalunghese-Pavonese 2-1
- Poggese-Offanenghese 0-1
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Governolese 0-1 (giocata sabato)
- Calcinato-Lodrino 1-2
- Castrezzato-Castelcovati 0-2
- Rezzato-Valcalepio 2-0
- San Pancrazio-Atletico Orsa Iseo 2-1
- Sporting Club-Virtus Aurora Travagliato 0-0
- Verolese-Asola 1-1
- Vobarno-Team Oratorio Pumenengo 3-0
Girone A (Bergamo)
- Acc. Calcio A. V. Brembana-Cividate Pontoglio 2-2
- Acos Treviglio-San Paolo D'argon 0-3
- Almè-Forza E Costanza 2-0
- Atletico Villongo-Aurora Seriate 0-0
- Calusco-Cenate Sotto 1-3
- Calvenzano-Calcio Oratorio Cologno 2-1
- San Pellegrino-Gavarnese 4-0
- Torre De Roveri-Gorle 2-1
Prima categoria
Girone F
- Concesio-La Sportiva Ome 3-6 (giocata sabato)
- Castelmella-Roè Volciano 1-0
- Castenedolese-Paitone 1-2
- Eden Esine-Cologne 1-0
- Gussago-Unitas Coccaglio 1-2
- Oratorio Maclodio-Valtrompia 0-2
- Pian Camuno-Voluntas 1-2
- San Michele Travagliato-Bagnolese 1-2
Girone G
- Montirone-Leoncelli 3-1 (giocata sabato)
- Gonzaga-Pralboino 0-1
- La Piccola Atene-Atletico Offlaga 2-4
- Porto-Oratorio Gambara 4-1
- Rapid Olimpia-Serenissima 1-0
- Remedello-Sirmione Rovizza 1-2
- Suzzara Sport Club-Castelvetro Incrociatello 1-1
- Union Team Marmirolo-Dinamo Gonzaga 0-1
Seconda categoria
Girone D
- Comunale Endine Gaiano-Comunale Tavernola 0-2
- Cortefranca Franciacorta-Rovato Academy 2-3
- Foresto Sparso-Nuova Camunia 2-0
- Nuova Valcavallina-Bienno 4-1
- Oratorio San Marco-Oratorio Zandobbio 2-1
- Padernese-G.S.R. Football Club 0-0
- Passirano Camignone-Paratico 3-0
- Sellero Novelle-Artogne 5-3
Girone E
- Azzurra Calvina-S. Carlo Rezzato 2-1
- Botticino-Deportivo Fornaci 0-0
- CSC Roncadelle-Real Leno 5-1
- Ghedi-Virtus Feralpi Lonato 1-0
- United Fionda Montenetto-Bassa Bresciana 3-2
- Flero-Quinzanese 2-0
- Verolavecchia-Borgosatollo 1-1
- Virtus Manerbio-Villaclarense 4-0
Girone F
- Benaco Salò-Ponte Zanano 1-3
- Cellatica-Oratorio Urago Mella 0-2
- Collebeato-S. Andrea Concesio 1-1
- Nave-Gavardo 0-1
- Odolo-Team Out 2-2
- Real Dor Brescia-Pavoniana Gymnasium 0-4
- Valtenesi-Polisportiva Prevalle 3-1
- Valgobbia-Serle 0-0
Girone H (Cremona)
- Acquanegra-Cannetese 0-0
- Casalbuttano-Gottolengo 1-1
- Castelverde-Canottieri Baldesio 1-1
- Corona-Sospirese 1-2
- G. S. Pescarolo-Rapid United 3-1
- Martelli-Robecco D'Oglio 1-2
- Polisportiva Pessina-Ceresarese 1-1
- Primavera Stagnolmese-Ciria 1-3
Girone A – Trentino
- Bagolino-Nogaredo 0-0 rinviata
- Virtus Rovere-Carisolo 5-2 (giocata sabato)
- Baone-Alta Valsugana B 2-1 (giocata sabato)
- Leno-Stivo 0-2 (giocata sabato)
- Monte Baldo-3 P Val Rendena 3-0 (giocata sabato)
- Virtus Giudicariese-Caffarese 1-4 (giocata sabato)
- Castelcimego-Solteri San Giorgio 3-2
Terza categoria
Girone A
- Sarezzo-Real Castrezzato 2-8
- Lograto-Triumplina 9-1
- Nuova San Paolo-Accademia Rudianese 1-3
- Pol. Intercomun. Centrolago-Libertas Bagnolo Mella 4-0
- Virtus Rodengo Saiano-Gso Azzano Mella 2-0
- Lodetto-Roccafranca Ludriano 0-3
- Mario Bettinzoli-San Zeno 1-2
Girone B
- Uso United-Basso Garda 4-1 (giocata ieri)
- Polisportiva Pozzolengo-Alta Velocita' Desenzano 5-2
- Real Mompiano-Bedizzole 0-1
- Union Colli Morenici-Nuova Valsabbia 1-3
- Virtus Rondinelle-Calcinatello 2-1
- Progetto Sport Giovani-Alto Garda 0-0
Girone B – Cremona
- Borgo San Giacomo-Atletico Bassano 0-0
- Casalmoro-Oratorio Cava Digidue 3-2
- Castello Ostiano-River Club United 0-0
- Esperia-Atletico Manfro 2-1
- Persico Dosimo-Sport Club Torreicio 0-0
- Polisportiva San Giovanni-Solarolese 0-2
Girone C – Bergamo
- Gorlago-Cavernago 1-0
- Valcalepio Junior-Aurora Fontanella 1-2
- Vortex Bergamo-Real Bolgare 3-2
- Atletico Provaglio-Capriolo 0-1
- Oratori Villongo-Bagnatica 2-2
- Polisportiva Erbusco-New Team 1-6
- Polisportiva Comonte-Oratorio Cortenuova 3-1
Femminile
Serie B
- San Marino Academy-Arezzo 1-0 (giocata sabato)
- Bologna-Vicenza 2-0
- Brescia-Cesena 1-2
- Frosinone-Res Roma 1-2
- Hellas Verona-Freedom 1-1
- Lumezzane-Trastevere 1-0
- Venezia-Como 1-3
Serie C – Girone B
- Azzurra S. Bartolomeo-ChievoVerona 0-0
- Dolomiti Bellunesi-Real Vicenza 0-0
- Südtirol-Pro Palazzolo 0-0
- Tavagnacco-Orobica Bergamo 0-0
- Venezia-Garlasco 0-0
- Villorba Treviso-Trento Academy 0-0
Eccellenza – Girone A
- Circolo Giovanile Bresso-Virtus Cantalupo 0-0
- Desenzano-Rhodense 0-0
- Doverese-Uesse Sarnico 0-0
- Mantova-Città Di Brugherio 0-0
- Varese-Polisportiva Erbusco 0-0
- Cavenago-Real Trezzano 0-0
- Accademia Milano-Fiammamonza 0-0
- Castello Città Di Cantù-Bresso 0-0
Promozione – Girone A
- Cremonese-Monterosso 2-1 (giocata sabato)
- Doverese-Villa Valle 1-3 (giocata sabato)
- Trevigliese-Orobica Bergamo 3-2
- Pavonese Cigolese-Mantova 2-0
- Women's Soccer Team Brescia-Polisportiva Oratorio 2B 2-2
- Accademia Rudianese-Folgore Caratese 2-10
- Rondinera-Oratorio Redondesco 2-2
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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