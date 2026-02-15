Giornale di Brescia
Abbonati
In aggiornamentoCalcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Eccellenza, uno scatto di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
AA

Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Milan Futuro-Breno 1-0 (giocata ieri)
  • Casatese Merate-Real Calepina 1-0
  • Castellanzese-Villa Valle 2-0
  • ChievoVerona-Folgore Caratese 1-4
  • Leon-Nuova Sondrio 2-1
  • Pavia-Brusaporto 1-0
  • Scanzorosciate-Caldiero Terme 1-0
  • Virtus CiseranoBergamo-Oltrepò 0-0
  • Vogherese-Varesina 0-0

Girone D

  • Imolese-Progresso 3-3 (giocata ieri)
  • Sangiuliano City-Lentigione 0-2 (giocata ieri)
  • Pistoiese-Tuttocuoio 2-1 (giocata ieri)
  • Desenzano-Trevigliese 2-1
  • Cittadella Vis Modena-Pro Sesto 2-1
  • Pro Palazzolo-Correggese 2-0
  • Rovato Vertovese-Sant'Angelo 2-0
  • Sasso Marconi-Piacenza 1-2
  • Tropical Coriano-Crema 2-0

Eccellenza

Girone C

  • Colognese-Cellatica 3-3 (giocata ieri)
  • Bsv Garda-Castelleone 0-0
  • Pavonese-Ciliverghe 1-0
  • Castellana-Darfo Boario 1-0
  • Carpenedolo-Castiglione 3-0
  • Juvenes Pradalunghese-CazzagoBornato 2-0
  • Offanenghese-Città Di Albino 1-1
  • Poggese-Pianico 3-1
  • Soncinese-Orceana 2-1

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Rezzato 0-0 (giocata ieri)
  • Governolese-Verolese 1-2
  • Lodrino-Atletico Orsa Iseo 2-1
  • Sporting Club-Castrezzato 0-1
  • Team Oratorio Pumenengo-San Pancrazio 0-5
  • Valcalepio-Asola 2-2
  • Virtus Aurora Travagliato-Castelcovati 0-3
  • Vobarno-Calcinato 0-0

Girone A

  • Acc. A. V. Brembana-San Pellegrino 3-4
  • Atletico Villongo-Acos Treviglio 2-2
  • Aurora Seriate-Almè 1-1
  • Oratorio Cologno-Torre de Roveri 0-1
  • Calvenzano-Calusco 1-1
  • Cenate Sotto-Gorle 0-0
  • Cividate Pontoglio-Gavarnese 1-1
  • San Paolo d'Argon-Forza e Costanza 2-0

Prima categoria

Girone F

  • Paitone-Concesio 1-1
  • Castenedolese-Castelmella 1-0
  • Cologne-Bagnolese 0-2
  • Eden Esine-San Michele Travagliato 0-1
  • Voluntas-Gussago 1-1
  • Pian Camuno-Oratorio Maclodio 4-0
  • Roè Volciano-La Sportiva Ome 1-2
  • Valtrompia-Unitas Coccaglio 0-1

Girone G

  • Atletico Offlaga-Rapid Olimpia 0-2
  • Gonzaga-Porto 0-5
  • La Piccola Atene-Remedello 2-0
  • Leoncelli-Castelvetro Incrociatello 0-3
  • Montirone-Suzzara Sport Club 2-3
  • Oratorio Gambara-Dinamo Gonzaga 1-0
  • Pralboino-Union Team Marmirolo 0-4
  • Sirmione Rovizza-Serenissima 0-0

Seconda categoria

Girone D

  • Rovato Academy-Comunale Endine Gaiano 3-5 (giocata ieri)
  • Artogne-Oratorio Zandobbio 1-1
  • Bienno-Comunale Tavernola 3-2
  • Cortefranca Franciacorta-Nuova Valcavallina 1-1
  • Foresto Sparso Sen. Academy-Sellero Novelle 1-2
  • Gsr Football Club-Paratico 2-0
  • Nuova Camunia-Oratorio San Marco 1-3
  • Padernese-Passirano Camignone 1-4

Girone E

  • Bassa Bresciana-Borgosatollo 1-1
  • Roncadelle-Azzurra Calvina 1-3
  • Deportivo Fornaci-Quinzanese 0-1
  • Real Leno-Ghedi 2-3
  • S. Carlo Rezzato-Virtus Feralpi Lonato 1-1
  • United Fionda Montenetto-Verolavecchia 1-2
  • Villaclarense-Flero 1-2
  • Virtus Manerbio-Botticino 2-0

Girone F

  • Valgobbia-Cellatica 2-1 (giocata ieri)
  • Gavardo-Benaco Salò 3-2
  • Nave-Odolo 1-2
  • Pavoniana Gymnasium-Valtenesi 3-4
  • Real Dor Brescia-Collebeato 2-2
  • S. Andrea Concesio-Polisportiva Prevalle 2-1
  • Serle-Oratorio Urago Mella 0-1
  • Team Out-Ponte Zanano 2-4

Girone H

  • Ceresarese-Sospirese 3-1
  • Cannetese-Robecco d'Oglio 3-2
  • Canottieri Baldesio-Martelli 2-2
  • Castelverde-Acquanegra 1-3
  • Ciria-G. S. Pescarolo 1-1
  • Gottolengo-Rapid United 3-1
  • Polisportiva Pessina-Corona 2-1
  • Primavera Stagnolmese-Casalbuttano 1-1

Terza categoria

Girone A

  • Real Castrezzato-Gso Azzano Mella 2-4 (giocata ieri)
  • Triumplina-Libertas Bagnolo Mella 1-3 (giocata ieri)
  • Sarezzo-Lograto 3-4
  • Accademia Rudianese-Lodetto 6-2
  • Nuova San Paolo-Pol. Intercomun. Centrolago 3-2
  • Mario Bettinzoli-Virtus Rodengo Saiano 1-4
  • San Zeno-Roccafranca Ludriano 2-1

Girone B

  • Virtus Rondinelle-Uso United 1-1 (giocata ieri)
  • Alto Garda-Real Mompiano 2-1
  • Calcinatello-Bedizzole 0-3
  • Oratorio Mompiano-Basso Garda 3-1
  • Nuova Valsabbia-Alta Velocità Desenzano 4-0
  • Progetto Sport Giovani-Polisportiva Pozzolengo in corso

Girone B – Cremona

  • Atletico Manfro-Casalromano 1-0
  • Esperia-Casalmoro 3-3
  • Oratorio Cava Digidue-River Club United 2-3
  • Persico Dosimo-Castello Ostiano 0-1
  • Solarolese-Atletico Bassano 2-2
  • Sport Club Torreicio-Borgo San Giacomo 3-1

Girone C – Bergamo

  • Bagnatica-New Team 2-2
  • Cavernago-Aurora Fontanella 0-2
  • Oratori Villongo-Gorlago 1-2
  • Vortex Bergamo-Polisportiva Erbusco 1-1
  • Atletico Provaglio-Valcalepio Junior 3-3
  • Capriolo-Polisportiva Comonte 2-3
  • Real Bolgare-Oratorio Cortenuova 1-5

Femminile

Serie B

  • Lumezzane-Brescia 3-0 (giocata ieri)
  • Venezia-Hellas Verona 1-1 (giocata ieri)
  • Arezzo-Freedom 1-1
  • Bologna-San Marino Academy 1-2
  • Cesena-Trastevere 2-1
  • Como-Frosinone 2-1
  • Vicenza-Res Roma 3-0

Eccellenza – Girone A

  • Desenzano-Mantova 1-4
  • Polisportiva Erbusco-Circolo Giovanile Bresso 6-1
  • Varese-Accademia Milano 0-1
  • Virtus Cantalupo-Fiammamonza 2-2
  • Bresso-Sarnico in corso
  • Città di Brugherio-Real Trezzano in corso
  • Rhodense-Cavenago ore in corso
  • Castello Città di Cantù-Doverese in corso

Promozione – Girone A

  • Mantova-Polisportiva Oratorio 2B 3-0
  • Cremonese-Women's Soccer Team Brescia rinviata
  • Monterosso-Orobica Bergamo 3-0
  • Pavonese Cigolese-Accademia Rudianese 3-0
  • Villa Valle-Trevigliese in corso
  • Folgore Caratese-Oratorio Redondesco in corso
  • Doverese-Rondinera (3 marzo)

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
risultati dilettantidilettanti Brescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario