In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Milan Futuro-Breno 1-0 (giocata ieri)
- Casatese Merate-Real Calepina 1-0
- Castellanzese-Villa Valle 2-0
- ChievoVerona-Folgore Caratese 1-4
- Leon-Nuova Sondrio 2-1
- Pavia-Brusaporto 1-0
- Scanzorosciate-Caldiero Terme 1-0
- Virtus CiseranoBergamo-Oltrepò 0-0
- Vogherese-Varesina 0-0
Girone D
- Imolese-Progresso 3-3 (giocata ieri)
- Sangiuliano City-Lentigione 0-2 (giocata ieri)
- Pistoiese-Tuttocuoio 2-1 (giocata ieri)
- Desenzano-Trevigliese 2-1
- Cittadella Vis Modena-Pro Sesto 2-1
- Pro Palazzolo-Correggese 2-0
- Rovato Vertovese-Sant'Angelo 2-0
- Sasso Marconi-Piacenza 1-2
- Tropical Coriano-Crema 2-0
Eccellenza
Girone C
- Colognese-Cellatica 3-3 (giocata ieri)
- Bsv Garda-Castelleone 0-0
- Pavonese-Ciliverghe 1-0
- Castellana-Darfo Boario 1-0
- Carpenedolo-Castiglione 3-0
- Juvenes Pradalunghese-CazzagoBornato 2-0
- Offanenghese-Città Di Albino 1-1
- Poggese-Pianico 3-1
- Soncinese-Orceana 2-1
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Rezzato 0-0 (giocata ieri)
- Governolese-Verolese 1-2
- Lodrino-Atletico Orsa Iseo 2-1
- Sporting Club-Castrezzato 0-1
- Team Oratorio Pumenengo-San Pancrazio 0-5
- Valcalepio-Asola 2-2
- Virtus Aurora Travagliato-Castelcovati 0-3
- Vobarno-Calcinato 0-0
Girone A
- Acc. A. V. Brembana-San Pellegrino 3-4
- Atletico Villongo-Acos Treviglio 2-2
- Aurora Seriate-Almè 1-1
- Oratorio Cologno-Torre de Roveri 0-1
- Calvenzano-Calusco 1-1
- Cenate Sotto-Gorle 0-0
- Cividate Pontoglio-Gavarnese 1-1
- San Paolo d'Argon-Forza e Costanza 2-0
Prima categoria
Girone F
- Paitone-Concesio 1-1
- Castenedolese-Castelmella 1-0
- Cologne-Bagnolese 0-2
- Eden Esine-San Michele Travagliato 0-1
- Voluntas-Gussago 1-1
- Pian Camuno-Oratorio Maclodio 4-0
- Roè Volciano-La Sportiva Ome 1-2
- Valtrompia-Unitas Coccaglio 0-1
Girone G
- Atletico Offlaga-Rapid Olimpia 0-2
- Gonzaga-Porto 0-5
- La Piccola Atene-Remedello 2-0
- Leoncelli-Castelvetro Incrociatello 0-3
- Montirone-Suzzara Sport Club 2-3
- Oratorio Gambara-Dinamo Gonzaga 1-0
- Pralboino-Union Team Marmirolo 0-4
- Sirmione Rovizza-Serenissima 0-0
Seconda categoria
Girone D
- Rovato Academy-Comunale Endine Gaiano 3-5 (giocata ieri)
- Artogne-Oratorio Zandobbio 1-1
- Bienno-Comunale Tavernola 3-2
- Cortefranca Franciacorta-Nuova Valcavallina 1-1
- Foresto Sparso Sen. Academy-Sellero Novelle 1-2
- Gsr Football Club-Paratico 2-0
- Nuova Camunia-Oratorio San Marco 1-3
- Padernese-Passirano Camignone 1-4
Girone E
- Bassa Bresciana-Borgosatollo 1-1
- Roncadelle-Azzurra Calvina 1-3
- Deportivo Fornaci-Quinzanese 0-1
- Real Leno-Ghedi 2-3
- S. Carlo Rezzato-Virtus Feralpi Lonato 1-1
- United Fionda Montenetto-Verolavecchia 1-2
- Villaclarense-Flero 1-2
- Virtus Manerbio-Botticino 2-0
Girone F
- Valgobbia-Cellatica 2-1 (giocata ieri)
- Gavardo-Benaco Salò 3-2
- Nave-Odolo 1-2
- Pavoniana Gymnasium-Valtenesi 3-4
- Real Dor Brescia-Collebeato 2-2
- S. Andrea Concesio-Polisportiva Prevalle 2-1
- Serle-Oratorio Urago Mella 0-1
- Team Out-Ponte Zanano 2-4
Girone H
- Ceresarese-Sospirese 3-1
- Cannetese-Robecco d'Oglio 3-2
- Canottieri Baldesio-Martelli 2-2
- Castelverde-Acquanegra 1-3
- Ciria-G. S. Pescarolo 1-1
- Gottolengo-Rapid United 3-1
- Polisportiva Pessina-Corona 2-1
- Primavera Stagnolmese-Casalbuttano 1-1
Terza categoria
Girone A
- Real Castrezzato-Gso Azzano Mella 2-4 (giocata ieri)
- Triumplina-Libertas Bagnolo Mella 1-3 (giocata ieri)
- Sarezzo-Lograto 3-4
- Accademia Rudianese-Lodetto 6-2
- Nuova San Paolo-Pol. Intercomun. Centrolago 3-2
- Mario Bettinzoli-Virtus Rodengo Saiano 1-4
- San Zeno-Roccafranca Ludriano 2-1
Girone B
- Virtus Rondinelle-Uso United 1-1 (giocata ieri)
- Alto Garda-Real Mompiano 2-1
- Calcinatello-Bedizzole 0-3
- Oratorio Mompiano-Basso Garda 3-1
- Nuova Valsabbia-Alta Velocità Desenzano 4-0
- Progetto Sport Giovani-Polisportiva Pozzolengo in corso
Girone B – Cremona
- Atletico Manfro-Casalromano 1-0
- Esperia-Casalmoro 3-3
- Oratorio Cava Digidue-River Club United 2-3
- Persico Dosimo-Castello Ostiano 0-1
- Solarolese-Atletico Bassano 2-2
- Sport Club Torreicio-Borgo San Giacomo 3-1
Girone C – Bergamo
- Bagnatica-New Team 2-2
- Cavernago-Aurora Fontanella 0-2
- Oratori Villongo-Gorlago 1-2
- Vortex Bergamo-Polisportiva Erbusco 1-1
- Atletico Provaglio-Valcalepio Junior 3-3
- Capriolo-Polisportiva Comonte 2-3
- Real Bolgare-Oratorio Cortenuova 1-5
Femminile
Serie B
- Lumezzane-Brescia 3-0 (giocata ieri)
- Venezia-Hellas Verona 1-1 (giocata ieri)
- Arezzo-Freedom 1-1
- Bologna-San Marino Academy 1-2
- Cesena-Trastevere 2-1
- Como-Frosinone 2-1
- Vicenza-Res Roma 3-0
Eccellenza – Girone A
- Desenzano-Mantova 1-4
- Polisportiva Erbusco-Circolo Giovanile Bresso 6-1
- Varese-Accademia Milano 0-1
- Virtus Cantalupo-Fiammamonza 2-2
- Bresso-Sarnico in corso
- Città di Brugherio-Real Trezzano in corso
- Rhodense-Cavenago ore in corso
- Castello Città di Cantù-Doverese in corso
Promozione – Girone A
- Mantova-Polisportiva Oratorio 2B 3-0
- Cremonese-Women's Soccer Team Brescia rinviata
- Monterosso-Orobica Bergamo 3-0
- Pavonese Cigolese-Accademia Rudianese 3-0
- Villa Valle-Trevigliese in corso
- Folgore Caratese-Oratorio Redondesco in corso
- Doverese-Rondinera (3 marzo)
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
