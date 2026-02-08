In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Caldiero Terme-Chievo Verona 4-1 (giocata ieri)
- Breno-Casatese Merate 0-1
- Brusaporto-Varesina 1-1
- Folgore Caratese-Pavia 2-0
- Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1
- Nuova Sondrio-Vogherese 4-1
- Oltrepò FBC-Leon 0-1
- Real Calepina-Castellanzese 1-2
- Villa Valle-Scanzorosciate 1-1
Girone D
- Correggese-Imolese 2-0
- Lentigione-Desenzano 0-0
- Piacenza-Sangiuliano City 2-3
- Pro Palazzolo-FC Pistoiese 0-0
- Pro Sesto-Sasso Marconi 0-0
- Progresso-Cittadella Vis Modena 0-0
- Sant'Angelo-Tropical Coriano 2-0
- Trevigliese-Crema 0-1
- Tuttocuoio-Rovato Vertovese 0-1
Eccellenza
Girone C
- CazzagoBornato-Colognese 0-0 (giocata ieri)
- Castellana C. G.-Poggese 3-3
- Castelleone-Carpenedolo 3-1
- Castiglione-Juvenes Pradalunghese 0-0
- Cellatica-Offanenghese 0-3
- Ciliverghe-Pianico 2-2
- Città Di Albino-Soncinese 2-2
- Darfo Boario-Bsv Garda 1-5
- Orceana-Pavonese 0-1
Promozione
Girone E
- Asola-Virtus Aurora Travagliato 1-1
- Atletico Orsa Iseo-Valcalepio 3-1
- Calcinato-Sporting Chiari 1-2
- Castelcovati-Governolese 4-2
- Castrezzato-Lodrino 0-5
- Rezzato-Sporting Club 1-1
- San Pancrazio-Vobarno 3-3
- Verolese-Team Oratorio Pumenengo 3-0
Girone A
- Aos Treviglio-Acc. A. V. Brembana 0-0 (giocata ieri)
- Almè-Oratorio Cologno 1-2
- Gorle-San Paolo D'argon 2-0
- Calusco-Atletico Villongo 3-2
- Forza E Costanza-Cividate Pontoglio 1-2
- Gavarnese-Aurora Seriate 2-3
- San Pellegrino-Cenate Sotto 2-2
- Torre De Roveri-Calvenzano 1-1
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Castenedolese 2-1 (giocata ieri)
- Bagnolese-Voluntas 4-1
- Castelmella-Pian Camuno 5-1
- Gussago-Paitone 3-0
- La Sportiva Ome-Valtrompia 2-3
- Oratorio Maclodio-Eden Esine 0-3
- San Michele Travagliato-Roè Volciano 4-0
- Unitas Coccaglio-Cologne 2-1
Girone G
- Castelvetro Incrociatello-Pralboino 2-2
- Dinamo Gonzaga-Leoncelli 1-0
- Porto-Montirone 2-2
- Rapid Olimpia-La Piccola Atene 4-1
- Remedello-Gonzaga 0-0
- Serenissima-Oratorio Gambara 4-1
- Suzzara Sport Club-Sirmione Rovizza 1-0
- Union Team Marmirolo-Atletico Offlaga 2-3
Seconda categoria
Girone D
- Comunale Endine Gaiano-Nuova Camunia 3-2
- Comunale Tavernola-G.S.R. Football Club 0-4
- Nuova Valcavallina-Padernese 0-1
- Oratorio San Marco-Foresto Sparso Sen. Academy 2-1
- Oratorio Zandobbio-Bienno 2-2
- Paratico-Rovato Academy 1-0
- Passirano Camignone-Artogne 0-2
- Sellero Novelle-Cortefranca Franciacorta 1-1
Girone E
- Azzurra Calvina-Virtus Manerbio 5-1
- Borgosatollo-Villaclarense 1-0
- Botticino-United Fionda Montenetto 2-1
- Ghedi-Roncadelle 2-2
- Quinzanese-Bassa Bresciana 2-1
- Flero-Real Leno 2-0
- Verolavecchia-S. Carlo Rezzato 1-2
- Virtus Feralpi Lonato-Deportivo Fornaci 0-1
Girone F
- Benaco Salò-Pavoniana Gymnasium 1-3
- Cellatica-S. Andrea Concesio 1-2
- Collebeato-Nave 4-3
- Odolo-Valgobbia 1-1
- Oratorio Urago Mella-Gavardo 1-2
- Polisportiva Prevalle-Team Out 2-0
- Ponte Zanano-Serle 2-1
- Valtenesi-Real Dor Brescia 3-2
Girone H
- Acquanegra-Polisportiva Pessina 0-5
- Casalbuttano-Castelverde 1-0
- Corona-Gottolengo 1-6
- G. S. Pescarolo-Primavera Stagnolmese 1-1
- Martelli-Ciria 0-3
- Rapid United-Cannetese 1-1
- Robecco D'Oglio-Ceresarese 3-1
- Sospirese-Canottieri Baldesio 2-1
Terza categoria
Girone A
- Libertas Bagnolo Mella-San Zeno 3-4
- Pol. Intercomun. Centrolago-AC Sarezzo 2-0
- Roccafranca Ludriano-Real Castrezzato 2-0
- Virtus Rodengo Saiano-Triumplina 8-0
- Lograto-Mario Bettinzoli 7-0
- Azzano Mella-Accademia Rudianese 1-0
- Lodetto-Nuova A.C. San Paolo 1-3
Girone B
- Uso United-Nuova Valsabbia 2-1 (giocata ieri)
- Alta Velocità Desenzano-Calcinatello FC (rinviata)
- Football Club Bedizzole-Oratorio Mompiano 5-2
- Real Mompiano-Progetto Sport Giovani 1-1
- Union Colli Morenici-Virtus Rondinelle 1-1
- Basso Garda-Alto Garda 0-0
- Riposano: Pozzolengo e Le Aquile
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-Atletico Manfro 2-1
- Borgo San Giacomo-Persico Dosimo 1-0
- Casalmoro-Polisportiva San Giovanni 3-3
- Casalromano-Sport Club Torreicio 4-2
- Castello Ostiano-Esperia (rinviata)
- River Club United-Solarolese 2-3
- Riposa: Oratorio Cava Digidue
Girone C – Bergamo
- Aurora Fontanella-Real Bolgare (rinviata)
- Gorlago-Vortex Bergamo 3-3
- New Team-Capriolo 1-1
- Valcalepio Junior-Oratori Villongo 4-2
- Oratorio Cortenuova-Bagnatica 2-1
- Polisportiva Erbusco-Cavernago 1-2
- Polisportiva Comonte-Atletico Provaglio 4-1
Femminile
Serie B
- Frosinone-Bologna 3-3 (giocata ieri)
- Arezzo-Cesena 1-3
- Brescia-Hellas Verona 2-1
- Freedom-Vicenza 1-2
- Res Roma-Como 1-4
- San Marino Academy-Lumezzane 0-1
- Trastevere-Venezia 1-4
Serie C – Girone B
- ChievoVerona-Garlasco 1-1
- Orobica Bergamo-Pro Palazzolo 2-1
- Real Vicenza-Südtirol 0-3
- Tavagnacco-Azzurra S. Bartolomeo 0-2
- Dolomiti Bellunesi-Villorba Treviso 1-5
- Trento Academy-Venezia 0-1
Eccellenza – Girone A
- Circolo Giovanile Bresso-Varese FC 2-3
- Real Trezzano-Bresso 0-0
- Doverese-Fiammamonza 2-0
- Uesse Sarnico-Rhodense 3-1
- Cavenago-Polisportiva Erbusco 0-2
- Virtus Cantalupo-Città di Brugherio 4-2
- Accademia Milano-Desenzano 0-0
- Mantova-Castello Città di Cantù 0-0
Promozione – Girone A
- Orobica Bergamo-Mantova 3-2
- Oratorio Redondesco-Monterosso 2-1
- Polisportiva Oratorio 2B-Villa Valle 0-1
- Trevigliese-Doverese 7-1
- Soccer Team Brescia-Folgore Caratese 0-6
- Accademia Rudianese-Cremonese 0-3
- Rondinera-Pavonese Cigolese 3-1
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
