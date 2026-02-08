Giornale di Brescia
In aggiornamentoCalcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Caldiero Terme-Chievo Verona 4-1 (giocata ieri)
  • Breno-Casatese Merate 0-1
  • Brusaporto-Varesina 1-1
  • Folgore Caratese-Pavia 2-0
  • Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1
  • Nuova Sondrio-Vogherese 4-1
  • Oltrepò FBC-Leon 0-1
  • Real Calepina-Castellanzese 1-2
  • Villa Valle-Scanzorosciate 1-1

Girone D

  • Correggese-Imolese 2-0
  • Lentigione-Desenzano 0-0
  • Piacenza-Sangiuliano City 2-3
  • Pro Palazzolo-FC Pistoiese 0-0
  • Pro Sesto-Sasso Marconi 0-0
  • Progresso-Cittadella Vis Modena 0-0
  • Sant'Angelo-Tropical Coriano 2-0
  • Trevigliese-Crema 0-1
  • Tuttocuoio-Rovato Vertovese 0-1

Eccellenza

Girone C

  • CazzagoBornato-Colognese 0-0 (giocata ieri)
  • Castellana C. G.-Poggese 3-3
  • Castelleone-Carpenedolo 3-1
  • Castiglione-Juvenes Pradalunghese 0-0
  • Cellatica-Offanenghese 0-3
  • Ciliverghe-Pianico 2-2
  • Città Di Albino-Soncinese 2-2
  • Darfo Boario-Bsv Garda 1-5
  • Orceana-Pavonese 0-1

Promozione

Girone E

  • Asola-Virtus Aurora Travagliato 1-1
  • Atletico Orsa Iseo-Valcalepio 3-1
  • Calcinato-Sporting Chiari 1-2
  • Castelcovati-Governolese 4-2
  • Castrezzato-Lodrino 0-5
  • Rezzato-Sporting Club 1-1
  • San Pancrazio-Vobarno 3-3
  • Verolese-Team Oratorio Pumenengo 3-0

Girone A

  • Aos Treviglio-Acc. A. V. Brembana 0-0 (giocata ieri)
  • Almè-Oratorio Cologno 1-2
  • Gorle-San Paolo D'argon 2-0
  • Calusco-Atletico Villongo 3-2
  • Forza E Costanza-Cividate Pontoglio 1-2
  • Gavarnese-Aurora Seriate 2-3
  • San Pellegrino-Cenate Sotto 2-2
  • Torre De Roveri-Calvenzano 1-1

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Castenedolese 2-1 (giocata ieri)
  • Bagnolese-Voluntas 4-1
  • Castelmella-Pian Camuno 5-1
  • Gussago-Paitone 3-0
  • La Sportiva Ome-Valtrompia 2-3
  • Oratorio Maclodio-Eden Esine 0-3
  • San Michele Travagliato-Roè Volciano 4-0
  • Unitas Coccaglio-Cologne 2-1

Girone G

  • Castelvetro Incrociatello-Pralboino 2-2
  • Dinamo Gonzaga-Leoncelli 1-0
  • Porto-Montirone 2-2
  • Rapid Olimpia-La Piccola Atene 4-1
  • Remedello-Gonzaga 0-0
  • Serenissima-Oratorio Gambara 4-1
  • Suzzara Sport Club-Sirmione Rovizza 1-0
  • Union Team Marmirolo-Atletico Offlaga 2-3

Seconda categoria

Girone D

  • Comunale Endine Gaiano-Nuova Camunia 3-2
  • Comunale Tavernola-G.S.R. Football Club 0-4
  • Nuova Valcavallina-Padernese 0-1
  • Oratorio San Marco-Foresto Sparso Sen. Academy 2-1
  • Oratorio Zandobbio-Bienno 2-2
  • Paratico-Rovato Academy 1-0
  • Passirano Camignone-Artogne 0-2
  • Sellero Novelle-Cortefranca Franciacorta 1-1

Girone E

  • Azzurra Calvina-Virtus Manerbio 5-1
  • Borgosatollo-Villaclarense 1-0
  • Botticino-United Fionda Montenetto 2-1
  • Ghedi-Roncadelle 2-2
  • Quinzanese-Bassa Bresciana 2-1
  • Flero-Real Leno 2-0
  • Verolavecchia-S. Carlo Rezzato 1-2
  • Virtus Feralpi Lonato-Deportivo Fornaci 0-1

Girone F

  • Benaco Salò-Pavoniana Gymnasium 1-3
  • Cellatica-S. Andrea Concesio 1-2
  • Collebeato-Nave 4-3
  • Odolo-Valgobbia 1-1
  • Oratorio Urago Mella-Gavardo 1-2
  • Polisportiva Prevalle-Team Out 2-0
  • Ponte Zanano-Serle 2-1
  • Valtenesi-Real Dor Brescia 3-2

Girone H

  • Acquanegra-Polisportiva Pessina 0-5
  • Casalbuttano-Castelverde 1-0
  • Corona-Gottolengo 1-6
  • G. S. Pescarolo-Primavera Stagnolmese 1-1
  • Martelli-Ciria 0-3
  • Rapid United-Cannetese 1-1
  • Robecco D'Oglio-Ceresarese 3-1
  • Sospirese-Canottieri Baldesio 2-1

Terza categoria

Girone A

  • Libertas Bagnolo Mella-San Zeno 3-4
  • Pol. Intercomun. Centrolago-AC Sarezzo 2-0
  • Roccafranca Ludriano-Real Castrezzato 2-0
  • Virtus Rodengo Saiano-Triumplina 8-0
  • Lograto-Mario Bettinzoli 7-0
  • Azzano Mella-Accademia Rudianese 1-0
  • Lodetto-Nuova A.C. San Paolo 1-3

Girone B

  • Uso United-Nuova Valsabbia 2-1 (giocata ieri)
  • Alta Velocità Desenzano-Calcinatello FC (rinviata)
  • Football Club Bedizzole-Oratorio Mompiano 5-2
  • Real Mompiano-Progetto Sport Giovani 1-1
  • Union Colli Morenici-Virtus Rondinelle 1-1
  • Basso Garda-Alto Garda 0-0
  • Riposano: Pozzolengo e Le Aquile

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-Atletico Manfro 2-1
  • Borgo San Giacomo-Persico Dosimo 1-0
  • Casalmoro-Polisportiva San Giovanni 3-3
  • Casalromano-Sport Club Torreicio 4-2
  • Castello Ostiano-Esperia (rinviata)
  • River Club United-Solarolese 2-3
  • Riposa: Oratorio Cava Digidue

Girone C – Bergamo

  • Aurora Fontanella-Real Bolgare (rinviata)
  • Gorlago-Vortex Bergamo 3-3
  • New Team-Capriolo 1-1
  • Valcalepio Junior-Oratori Villongo 4-2
  • Oratorio Cortenuova-Bagnatica 2-1
  • Polisportiva Erbusco-Cavernago 1-2
  • Polisportiva Comonte-Atletico Provaglio 4-1

Femminile

Serie B

  • Frosinone-Bologna 3-3 (giocata ieri)
  • Arezzo-Cesena 1-3
  • Brescia-Hellas Verona 2-1
  • Freedom-Vicenza 1-2
  • Res Roma-Como 1-4
  • San Marino Academy-Lumezzane 0-1
  • Trastevere-Venezia 1-4

Serie C – Girone B

  • ChievoVerona-Garlasco 1-1
  • Orobica Bergamo-Pro Palazzolo 2-1
  • Real Vicenza-Südtirol 0-3
  • Tavagnacco-Azzurra S. Bartolomeo 0-2
  • Dolomiti Bellunesi-Villorba Treviso 1-5
  • Trento Academy-Venezia 0-1

Eccellenza – Girone A

  • Circolo Giovanile Bresso-Varese FC 2-3
  • Real Trezzano-Bresso 0-0
  • Doverese-Fiammamonza 2-0
  • Uesse Sarnico-Rhodense 3-1
  • Cavenago-Polisportiva Erbusco 0-2
  • Virtus Cantalupo-Città di Brugherio 4-2
  • Accademia Milano-Desenzano 0-0
  • Mantova-Castello Città di Cantù 0-0

Promozione – Girone A

  • Orobica Bergamo-Mantova 3-2
  • Oratorio Redondesco-Monterosso 2-1
  • Polisportiva Oratorio 2B-Villa Valle 0-1
  • Trevigliese-Doverese 7-1
  • Soccer Team Brescia-Folgore Caratese 0-6
  • Accademia Rudianese-Cremonese 0-3
  • Rondinera-Pavonese Cigolese 3-1

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

