Giornale di Brescia
Abbonati
In aggiornamentoCalcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Pralboino-Remedello di Prima categoria - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Pralboino-Remedello di Prima categoria - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
AA

Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Caldiero Terme-Oltrepò Fbc 2-4
  • Casatese Merate-Brusaporto 1-1
  • Castellanzese-Vogherese 1-0
  • ChievoVerona-Nuova Sondrio 1-0
  • Leon-Villa Valle 1-2
  • Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1
  • Pavia-Varesina 1-1
  • Scanzorosciate-Breno 3-0
  • Virtus CiseranoBergamo-Real Calepina 0-2

Girone D

  • Pistoiese-Progresso 1-0 (giocata ieri)
  • Desenzano-Crema 0-0
  • Cittadella Vis Modena-Tropical Coriano 1-1
  • Imolese-Trevigliese 0-1
  • Piacenza-Tuttocuoio 4-0
  • Pro Palazzolo-Lentigione 1-2
  • Rovato Vertovese-Pro Sesto 2-1
  • Sangiuliano City-Sant'Angelo 1-2
  • Sasso Marconi-Correggese 0-2

Eccellenza

Girone C

  • Poggese-Pavonese 0-0 (giocata ieri)
  • Soncinese-Pianico 0-0 (giocata ieri)
  • Colognese-Orceana 0-0 (giocata ieri)
  • Bsv Garda-CazzagoBornato 3-2
  • Castellana C. G.-Castiglione 1-1
  • Darfo Boario-Castelleone 4-1
  • Carpenedolo-Cellatica 1-0
  • Juvenes Pradalunghese-Città Di Albino 2-1
  • Offanenghese-Ciliverghe 1-1

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Castrezzato 2-1 (giocata ieri)
  • Atletico Orsa Iseo-Asola 0-2
  • Governolese-Calcinato 1-0
  • Lodrino-Castelcovati 2-0
  • Team Oratorio Pumenengo-Rezzato 0-3
  • Valcalepio-Verolese 0-4
  • Virtus Aurora Travagliato-San Pancrazio 5-0
  • Vobarno-Sporting Club 1-1

Girone A

  • Atletico Villongo-San Pellegrino 1-2
  • Aurora Seriate-Calusco 1-2
  • Gorle-Forza E Costanza 0-0
  • Oratorio Cologno-Acos Treviglio 1-1
  • Calvenzano-Acc. Calcio A. V. Brembana 1-3
  • Cenate Sotto-Gavarnese 0-0
  • Cividate Pontoglio-Torre De Roveri 0-0
  • San Paolo D'argon-Almè 1-1

Prima categoria

Girone F

  • Paitone-Oratorio Maclodio 5-1
  • Castenedolese-Eden Esine 1-1
  • Cologne-Concesio 1-0
  • FC Voluntas-Castelmella 1-1
  • La Sportiva Ome-Unitas Coccaglio 4-0
  • Pian Camuno-San Michele Travagliato 1-1
  • Roè Volciano-Bagnolese 0-3
  • Valtrompia-Gussago 3-0

Girone G

  • Atletico Offlaga-Porto 0-3
  • Gonzaga-Suzzara Sport Club 0-1
  • Leoncelli-Rapid Olimpia 0-2
  • Montirone-La Piccola Atene 3-2
  • Oratorio Gambara-Union Team Marmirolo 1-0
  • Pralboino-Remedello 2-0
  • Serenissima-Dinamo Gonzaga 4-3
  • Sirmione Rovizza-Castelvetro Incrociatello 3-0

Seconda categoria

Girone D

  • Artogne-Paratico 1-4
  • Bienno-Comunale Endine Gaiano 2-0
  • Cortefranca Franciacorta-Passirano Camignone 2-3
  • Gsr Football Club-Oratorio San Marco 3-0
  • Nuova Camunia-Nuova Valcavallina 1-0
  • Oratorio Zandobbio-Comunale Tavernola 3-3
  • Rovato Academy-Sellero Novelle 2-3
  • Foresto Sparso Academy-Padernese 0-0 (17)

Girone E

  • Bassa Bresciana-Ghedi 1-2
  • CSC Roncadelle-United Fionda Montenetto 4-0
  • Deportivo Fornaci-US Flero 0-2
  • Real Leno-Botticino 0-3
  • S. Carlo Rezzato-Borgosatollo 2-3
  • Villaclarense-Azzurra Calvina 2-2
  • Virtus Feralpi Lonato-Quinzanese 0-1
  • Virtus Manerbio-Verolavecchia 2-0

Girone F

  • Gavardo-Collebeato 1-0
  • Nave-Cellatica 2-1
  • Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1
  • Polisportiva Prevalle-Ponte Zanano 0-3
  • Real Dor Brescia-Valgobbia 0-1
  • S. Andrea Concesio-Oratorio Urago Mella 0-2
  • Serle-Valtenesi 1-0
  • Team Out-Benaco Salò 2-0

Girone H

  • Calcio Ceresarese-G. S. Pescarolo 0-1
  • Cannetese-Martelli 1-1
  • Castelverde-Corona 4-1
  • Ciria- Acquanegra 2-0
  • Gottolengo-Sospirese 5-0
  • Primavera Stagnolmese-Polisportiva Pessina 0-2
  • Rapid United-Robecco D'Oglio 1-0
  • Canottieri Baldesio-Casalbuttano 0-2

Trento – Girone A

  • Alta Valsugana Sq. B-Virtus Giudicariese 0-0 (giocata ieri)
  • 3 P Val Rendena-Carisolo 2-3 (giocata ieri)
  • Baone-Virtus Rovere 0-1 (giocata ieri)
  • Nogaredo-Leno 3-2 (giocata ieri)
  • Caffarese-Stivo 2-1
  • Castelcimego-Bagolino 0-1
  • Solteri San Giorgio-Monte Baldo 0-0

Terza categoria

Girone A

  • Real Castrezzato-Centrolago 2-2 (giocata ieri)
  • Triumplina-Gso Azzano Mella 1-5 (giocata ieri)
  • Sarezzo-Virtus Rodengo Saiano 1-2
  • Accademia Rudianese-Lograto 6-1
  • Libertas Bagnolo Mella-Roccafranca Ludriano 0-3
  • Nuova San Paolo-Mario Bettinzoli 5-0
  • San Zeno-Lodetto 1-0

Girone B

  • Alta Velocita' Desenzano-Football Club Bedizzole 2-3
  • Alto Garda-Union Colli Morenici 4-0
  • Calcinatello-Real Mompiano 0-0
  • Oratorio Mompiano-Polisportiva Pozzolengo 3-3
  • Nuova Valsabbia-Basso Garda 2-0
  • Progetto Sport Giovani-Virtus Rondinelle 0-0 (17.30)
  • Riposa: Uso United
  • Ritirato: Le Aquile

Girone B – Cremona

  • Atletico Manfro-Castello Ostiano 1-1
  • Oratorio Cava Digidue-Casalromano 1-0
  • Persico Dosimo-Polisportiva San Giovanni 3-0
  • River Club United-Atletico Bassano 0-2
  • Solarolese-Borgo San Giacomo 0-1
  • Sport Club Torreicio-Casalmoro 3-0
  • Riposa: Esperia 

Girone C – Bergamo

  • Aurora Fontanella-Oratorio Cortenuova 1-1
  • Bagnatica-Valcalepio Junior 0-1
  • Cavernago-New Team 0-2
  • Oratori Villongo-Polisportiva Erbusco 6-0
  • Real Bolgare-Polisportiva Comonte 0-1
  • Atletico Provaglio-Vortex Bergamo (rinviata)
  • Capriolo-Gorlago 3-2

Femminile

Serie B

  • Lumezzane-Bologna 2-1 (giocata ieri)
  • San Marino Academy-Res Roma 2-2 (giocata ieri)
  • Hellas Verona-Cesena 0-5 (giocata ieri)
  • Freedom-Como 2-2
  • Brescia-Venezia 2-1
  • Frosinone-Arezzo 1-2
  • Trastevere-Vicenza 1-1

Serie C – Girone B

  • ChievoVerona-Südtirol 0-1
  • Orobica Bergamo-Garlasco 1-1
  • Real Vicenza-Villorba Treviso 1-2
  • Tavagnacco-Dolomiti Bellunesi 0-0
  • Trento Academy-Azzurra S. Bartolomeo 3-0
  • Pro Palazzolo-Venezia 0-0 (17)

Eccellenza – Girone A

  • Varese-Castello Città Di Cantù 2-0
  • Fiammamonza-Sarnico 1-2
  • Desenzano-Doverese 0-3
  • Polisportiva Erbusco-Mantova 3-1
  • Rhodense-Accademia Milano 1-1
  • Virtus Cantalupo-Real Trezzano 1-0
  • Bresso-Circolo Giovanile Bresso 0-0 (17)
  • Città Di Brugherio-Cavenago 0-0 (17.30)

Promozione – Girone A

  • Doverese-Cremonese 2-3
  • Oratorio Redondesco-Orobica Bergamo 1-3
  • Monterosso-Trevigliese 2-6
  • Pavonese Cigolese-Women's Soccer Team Brescia 1-0
  • Mantova-Rondinera 2-0
  • Villa Valle-Accademia Rudianese 0-0 (18)
  • Folgore Caratese-Polisportiva Oratorio 2B 0-0 (18.30)

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
risultati dilettantidilettanti Brescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario