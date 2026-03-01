In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Pralboino-Remedello di Prima categoria - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Caldiero Terme-Oltrepò Fbc 2-4
- Casatese Merate-Brusaporto 1-1
- Castellanzese-Vogherese 1-0
- ChievoVerona-Nuova Sondrio 1-0
- Leon-Villa Valle 1-2
- Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1
- Pavia-Varesina 1-1
- Scanzorosciate-Breno 3-0
- Virtus CiseranoBergamo-Real Calepina 0-2
Girone D
- Pistoiese-Progresso 1-0 (giocata ieri)
- Desenzano-Crema 0-0
- Cittadella Vis Modena-Tropical Coriano 1-1
- Imolese-Trevigliese 0-1
- Piacenza-Tuttocuoio 4-0
- Pro Palazzolo-Lentigione 1-2
- Rovato Vertovese-Pro Sesto 2-1
- Sangiuliano City-Sant'Angelo 1-2
- Sasso Marconi-Correggese 0-2
Eccellenza
Girone C
- Poggese-Pavonese 0-0 (giocata ieri)
- Soncinese-Pianico 0-0 (giocata ieri)
- Colognese-Orceana 0-0 (giocata ieri)
- Bsv Garda-CazzagoBornato 3-2
- Castellana C. G.-Castiglione 1-1
- Darfo Boario-Castelleone 4-1
- Carpenedolo-Cellatica 1-0
- Juvenes Pradalunghese-Città Di Albino 2-1
- Offanenghese-Ciliverghe 1-1
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Castrezzato 2-1 (giocata ieri)
- Atletico Orsa Iseo-Asola 0-2
- Governolese-Calcinato 1-0
- Lodrino-Castelcovati 2-0
- Team Oratorio Pumenengo-Rezzato 0-3
- Valcalepio-Verolese 0-4
- Virtus Aurora Travagliato-San Pancrazio 5-0
- V obarno -Sporting Club 1-1
Girone A
- Atletico Villongo-San Pellegrino 1-2
- Aurora Seriate-Calusco 1-2
- Gorle-Forza E Costanza 0-0
- Oratorio Cologno-Acos Treviglio 1-1
- Calvenzano-Acc. Calcio A. V. Brembana 1-3
- Cenate Sotto-Gavarnese 0-0
- Cividate Pontoglio-Torre De Roveri 0-0
- San Paolo D'argon-Almè 1-1
Prima categoria
Girone F
- Paitone-Oratorio Maclodio 5-1
- Castenedolese-Eden Esine 1-1
- Cologne-Concesio 1-0
- FC Voluntas-Castelmella 1-1
- La Sportiva Ome-Unitas Coccaglio 4-0
- Pian Camuno-San Michele Travagliato 1-1
- Roè Volciano-Bagnolese 0-3
- Valtrompia-Gussago 3-0
Girone G
- Atletico Offlaga-Porto 0-3
- Gonzaga-Suzzara Sport Club 0-1
- Leoncelli-Rapid Olimpia 0-2
- Montirone-La Piccola Atene 3-2
- Oratorio Gambara-Union Team Marmirolo 1-0
- Pralboino-Remedello 2-0
- Serenissima-Dinamo Gonzaga 4-3
- Sirmione Rovizza-Castelvetro Incrociatello 3-0
Seconda categoria
Girone D
- Artogne-Paratico 1-4
- Bienno-Comunale Endine Gaiano 2-0
- Cortefranca Franciacorta-Passirano Camignone 2-3
- Gsr Football Club-Oratorio San Marco 3-0
- Nuova Camunia-Nuova Valcavallina 1-0
- Oratorio Zandobbio-Comunale Tavernola 3-3
- Rovato Academy-Sellero Novelle 2-3
- Foresto Sparso Academy-Padernese 0-0 (17)
Girone E
- Bassa Bresciana-Ghedi 1-2
- CSC Roncadelle-United Fionda Montenetto 4-0
- Deportivo Fornaci-US Flero 0-2
- Real Leno-Botticino 0-3
- S. Carlo Rezzato-Borgosatollo 2-3
- Villaclarense-Azzurra Calvina 2-2
- Virtus Feralpi Lonato-Quinzanese 0-1
- Virtus Manerbio-Verolavecchia 2-0
Girone F
- Gavardo-Collebeato 1-0
- Nave-Cellatica 2-1
- Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1
- Polisportiva Prevalle-Ponte Zanano 0-3
- Real Dor Brescia-Valgobbia 0-1
- S. Andrea Concesio-Oratorio Urago Mella 0-2
- Serle-Valtenesi 1-0
- Team Out-Benaco Salò 2-0
Girone H
- Calcio Ceresarese-G. S. Pescarolo 0-1
- Cannetese-Martelli 1-1
- Castelverde-Corona 4-1
- Ciria- Acquanegra 2-0
- Gottolengo-Sospirese 5-0
- Primavera Stagnolmese-Polisportiva Pessina 0-2
- Rapid United-Robecco D'Oglio 1-0
- Canottieri Baldesio-Casalbuttano 0-2
Trento – Girone A
- Alta Valsugana Sq. B-Virtus Giudicariese 0-0 (giocata ieri)
- 3 P Val Rendena-Carisolo 2-3 (giocata ieri)
- Baone-Virtus Rovere 0-1 (giocata ieri)
- Nogaredo-Leno 3-2 (giocata ieri)
- Caffarese-Stivo 2-1
- Castelcimego-Bagolino 0-1
- Solteri San Giorgio-Monte Baldo 0-0
Terza categoria
Girone A
- Real Castrezzato-Centrolago 2-2 (giocata ieri)
- Triumplina-Gso Azzano Mella 1-5 (giocata ieri)
- Sarezzo-Virtus Rodengo Saiano 1-2
- Accademia Rudianese-Lograto 6-1
- Libertas Bagnolo Mella-Roccafranca Ludriano 0-3
- Nuova San Paolo-Mario Bettinzoli 5-0
- San Zeno-Lodetto 1-0
Girone B
- Alta Velocita' Desenzano-Football Club Bedizzole 2-3
- Alto Garda-Union Colli Morenici 4-0
- Calcinatello-Real Mompiano 0-0
- Oratorio Mompiano-Polisportiva Pozzolengo 3-3
- Nuova Valsabbia-Basso Garda 2-0
- Progetto Sport Giovani-Virtus Rondinelle 0-0 (17.30)
- Riposa: Uso United
- Ritirato: Le Aquile
Girone B – Cremona
- Atletico Manfro-Castello Ostiano 1-1
- Oratorio Cava Digidue-Casalromano 1-0
- Persico Dosimo-Polisportiva San Giovanni 3-0
- River Club United-Atletico Bassano 0-2
- Solarolese-Borgo San Giacomo 0-1
- Sport Club Torreicio-Casalmoro 3-0
- Riposa: Esperia
Girone C – Bergamo
- Aurora Fontanella-Oratorio Cortenuova 1-1
- Bagnatica-Valcalepio Junior 0-1
- Cavernago-New Team 0-2
- Oratori Villongo-Polisportiva Erbusco 6-0
- Real Bolgare-Polisportiva Comonte 0-1
- Atletico Provaglio-Vortex Bergamo (rinviata)
- Capriolo-Gorlago 3-2
Femminile
Serie B
- Lumezzane-Bologna 2-1 (giocata ieri)
- San Marino Academy-Res Roma 2-2 (giocata ieri)
- Hellas Verona-Cesena 0-5 (giocata ieri)
- Freedom-Como 2-2
- Brescia-Venezia 2-1
- Frosinone-Arezzo 1-2
- Trastevere-Vicenza 1-1
Serie C – Girone B
- ChievoVerona-Südtirol 0-1
- Orobica Bergamo-Garlasco 1-1
- Real Vicenza-Villorba Treviso 1-2
- Tavagnacco-Dolomiti Bellunesi 0-0
- Trento Academy-Azzurra S. Bartolomeo 3-0
- Pro Palazzolo-Venezia 0-0 (17)
Eccellenza – Girone A
- Varese-Castello Città Di Cantù 2-0
- Fiammamonza-Sarnico 1-2
- Desenzano-Doverese 0-3
- Polisportiva Erbusco-Mantova 3-1
- Rhodense-Accademia Milano 1-1
- Virtus Cantalupo-Real Trezzano 1-0
- Bresso-Circolo Giovanile Bresso 0-0 (17)
- Città Di Brugherio-Cavenago 0-0 (17.30)
Promozione – Girone A
- Doverese-Cremonese 2-3
- Oratorio Redondesco-Orobica Bergamo 1-3
- Monterosso-Trevigliese 2-6
- Pavonese Cigolese- Women's Soccer Team Bresci a 1-0
- Mantova-Rondinera 2-0
- Villa Valle-Accademia Rudianese 0-0 (18)
- Folgore Caratese-Polisportiva Oratorio 2B 0-0 (18.30)
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
