Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Verolese-V. Aurora Travagliato - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Breno-Virtus CiseranoBergamo 0-0
- Brusaporto-Castellanzese 1-0
- Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3
- Folgore Caratese-Casatese Merate 1-1
- Nuova Sondrio-Pavia 1-2
- Oltrepò-ChievoVerona 3-0
- Real Calepina-Leon 1-2
- Varesina-Scanzorosciate 1-1
- Villa Valle-Vogherese 2-0
Girone D
- Correggese-Pistoiese 0-3
- Crema-Sasso Marconi 1-0
- Lentigione-Imolese 4-0
- Piacenza-Pro Palazzolo 0-1
- Pro Sesto-Tropical Coriano 2-1
- Sant'Angelo-Desenzano 1-2
- Trevigliese-Cittadella Vis Modena 1-1
- Tuttocuoio-Sangiuliano City 0-1
- Progresso-Rovato Vertovese 0-0
Eccellenza
Girone C
- CazzagoBornato-Carpenedolo 0-7 (giocata ieri)
- Castelleone-Castellana C. G. 0-1
- Castiglione-Bsv Garda 1-0
- Cellatica-Juvenes Pradalunghese 2-0
- Ciliverghe-Soncinese 1-0
- Città Di Albino-Colognese 1-1
- Darfo Boario-Poggese 1-1
- Orceana-Offanenghese 0-2
- Pianico-Pavonese 1-1
Promozione
Girone E
- Asola-Lodrino 1-1
- Calcinato-Team Oratorio Pumenengo 4-1
- Castelcovati-Valcalepio FC 2-2
- Castrezzato-Atletico Orsa Iseo 1-2
- Rezzato-Vobarno 1-0
- San Pancrazio-Governolese 1-0
- Sporting Club-Sporting Chiari 2-3
- Verolese-Virtus Aurora Travagliato 1-0
Girone A
- Acos Treviglio-Calvenzano 3-0 (giocata ieri)
- Acc. Calcio A. V. Brembana-Atletico Villongo 2-0
- Almè-Cividate Pontoglio 0-0
- Calusco-Calcio Oratorio Cologno 2-0
- Forza E Costanza-Cenate Sotto 0-2
- Gavarnese-San Paolo D'argon 2-0
- San Pellegrino-Gorle 1-2
- Torre De Roveri-Aurora Seriate 3-4
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Voluntas 5-1 (giocata ieri)
- Bagnolese-Valtrompia 2000 2-1
- Castelmella-Paitone 4-3
- Eden Esine-Pian Camuno 1-1
- Gussago-Cologne 2-1
- Oratorio Maclodio-Castenedolese 3-1
- San Michele Travagliato-La Sportiva Ome 1-0
- Unitas Coccaglio-Roè Volciano 1-1
Girone G
- Montirone-Gonzaga 7-1 (giocata ieri)
- Castelvetro Incrociatello-Oratorio Gambara 1-0
- Dinamo Gonzaga-Sirmione Rovizza 2-1
- Porto 2005-La Piccola Atene 3-0
- Rapid Olimpia-Pralboino 0-0
- Remedello-Atletico Offlaga 3-2
- Suzzara Sport Club-Serenissima 3-3
- Union Team Marmirolo-Leoncelli 5-0
Seconda categoria
Girone D
- Comunale Endine Gaiano-Gsr Football Club 0-5
- Comunale Tavernola-Artogne 3-3
- Nuova Valcavallina-Foresto Sparso 3-0
- Oratorio San Marco-Rovato Academy 3-4
- Padernese-Cortefranca Franciacorta 3-2
- Paratico 2009-Bienno 2-0
- Passirano Camignone-Oratorio Zandobbio 1-1
- Sellero Novelle-Nuova Camunia 1-1
Girone E
- Azzurra Calvina-Real Leno 2-0
- Borgosatollo-Deportivo Fornaci 3-0
- Calcio Botticino-Roncadelle 2-2
- Ghedi-Villaclarense 2-0
- Quinzanese-S. Carlo Rezzato 3-0
- United Fionda Montenetto-Virtus Manerbio 2-3
- US Flero-Bassa Bresciana 0-0
- Verolavecchia-Virtus Feralpi Lonato 3-1
Girone F
- Valgobbia-Nave 3-1 (giocata ieri)
- Benaco Salò-Serle 1-1
- Cellatica-Polisportiva Prevalle 0-1
- Collebeato-Pavoniana Gymnasium 3-6
- Odolo-Real Dor Brescia 2-0
- Oratorio Urago Mella-Team Out 4-0
- Ponte Zanano-S. Andrea Concesio 0-1
- Valtenesi-Gavardo 1-2
Girone H
- Acquanegra-Primavera Stagnolmese 7-1
- Casalbuttano-Ciria 2020 2-3
- Corona-Rapid United 2-2
- G. S. Pescarolo-Canottieri Baldesio 1-1
- Martelli-Ceresarese 1-1
- Polisportiva Pessina-Castelverde 5-1
- Robecco D'Oglio-Gottolengo 1-5
- Sospirese-Cannetese 1-3
Trento – Girone A
- Baone-Bagolino 8-0 (giocata ieri)
- Leno-Alta Valsugana Sq. B 1-0 (giocata ieri)
- Nogaredo-Carisolo (rinviata)
- Stivo-3 P Val Rendena 2-1 (giocata ieri)
- Virtus Rovere-Caffarese 3-0 (giocata ieri)
- Castelcimego-Monte Baldo 3-1
- Solteri San Giorgio-Virtus Giudicariese 1-2
Terza categoria
Girone A
- Lograto-Nuova A.C. San Paolo 2-0
- Pol. Intercomun. Centrolago-Accademia Rudianese 1-2
- Roccafranca Ludriano-Triumplina 5-0
- Virtus Rodengo Saiano-Libertas Bagnolo Mella 3-1
- Gso Azzano Mella-San Zeno 0-1
- Lodetto-Real Castrezzato 0-3
- Mario Bettinzoli-Sarezzo 1-4
Girone B
- Uso United-Alta Velocità Desenzano 2-1 (giocata ieri)
- Football Club Bedizzole-Nuova Valsabbia 5-0
- Polisportiva Pozzolengo-Alto Garda 2-2
- Real Mompiano-Oratorio Mompiano 0-3
- Union Colli Morenici-Progetto Sport Giovani 1-2
- Basso Garda-Calcinatello 1-2
- Riposa: Virtus Rondinelle
- Ritirato: Le Aquile
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-Oratorio Cava Digidue 0-0
- Borgo San Giacomo-Atletico Manfro 4-1
- Casalmoro-Persico Dosimo 2-3
- Casalromano-Solarolese 2-0
- Castello Ostiano-Sport Club Torreicio 2-2
- Polisportiva San Giovanni-Esperia 0-0
- Riposa: River Club United
Girone C – Bergamo
- Gorlago-Atletico Provaglio 2-0
- New Team 24-Real Bolgare 4-2
- Valcalepio Junior-Capriolo 4-3
- Vortex Bergamo-Oratori Villongo 1-2
- Oratorio Cortenuova-Cavernago 0-0
- Polisportiva Erbusco-Aurora Fontanella 0-3
- Polisportiva Comonte-Bagnatica 5-2
Femminile
Serie B
- Lumezzane-Bologna 2-1 (giocata ieri)
- San Marino Academy-Res Roma 2-2 (giocata ieri)
- Hellas Verona-Cesena 0-5 (giocata ieri)
- Freedom-Como 2-2 (giocata alle 12)
- Brescia-Venezia 2-1
- Frosinone-Arezzo 1-2
- Trastevere Calcio-Vicenza 1-1
Serie C – Girone B
- Azzurra S. Bartolomeo-Dolomiti Bellunesi 2-2
- FC Garlasco-Trento Academy 0-1
- Pro Palazzolo-ChievoVerona Women 1-0
- Südtirol-Tavagnacco 6-0
- Venezia Calcio-Real Vicenza Women 2-1
- Villorba Treviso-Orobica Bergamo 1-2
Eccellenza – Girone A
- Real Trezzano-Fiammamonza 2-1
- Doverese-Virtus Cantalupo 3-0
- Mantova-Varese FC 1-2
- Uesse Sarnico-Città Di Brugherio 6-1
- Cavenago-Bresso 2-1
- Accademia Milano-Polisportiva Erbusco 0-0
- Castello Città Di Cantù-Desenzano 0-0
- Circolo Giovanile Bresso-Rhodense 0-0
Promozione – Girone A
- Cremonese-Pavonese Cigolese 1-0 (giocata ieri)
- Orobica Bergamo-Folgore Caratese 1-2 (giocata stamattina)
- Accademia Rudianese-Doverese 0-11
- Polisportiva Oratorio 2B-Monterosso 3-3
- Trevigliese-Mantova 6-0
- Women's Soccer Team Brescia-Oratorio Redondesco 0-2
- Rondinera-Villa Valle 1-10
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
