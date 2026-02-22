Giornale di Brescia
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Verolese-V. Aurora Travagliato - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Breno-Virtus CiseranoBergamo 0-0
  • Brusaporto-Castellanzese 1-0
  • Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3
  • Folgore Caratese-Casatese Merate 1-1
  • Nuova Sondrio-Pavia 1-2
  • Oltrepò-ChievoVerona 3-0
  • Real Calepina-Leon 1-2
  • Varesina-Scanzorosciate 1-1
  • Villa Valle-Vogherese 2-0

Girone D

  • Correggese-Pistoiese 0-3
  • Crema-Sasso Marconi 1-0
  • Lentigione-Imolese 4-0
  • Piacenza-Pro Palazzolo 0-1
  • Pro Sesto-Tropical Coriano 2-1
  • Sant'Angelo-Desenzano 1-2
  • Trevigliese-Cittadella Vis Modena 1-1
  • Tuttocuoio-Sangiuliano City 0-1
  • Progresso-Rovato Vertovese 0-0

Eccellenza

Girone C

  • CazzagoBornato-Carpenedolo 0-7 (giocata ieri)
  • Castelleone-Castellana C. G. 0-1
  • Castiglione-Bsv Garda 1-0
  • Cellatica-Juvenes Pradalunghese 2-0
  • Ciliverghe-Soncinese 1-0
  • Città Di Albino-Colognese 1-1
  • Darfo Boario-Poggese 1-1
  • Orceana-Offanenghese 0-2
  • Pianico-Pavonese 1-1

Promozione

Girone E

  • Asola-Lodrino 1-1
  • Calcinato-Team Oratorio Pumenengo 4-1
  • Castelcovati-Valcalepio FC 2-2
  • Castrezzato-Atletico Orsa Iseo 1-2
  • Rezzato-Vobarno 1-0
  • San Pancrazio-Governolese 1-0
  • Sporting Club-Sporting Chiari 2-3
  • Verolese-Virtus Aurora Travagliato 1-0

Girone A

  • Acos Treviglio-Calvenzano 3-0 (giocata ieri)
  • Acc. Calcio A. V. Brembana-Atletico Villongo 2-0
  • Almè-Cividate Pontoglio 0-0
  • Calusco-Calcio Oratorio Cologno 2-0
  • Forza E Costanza-Cenate Sotto 0-2
  • Gavarnese-San Paolo D'argon 2-0
  • San Pellegrino-Gorle 1-2
  • Torre De Roveri-Aurora Seriate 3-4

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Voluntas 5-1 (giocata ieri)
  • Bagnolese-Valtrompia 2000 2-1
  • Castelmella-Paitone 4-3
  • Eden Esine-Pian Camuno 1-1
  • Gussago-Cologne 2-1
  • Oratorio Maclodio-Castenedolese 3-1
  • San Michele Travagliato-La Sportiva Ome 1-0
  • Unitas Coccaglio-Roè Volciano 1-1

Girone G

  • Montirone-Gonzaga 7-1 (giocata ieri)
  • Castelvetro Incrociatello-Oratorio Gambara 1-0
  • Dinamo Gonzaga-Sirmione Rovizza 2-1
  • Porto 2005-La Piccola Atene 3-0
  • Rapid Olimpia-Pralboino 0-0
  • Remedello-Atletico Offlaga 3-2
  • Suzzara Sport Club-Serenissima 3-3
  • Union Team Marmirolo-Leoncelli 5-0

Seconda categoria

Girone D

  • Comunale Endine Gaiano-Gsr Football Club 0-5
  • Comunale Tavernola-Artogne 3-3
  • Nuova Valcavallina-Foresto Sparso 3-0
  • Oratorio San Marco-Rovato Academy 3-4
  • Padernese-Cortefranca Franciacorta 3-2
  • Paratico 2009-Bienno 2-0
  • Passirano Camignone-Oratorio Zandobbio 1-1
  • Sellero Novelle-Nuova Camunia 1-1

Girone E

  • Azzurra Calvina-Real Leno 2-0
  • Borgosatollo-Deportivo Fornaci 3-0
  • Calcio Botticino-Roncadelle 2-2
  • Ghedi-Villaclarense 2-0
  • Quinzanese-S. Carlo Rezzato 3-0
  • United Fionda Montenetto-Virtus Manerbio 2-3
  • US Flero-Bassa Bresciana 0-0
  • Verolavecchia-Virtus Feralpi Lonato 3-1

Girone F

  • Valgobbia-Nave 3-1 (giocata ieri)
  • Benaco Salò-Serle 1-1
  • Cellatica-Polisportiva Prevalle 0-1
  • Collebeato-Pavoniana Gymnasium 3-6
  • Odolo-Real Dor Brescia 2-0
  • Oratorio Urago Mella-Team Out 4-0
  • Ponte Zanano-S. Andrea Concesio 0-1
  • Valtenesi-Gavardo 1-2

Girone H

  • Acquanegra-Primavera Stagnolmese 7-1
  • Casalbuttano-Ciria 2020 2-3
  • Corona-Rapid United 2-2
  • G. S. Pescarolo-Canottieri Baldesio 1-1
  • Martelli-Ceresarese 1-1
  • Polisportiva Pessina-Castelverde 5-1
  • Robecco D'Oglio-Gottolengo 1-5
  • Sospirese-Cannetese 1-3

Trento – Girone A

  • Baone-Bagolino 8-0 (giocata ieri)
  • Leno-Alta Valsugana Sq. B 1-0 (giocata ieri)
  • Nogaredo-Carisolo (rinviata)
  • Stivo-3 P Val Rendena 2-1 (giocata ieri)
  • Virtus Rovere-Caffarese 3-0 (giocata ieri)
  • Castelcimego-Monte Baldo 3-1
  • Solteri San Giorgio-Virtus Giudicariese 1-2

Terza categoria

Girone A

  • Lograto-Nuova A.C. San Paolo 2-0
  • Pol. Intercomun. Centrolago-Accademia Rudianese 1-2
  • Roccafranca Ludriano-Triumplina 5-0
  • Virtus Rodengo Saiano-Libertas Bagnolo Mella 3-1
  • Gso Azzano Mella-San Zeno 0-1
  • Lodetto-Real Castrezzato 0-3
  • Mario Bettinzoli-Sarezzo 1-4

Girone B

  • Uso United-Alta Velocità Desenzano 2-1 (giocata ieri)
  • Football Club Bedizzole-Nuova Valsabbia 5-0
  • Polisportiva Pozzolengo-Alto Garda 2-2
  • Real Mompiano-Oratorio Mompiano 0-3
  • Union Colli Morenici-Progetto Sport Giovani 1-2
  • Basso Garda-Calcinatello 1-2
  • Riposa: Virtus Rondinelle
  • Ritirato: Le Aquile

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-Oratorio Cava Digidue 0-0
  • Borgo San Giacomo-Atletico Manfro 4-1
  • Casalmoro-Persico Dosimo 2-3
  • Casalromano-Solarolese 2-0
  • Castello Ostiano-Sport Club Torreicio 2-2
  • Polisportiva San Giovanni-Esperia 0-0
  • Riposa: River Club United

Girone C – Bergamo

  • Gorlago-Atletico Provaglio 2-0
  • New Team 24-Real Bolgare 4-2
  • Valcalepio Junior-Capriolo 4-3
  • Vortex Bergamo-Oratori Villongo 1-2
  • Oratorio Cortenuova-Cavernago 0-0
  • Polisportiva Erbusco-Aurora Fontanella 0-3
  • Polisportiva Comonte-Bagnatica 5-2

Femminile

Serie B

  • Lumezzane-Bologna 2-1 (giocata ieri)
  • San Marino Academy-Res Roma 2-2 (giocata ieri)
  • Hellas Verona-Cesena 0-5 (giocata ieri)
  • Freedom-Como 2-2 (giocata alle 12)
  • Brescia-Venezia 2-1
  • Frosinone-Arezzo 1-2
  • Trastevere Calcio-Vicenza 1-1

Serie C – Girone B

  • Azzurra S. Bartolomeo-Dolomiti Bellunesi 2-2
  • FC Garlasco-Trento Academy 0-1
  • Pro Palazzolo-ChievoVerona Women 1-0
  • Südtirol-Tavagnacco 6-0
  • Venezia Calcio-Real Vicenza Women 2-1
  • Villorba Treviso-Orobica Bergamo 1-2

Eccellenza – Girone A

  • Real Trezzano-Fiammamonza 2-1
  • Doverese-Virtus Cantalupo 3-0
  • Mantova-Varese FC 1-2
  • Uesse Sarnico-Città Di Brugherio 6-1
  • Cavenago-Bresso 2-1
  • Accademia Milano-Polisportiva Erbusco 0-0
  • Castello Città Di Cantù-Desenzano 0-0
  • Circolo Giovanile Bresso-Rhodense 0-0

Promozione – Girone A

  • Cremonese-Pavonese Cigolese 1-0 (giocata ieri)
  • Orobica Bergamo-Folgore Caratese 1-2 (giocata stamattina)
  • Accademia Rudianese-Doverese 0-11
  • Polisportiva Oratorio 2B-Monterosso 3-3
  • Trevigliese-Mantova 6-0
  • Women's Soccer Team Brescia-Oratorio Redondesco 0-2
  • Rondinera-Villa Valle 1-10

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

