Calcio dilettanti, risultati e fotogallery dai campi bresciani

La prima domenica di ottobre non delude: grandi partite sui campi della nostra provincia. Grazie agli scatti dell’agenzia New Reporter, possiamo dunque coglierne alcune istantanee in questa magnifica fotogallery.

Eccellenza

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Cellatica-Orceana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza la sfida tutta bresciana vede l’Orceana sconfiggere il Cellatica per 2-1. E se i bassaioli provano a restare in scia alla capolista RovatoVertovese, i gialloblù rimangono in coda al gruppo.

Promozione

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Gussago-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

In Promozione è pari e patta tra Gussago e Vobarno: botta e risposta tra Pesce e Magri.

Prima categoria

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Real Castenedolo-Castenedolese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria, la stracittadina sorride al Real Castenedolo, vittorioso per 2-1 sui cugini della Castenedolese… sul neutro di Borgosatollo.

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Ponte Zanano-Montirone - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Nello stesso girone, non vi sono né vinti né vincitori, invece, tra Ponte Zanano-Montirone: il risultato al triplice fischio si ferma sull’1-1.

Seconda categoria

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Artogne-Padernese - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cambiando scenario, nel girone D di Seconda categoria l’Artogne fa la voce grossa e s’impone nettamente sulla Padernese per 3-1

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Urago Mella-Pavoniana Gymnasium - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F, infine, l’Urago Mella non va oltre il segno x con la Pavoniana Gymnasium: l’epilogo recita 2-2 tra le due formazioni