Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Uno scatto di Pralboino-Suzzara - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
AA
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Breno-Varesina 2-0
- Caldiero Terme-Vogherese 1-2
- Casatese Merate-Scanzorosciate 1-1
- Folgore Caratese-Brusaporto 1-1
- Milan Futuro-Castellanzese 3-1
- Oltrepò FBC-Villa Valle 1-2
- Real Calepina-Nuova Sondrio 1-1
- Virtus Ciserano Bergamo-Pavia 1-1
- ChievoVerona-Leon 0-2
Girone D
- Sangiuliano City-Rovato Vertovese 1-0 (giocata ieri)
- Correggese-Crema 1-1
- Pistoiese-Desenzano 0-2
- Imolese-Sasso Marconi 1-3
- Lentigione-Trevigliese 4-0
- Piacenza-Tropical Coriano 4-1
- Pro Palazzolo-Cittadella Vis Modena 2-1
- Progresso-Sant'Angelo 1-0
- Tuttocuoio-Pro Sesto 0-3
Eccellenza
Girone C
- Bsv Garda-Soncinese 0-1
- Castellana-Pavonese 2-3
- Castelleone-Ciliverghe 0-0
- Castiglione-Orceana 0-2
- Cellatica-Poggese 0-0
- Darfo Boario-Pianico 3-1
- Carpenedolo-Offanenghese 3-3
- Juvenes Pradalunghese-Colognese 0-1
- CazzagoBornato-Città di Albino 1-3
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Lodrino 3-0 (giocata ieri)
- Calcinato-Castelcovati 0-2
- Governolese-Castrezzato 1-1
- Rezzato-Asola 0-0
- San Pancrazio-Verolese 0-0
- Sporting Club-Atletico Orsa Iseo 1-3
- Team Oratorio Pumenengo-Virtus Aurora Travagliato 0-2
- Vobarno-Valcalepio 2-0
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Gussago 4-2 (giocata ieri)
- Paitone-Cologne 3-1
- Castelmella-Bagnolese 0-2
- Castenedolese-Valtrompia 0-1
- Eden Esine-La Sportiva Ome 0-2
- Voluntas-San Michele Travagliato 0-2
- Oratorio Maclodio-Unitas Coccaglio 1-2
- Pian Camuno-Roè Volciano 0-1
Girone G
- Montirone-Serenissima 1-0 (giocata ieri)
- Atletico Offlaga-Leoncelli 2-1
- Gonzaga-Sirmione Rovizza 2-2
- La Piccola Atene-Oratorio Gambara 1-2
- Porto 2005-Dinamo Gonzaga 2-2
- Pralboino-Suzzara Sport Club 1-1
- Rapid Olimpia-Union Team Marmirolo 3-3
- Remedello-Castelvetro Incrociatello 0-3
Seconda categoria
Girone D
- Cortefranca Franciacorta-Artogne 0-1
- Foresto Sparso-Bienno 0-1
- Nuova Camunia-Gsr Football Club 0-0
- Nuova Valcavallina-Comunale Tavernola 1-1
- Oratorio San Marco-Comunale Endine Gaiano 1-2
- Padernese-Oratorio Zandobbio 2-1
- Rovato Academy-Passirano Camignone 1-3
- Sellero Novelle-Paratico 0-1
Girone E
- Azzurra Calvina-Borgosatollo 1-1
- Botticino-Quinzanese 0-0
- Roncadelle-Deportivo Fornaci 2-0
- Ghedi-Flero 2-0
- Real Leno-Bassa Bresciana 2-1
- United Fionda Montenetto-Virtus Feralpi Lonato 4-3
- Villaclarense-Verolavecchia 0-2
- Virtus Manerbio-San Carlo Rezzato 2-0
Girone F
- Valgobbia-Polisportiva Prevalle 0-0 (giocata ieri)
- Collebeato-Oratorio Urago Mella 1-2
- Gavardo-Cellatica 5-3
- Nave-S. Andrea Concesio 0-0
- Odolo-Ponte Zanano 2-2
- Pavoniana Gymnasium-Serle 0-0
- Real Dor Brescia-Team Out 4-1
- Valtenesi-Benaco Salò 3-1
Girone H
- Acquanegra-Robecco d’Oglio 0-2
- Canottieri Baldesio-Corona 2-1
- Casalbuttano-Sospirese 0-1
- Castelverde-Gottolengo 4-3
- Ciria-Calcio Ceresarese 3-2
- Pescarolo-Martelli 2-0
- Polisportiva Pessina-Rapid United 2-2
- Primavera Stagnolmese-Cannetese 0-0
Femminile
Serie B
- Cesena-Bologna2-1 (giocata ieri)
- Hellas Verona-Vicenza 0-0 (giocata ieri)
- Res Donna Roma-Freedom 2-2
- Brescia-Frosinone 2-0
- Como 1907-San Marino Academy 4-0
- Trastevere-Arezzo 2-2
- Venezia-Lumezzane 0-2
Serie C
- ChievoVerona W-Azzurra S. Bartolomeo 2-0
- Garlasco-Venezia 0-3
- Orobica Bergamo-Tavagnacco Femminile 3-0
- Real Vicenza Women-Dolomiti Bellunesi 3-0
- Trento Academy-Villorba Treviso 2-1
- Pro Palazzolo-Südtirol 0-0
Eccellenza
- Circolo Giovanile Bresso-Cavenago 0-4
- Desenzano-Fiammamonza 1-1
- Mantova Women-Real Trezzano 4-0
- Polisportiva Erbusco-Bresso 3-0
- Rhodense-Doverese 1-1
- Varese-Città Di Brugherio 02-0
- Accademia Milano-Uesse Sarnico 1-3
- Castello Città Di Cantù-Virtus Cantalupo 4-2
Promozione - Girone A
- Cremonese-Orobica Bergamo 2-1 (giocata ieri)
- Doverese-Folgore Caratese 5-1 (giocata ieri)
- Pavonese Cigolese-Oratorio Redondesco 1-0
- Women’s Soccer Team Brescia-Femminile Mantova 3-3
- Accademia Rudianese-Polisportiva Oratorio 2B 2-4
- Rondinera-Trevigliese 0-7
- Femminile Villa Valle-Monterosso 2-0 (18)
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.