Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Uno scatto di Pralboino-Suzzara - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Pralboino-Suzzara - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Breno-Varesina 2-0
  • Caldiero Terme-Vogherese 1-2
  • Casatese Merate-Scanzorosciate 1-1
  • Folgore Caratese-Brusaporto 1-1
  • Milan Futuro-Castellanzese 3-1
  • Oltrepò FBC-Villa Valle 1-2
  • Real Calepina-Nuova Sondrio 1-1
  • Virtus Ciserano Bergamo-Pavia 1-1
  • ChievoVerona-Leon 0-2

Girone D

  • Sangiuliano City-Rovato Vertovese 1-0 (giocata ieri)
  • Correggese-Crema 1-1
  • Pistoiese-Desenzano 0-2
  • Imolese-Sasso Marconi 1-3
  • Lentigione-Trevigliese 4-0
  • Piacenza-Tropical Coriano 4-1
  • Pro Palazzolo-Cittadella Vis Modena 2-1
  • Progresso-Sant'Angelo 1-0
  • Tuttocuoio-Pro Sesto 0-3

Eccellenza

Girone C

  • Bsv Garda-Soncinese 0-1
  • Castellana-Pavonese 2-3
  • Castelleone-Ciliverghe 0-0
  • Castiglione-Orceana 0-2
  • Cellatica-Poggese 0-0
  • Darfo Boario-Pianico 3-1
  • Carpenedolo-Offanenghese 3-3
  • Juvenes Pradalunghese-Colognese 0-1
  • CazzagoBornato-Città di Albino 1-3

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Lodrino 3-0 (giocata ieri)
  • Calcinato-Castelcovati 0-2
  • Governolese-Castrezzato 1-1
  • Rezzato-Asola 0-0
  • San Pancrazio-Verolese 0-0
  • Sporting Club-Atletico Orsa Iseo 1-3
  • Team Oratorio Pumenengo-Virtus Aurora Travagliato 0-2
  • Vobarno-Valcalepio 2-0

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Gussago 4-2 (giocata ieri)
  • Paitone-Cologne 3-1
  • Castelmella-Bagnolese 0-2
  • Castenedolese-Valtrompia 0-1
  • Eden Esine-La Sportiva Ome 0-2
  • Voluntas-San Michele Travagliato 0-2
  • Oratorio Maclodio-Unitas Coccaglio 1-2
  • Pian Camuno-Roè Volciano 0-1

Girone G

  • Montirone-Serenissima 1-0 (giocata ieri)
  • Atletico Offlaga-Leoncelli 2-1
  • Gonzaga-Sirmione Rovizza 2-2
  • La Piccola Atene-Oratorio Gambara 1-2
  • Porto 2005-Dinamo Gonzaga 2-2
  • Pralboino-Suzzara Sport Club 1-1
  • Rapid Olimpia-Union Team Marmirolo 3-3
  • Remedello-Castelvetro Incrociatello 0-3

Seconda categoria

Girone D

  • Cortefranca Franciacorta-Artogne 0-1
  • Foresto Sparso-Bienno 0-1
  • Nuova Camunia-Gsr Football Club 0-0
  • Nuova Valcavallina-Comunale Tavernola 1-1
  • Oratorio San Marco-Comunale Endine Gaiano 1-2
  • Padernese-Oratorio Zandobbio 2-1
  • Rovato Academy-Passirano Camignone 1-3
  • Sellero Novelle-Paratico 0-1

Girone E

  • Azzurra Calvina-Borgosatollo 1-1
  • Botticino-Quinzanese 0-0
  • Roncadelle-Deportivo Fornaci 2-0
  • Ghedi-Flero 2-0
  • Real Leno-Bassa Bresciana 2-1
  • United Fionda Montenetto-Virtus Feralpi Lonato 4-3
  • Villaclarense-Verolavecchia 0-2
  • Virtus Manerbio-San Carlo Rezzato 2-0

Girone F

  • Valgobbia-Polisportiva Prevalle 0-0 (giocata ieri)
  • Collebeato-Oratorio Urago Mella 1-2
  • Gavardo-Cellatica 5-3
  • Nave-S. Andrea Concesio 0-0
  • Odolo-Ponte Zanano 2-2
  • Pavoniana Gymnasium-Serle 0-0
  • Real Dor Brescia-Team Out 4-1
  • Valtenesi-Benaco Salò 3-1

Girone H

  • Acquanegra-Robecco d’Oglio 0-2
  • Canottieri Baldesio-Corona 2-1
  • Casalbuttano-Sospirese 0-1
  • Castelverde-Gottolengo 4-3
  • Ciria-Calcio Ceresarese 3-2
  • Pescarolo-Martelli 2-0
  • Polisportiva Pessina-Rapid United 2-2
  • Primavera Stagnolmese-Cannetese 0-0

Femminile

Serie B

  • Cesena-Bologna2-1 (giocata ieri)
  • Hellas Verona-Vicenza 0-0 (giocata ieri)
  • Res Donna Roma-Freedom 2-2
  • Brescia-Frosinone 2-0
  • Como 1907-San Marino Academy 4-0
  • Trastevere-Arezzo 2-2
  • Venezia-Lumezzane 0-2

Serie C

  • ChievoVerona W-Azzurra S. Bartolomeo 2-0
  • Garlasco-Venezia 0-3
  • Orobica Bergamo-Tavagnacco Femminile 3-0
  • Real Vicenza Women-Dolomiti Bellunesi 3-0
  • Trento Academy-Villorba Treviso 2-1
  • Pro Palazzolo-Südtirol 0-0

Eccellenza

  • Circolo Giovanile Bresso-Cavenago 0-4
  • Desenzano-Fiammamonza 1-1
  • Mantova Women-Real Trezzano 4-0
  • Polisportiva Erbusco-Bresso 3-0
  • Rhodense-Doverese 1-1
  • Varese-Città Di Brugherio 02-0
  • Accademia Milano-Uesse Sarnico 1-3
  • Castello Città Di Cantù-Virtus Cantalupo 4-2

Promozione - Girone A

  • Cremonese-Orobica Bergamo 2-1 (giocata ieri)
  • Doverese-Folgore Caratese 5-1 (giocata ieri)
  • Pavonese Cigolese-Oratorio Redondesco 1-0 
  • Women’s Soccer Team Brescia-Femminile Mantova 3-3
  • Accademia Rudianese-Polisportiva Oratorio 2B 2-4
  • Rondinera-Trevigliese 0-7
  • Femminile Villa Valle-Monterosso 2-0 (18)

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

