Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Brusaporto-Caldiero Terme 0-1
  • Castellanzese-Casatese Merate 1-2
  • Folgore Caratese-Scanzorosciate 1-0
  • Nuova Sondrio-Breno 2-2
  • Pavia-Leon 1-2
  • Real Calepina-Oltrepò FBC 1-2
  • Varesina-Virtus CiseranoBergamo 0-1
  • Villa Valle-Milan Futuro 2-1
  • Vogherese-ChievoVerona 0-1

Girone D

  • Desenzano-Rovato Vertovese 3-0
  • Cittadella Vis Modena-Imolese 3-1
  • Crema-FC Pistoiese 1-1
  • Lentigione-Sasso Marconi 1-0
  • Pro Sesto-Pro Palazzolo 1-0
  • Progresso-Tuttocuoio 1-1
  • Sant'Angelo-Correggese 2-1
  • Trevigliese-Piacenza 2-3
  • Tropical Coriano-Sangiuliano City 0-1

Eccellenza

Girone C

  • Calcio Pavonese-Juvenes Pradalunghese 4-0
  • Cellatica-Castelleone 1-0
  • Ciliverghe-BSV Garda 2-3
  • Città Di Albino-Darfo Boario 2-0
  • Offanenghese-Poggese 0-0
  • Orceana-Castellana C. G. 3-1
  • Pianico-FC Carpenedolo 1-3
  • Soncinese-Colognese 2-0
  • CazzagoBornato-Castiglione 0-5 

Promozione

Girone E

  • Asola-Verolese 1-0
  • Atletico Orsa Iseo-San Pancrazio 0-3
  • Castelcovati-Castrezzato 1-0
  • Governolese-Sporting Chiari 3-1
  • Lodrino-Calcinato 0-1
  • Team Oratorio Pumenengo-Vobarno 0-4
  • Valcalepio FC-Rezzato 2-1
  • Virtus Aurora Travagliato-Sporting Club 0-1

Prima categoria

Girone F

  • Paitone-Castenedolese 1-3
  • Bagnolese-San Michele Travagliato 3-1
  • Cologne-Eden Esine 1-1
  • FC Voluntas-Pian Camuno 1-1
  • La Sportiva Ome-Concesio 2-1
  • Roè Volciano-Castelmella 0-1
  • Unitas Coccaglio-Gussag 0-2
  • Valtrompia-Oratorio Maclodio 6-1

Girone G

  • Atletico Offlaga-La Piccola Atene 2-2
  • Castelvetro Incrociatello-Suzzara 0-1
  • Dinamo Gonzaga-Union Team Marmirolo 0-0
  • Leoncelli-Montirone 0-3
  • Oratorio Gambara-Porto 2-2
  • Pralboino-Gonzaga 2-1
  • Serenissima-Rapid Olimpia 1-1
  • Sirmione Rovizza-Remedello 2-0

Seconda categoria

Girone D

  • Artogne-Sellero Novelle 2-1
  • Bienno-Nuova Valcavallina 3-3
  • Comunale Tavernola-Comunale Endine Gaiano 1-2
  • Gsr Castelcovati-Padernese 1-0
  • Nuova Camunia-Foresto Sparso 2-0
  • Oratorio Zandobbio-Oratorio San Marco 1-2
  • Rovato Academy-Cortefranca Franciacorta 1-1
  • Paratico-Passirano Camignone 6-0

Girone E

  • Bassa Bresciana-United Fionda Montenetto 0-1
  • Borgosatollo-Verolavecchia 3-1
  • Deportivo Fornaci-Botticino 0-2
  • Quinzanese-Flero 0-4
  • Real Leno-Roncadelle 1-4
  • S. Carlo Rezzato-Azzurra Calvina 2-2
  • Villaclarense-Virtus Manerbio 2-2
  • Virtus Feralpi Lonato-Ghedi 0-2

Girone F

  • Gavardo-Nave 3-3
  • Oratorio Urago Mella-Cellatica 1-1
  • Pavoniana Gymnasium-Real Dor Brescia 2-1
  • Polisportiva Prevalle-Valtenesi 3-1
  • Ponte Zanano-Benaco Salò 1-4
  • S. Andrea Concesio-Collebeato 1-0
  • Serle-Valgobbia 0-0
  • Team Out-Odolo 0-4

Girone H

  • Cannetese-Acquanegra 1-3
  • Canottieri Baldesio-Castelverde 2-1
  • Ciria Calcio 2020-Primavera Stagnolmese 3-2
  • Gottolengo-Casalbuttano 2-3
  • Rapid United-G. S. Pescarolo 1-2
  • Robecco D'Oglio-Martelli 3-3
  • Sospirese-Corona 2-0
  • Calcio Ceresarese-Polisportiva Pessina 0-0

Girone A – Trento

  • Alta Valsugana Calcio Sq. B-Stivo 0-1 (giocata ieri)
  • Bagolino-Monte Baldo 0-1 (giocata ieri)
  • Baone-Virtus Giudicariese 1-0 (giocata ieri)
  • Nogaredo-Caffarese 1-0 (giocata ieri)
  • 3 P Val Rendena-Virtus Rovere 1-0 
  • Castelcimego-Leno 3-2
  • Solteri San Giorgio-Carisolo 4-2

Terza categoria

Girone A

  • Real Castrezzato-Sarezzo 5-5 (giocata ieri)
  • Triumplina-Lograto 1-7 (giocata ieri)
  • Roccafranca Ludriano-Lodetto 2-0
  • Accademia Rudianese-Nuova San Paolo 2-1
  • Azzano Mella-Virtus Rodengo Saiano 1-0
  • Libertas Bagnolo Mella-Centrolago 1-4
  • San Zeno Calcio-Mario Bettinzoli 1-1

Girone B

  • Nuova Valsabbia-Union Colli Morenici 3-2 (giocata ieri)
  • Alta Velocità Desenzano-Polisportiva Pozzolengo 1-1
  • Alto Garda-Progetto Sport Giovani 1-2
  • Calcinatello-Virtus Rondinelle 4-0
  • Bedizzole-Real Mompiano 3-1
  • Oratorio Mompiano-Le Aquile 3-0
  • Basso Garda-Uso United 0-5

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-Borgo San Giacomo 2-0
  • Atletico Manfro-Esperia Calcio 2-4
  • Oratorio Cava Digidue-Casalmoro 7-1
  • River Club United-Castello Ostiano 4-1
  • Solarolese-Polisportiva San Giovanni 4-1
  • Sport Club Torreicio-Persico Dosimo 0-1
  • Riposa: Casalromano

Girone C – Bergamo

  • Aurora Fontanella-Valcalepio Junior 1-1
  • Cavernago-Gorlago 0-1
  • New Team 24-Polisportiva Erbusco 2-1
  • Real Bolgare-Vortex Bergamo 2-4
  • Bagnatica Calcio-Oratori Villongo 2-2
  • Capriolo-Atletico Provaglio 1-1
  • Oratorio Cortenuova-Polisportiva Comonte 3-1

Femminile

Serie B

  • Lumezzane Femminile-Arezzo Femminile 0-1
  • Brescia Femminile-Freedom 2-2
  • Cesena Femminile-Vicenza Calcio Femminile 0-1
  • Como 1907-Trastevere Calcio Women 1-0
  • Hellas Verona Women-RES Donna Roma 1-3
  • San Marino Academy Femminile-Frosinone Calcio 2-2
  • Venezia Femminile-Bologna Women 0-7

Serie C

  • ChievoVerona W-Venezia Calcio 4-1
  • Orobica Calcio Bergamo-Dolomiti Bellunesi 7-0
  • Pro Palazzolo-FC Garlasco 1-0
  • Real Vicenza Women-Azzurra S. Bartolomeo 0-2
  • Tavagnacco Femminile-Villorba Treviso 0-4
  • Trento Academy-Südtirol 0-1

Eccellenza

  • Fiammamonza-Virtus Accademia Milano Calcio 0-3
  • Polisportiva Erbusco-Varese FC 5-1
  • Real Trezzano-Cavenago 2-5
  • Uesse Sarnico-Doverese 1-4
  • Virtus Cantalupo-Circolo Giovanile Bresso 0-1
  • Rhodense-Calcio Desenzano 5-1
  • Bresso Calcio-Castello Città Di Cantù 2-3 
  • Città Di Brugherio-Mantova Women 1-4 

Promozione - Girone A

  • Orobica Calcio Bergamo-Trevigliese 1-4
  • Femminile Mantova-Pavonese Cigolese 1-0
  • Oratorio Redondesco-Rondinera 3-0
  • Polisportiva Oratorio 2B-Women's Soccer Team Brescia 1-0
  • Monterosso-Cremonese 3-1
  • Femminile Villa Valle-Doverese 6-3 
  • Folgore Caratese-Accademia Rudianese 11-0 

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

