Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Roè Volciano-Castelmella di Prima categoria © www.giornaledibrescia.it
AA
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Brusaporto-Caldiero Terme 0-1
- Castellanzese-Casatese Merate 1-2
- Folgore Caratese-Scanzorosciate 1-0
- Nuova Sondrio-Breno 2-2
- Pavia-Leon 1-2
- Real Calepina-Oltrepò FBC 1-2
- Varesina-Virtus CiseranoBergamo 0-1
- Villa Valle-Milan Futuro 2-1
- Vogherese-ChievoVerona 0-1
Girone D
- Desenzano-Rovato Vertovese 3-0
- Cittadella Vis Modena-Imolese 3-1
- Crema-FC Pistoiese 1-1
- Lentigione-Sasso Marconi 1-0
- Pro Sesto-Pro Palazzolo 1-0
- Progresso-Tuttocuoio 1-1
- Sant'Angelo-Correggese 2-1
- Trevigliese-Piacenza 2-3
- Tropical Coriano-Sangiuliano City 0-1
Eccellenza
Girone C
- Calcio Pavonese-Juvenes Pradalunghese 4-0
- Cellatica-Castelleone 1-0
- Ciliverghe-BSV Garda 2-3
- Città Di Albino-Darfo Boario 2-0
- Offanenghese-Poggese 0-0
- Orceana-Castellana C. G. 3-1
- Pianico-FC Carpenedolo 1-3
- Soncinese-Colognese 2-0
- CazzagoBornato-Castiglione 0-5
Promozione
Girone E
- Asola-Verolese 1-0
- Atletico Orsa Iseo-San Pancrazio 0-3
- Castelcovati-Castrezzato 1-0
- Governolese-Sporting Chiari 3-1
- Lodrino-Calcinato 0-1
- Team Oratorio Pumenengo-Vobarno 0-4
- Valcalepio FC-Rezzato 2-1
- Virtus Aurora Travagliato-Sporting Club 0-1
Prima categoria
Girone F
- Paitone-Castenedolese 1-3
- Bagnolese-San Michele Travagliato 3-1
- Cologne-Eden Esine 1-1
- FC Voluntas-Pian Camuno 1-1
- La Sportiva Ome-Concesio 2-1
- Roè Volciano-Castelmella 0-1
- Unitas Coccaglio-Gussag 0-2
- Valtrompia-Oratorio Maclodio 6-1
Girone G
- Atletico Offlaga-La Piccola Atene 2-2
- Castelvetro Incrociatello-Suzzara 0-1
- Dinamo Gonzaga-Union Team Marmirolo 0-0
- Leoncelli-Montirone 0-3
- Oratorio Gambara-Porto 2-2
- Pralboino-Gonzaga 2-1
- Serenissima-Rapid Olimpia 1-1
- Sirmione Rovizza-Remedello 2-0
Seconda categoria
Girone D
- Artogne-Sellero Novelle 2-1
- Bienno-Nuova Valcavallina 3-3
- Comunale Tavernola-Comunale Endine Gaiano 1-2
- Gsr Castelcovati-Padernese 1-0
- Nuova Camunia-Foresto Sparso 2-0
- Oratorio Zandobbio-Oratorio San Marco 1-2
- Rovato Academy-Cortefranca Franciacorta 1-1
- Paratico-Passirano Camignone 6-0
Girone E
- Bassa Bresciana-United Fionda Montenetto 0-1
- Borgosatollo-Verolavecchia 3-1
- Deportivo Fornaci-Botticino 0-2
- Quinzanese-Flero 0-4
- Real Leno-Roncadelle 1-4
- S. Carlo Rezzato-Azzurra Calvina 2-2
- Villaclarense-Virtus Manerbio 2-2
- Virtus Feralpi Lonato-Ghedi 0-2
Girone F
- Gavardo-Nave 3-3
- Oratorio Urago Mella-Cellatica 1-1
- Pavoniana Gymnasium-Real Dor Brescia 2-1
- Polisportiva Prevalle-Valtenesi 3-1
- Ponte Zanano-Benaco Salò 1-4
- S. Andrea Concesio-Collebeato 1-0
- Serle-Valgobbia 0-0
- Team Out-Odolo 0-4
Girone H
- Cannetese-Acquanegra 1-3
- Canottieri Baldesio-Castelverde 2-1
- Ciria Calcio 2020-Primavera Stagnolmese 3-2
- Gottolengo-Casalbuttano 2-3
- Rapid United-G. S. Pescarolo 1-2
- Robecco D'Oglio-Martelli 3-3
- Sospirese-Corona 2-0
- Calcio Ceresarese-Polisportiva Pessina 0-0
Girone A – Trento
- Alta Valsugana Calcio Sq. B-Stivo 0-1 (giocata ieri)
- Bagolino-Monte Baldo 0-1 (giocata ieri)
- Baone-Virtus Giudicariese 1-0 (giocata ieri)
- Nogaredo-Caffarese 1-0 (giocata ieri)
- 3 P Val Rendena-Virtus Rovere 1-0
- Castelcimego-Leno 3-2
- Solteri San Giorgio-Carisolo 4-2
Terza categoria
Girone A
- Real Castrezzato-Sarezzo 5-5 (giocata ieri)
- Triumplina-Lograto 1-7 (giocata ieri)
- Roccafranca Ludriano-Lodetto 2-0
- Accademia Rudianese-Nuova San Paolo 2-1
- Azzano Mella-Virtus Rodengo Saiano 1-0
- Libertas Bagnolo Mella-Centrolago 1-4
- San Zeno Calcio-Mario Bettinzoli 1-1
Girone B
- Nuova Valsabbia-Union Colli Morenici 3-2 (giocata ieri)
- Alta Velocità Desenzano-Polisportiva Pozzolengo 1-1
- Alto Garda-Progetto Sport Giovani 1-2
- Calcinatello-Virtus Rondinelle 4-0
- Bedizzole-Real Mompiano 3-1
- Oratorio Mompiano-Le Aquile 3-0
- Basso Garda-Uso United 0-5
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-Borgo San Giacomo 2-0
- Atletico Manfro-Esperia Calcio 2-4
- Oratorio Cava Digidue-Casalmoro 7-1
- River Club United-Castello Ostiano 4-1
- Solarolese-Polisportiva San Giovanni 4-1
- Sport Club Torreicio-Persico Dosimo 0-1
- Riposa: Casalromano
Girone C – Bergamo
- Aurora Fontanella-Valcalepio Junior 1-1
- Cavernago-Gorlago 0-1
- New Team 24-Polisportiva Erbusco 2-1
- Real Bolgare-Vortex Bergamo 2-4
- Bagnatica Calcio-Oratori Villongo 2-2
- Capriolo-Atletico Provaglio 1-1
- Oratorio Cortenuova-Polisportiva Comonte 3-1
Femminile
Serie B
- Lumezzane Femminile-Arezzo Femminile 0-1
- Brescia Femminile-Freedom 2-2
- Cesena Femminile-Vicenza Calcio Femminile 0-1
- Como 1907-Trastevere Calcio Women 1-0
- Hellas Verona Women-RES Donna Roma 1-3
- San Marino Academy Femminile-Frosinone Calcio 2-2
- Venezia Femminile-Bologna Women 0-7
Serie C
- ChievoVerona W-Venezia Calcio 4-1
- Orobica Calcio Bergamo-Dolomiti Bellunesi 7-0
- Pro Palazzolo-FC Garlasco 1-0
- Real Vicenza Women-Azzurra S. Bartolomeo 0-2
- Tavagnacco Femminile-Villorba Treviso 0-4
- Trento Academy-Südtirol 0-1
Eccellenza
- Fiammamonza-Virtus Accademia Milano Calcio 0-3
- Polisportiva Erbusco-Varese FC 5-1
- Real Trezzano-Cavenago 2-5
- Uesse Sarnico-Doverese 1-4
- Virtus Cantalupo-Circolo Giovanile Bresso 0-1
- Rhodense-Calcio Desenzano 5-1
- Bresso Calcio-Castello Città Di Cantù 2-3
- Città Di Brugherio-Mantova Women 1-4
Promozione - Girone A
- Orobica Calcio Bergamo-Trevigliese 1-4
- Femminile Mantova-Pavonese Cigolese 1-0
- Oratorio Redondesco-Rondinera 3-0
- Polisportiva Oratorio 2B-Women's Soccer Team Brescia 1-0
- Monterosso-Cremonese 3-1
- Femminile Villa Valle-Doverese 6-3
- Folgore Caratese-Accademia Rudianese 11-0
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.