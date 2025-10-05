Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Prima categoria, uno scatto di Remedello-Montirone - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Prima categoria, uno scatto di Remedello-Montirone - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • ChievoVerona-Caldiero 1-0 (giocata ieri)
  • Casatese Merate-Breno 2-1
  • Castellanzese-Real Calepina 3-2
  • Leon-Oltrepò 1-2
  • Pavia-Folgore Caratese 0-1
  • Scanzorosciate-Villa Valle 2-2
  • Varesina-Brusaporto 2-2
  • Virtus CiseranoBergamo-Milan Futuro 1-0
  • Vogherese-Nuova Sondrio 1-0

Girone D

  • Desenzano-Lentigione 0-1
  • Cittadella Vis Modena-Progresso 1-2
  • Crema-Trevigliese 2-0
  • Pistoiese-Pro Palazzolo 0-0
  • Imolese-Correggese 0-0
  • Rovato Vertovese-Tuttocuoio 2-0
  • Sangiuliano City-Piacenza 1-1
  • Sasso Marconi-Pro Sesto 2-0
  • Tropical Coriano-Sant’Angelo 0-1

Eccellenza

Girone C

  • Colognese-Castelleone 0-0 (giocata ieri)
  • Pavonese-Cellatica 2-1
  • Ciliverghe-Orceana 2-0
  • Carpenedolo-Castellana 2-1
  • Juvenes Pradalunghese-Darfo Boario 2-1
  • Offanenghese-Castiglione 2-2
  • Pianico-Città di Albino 0-4
  • Poggese-Bsv Garda 1-3
  • Soncinese-CazzagoBornato 2-1

Promozione

Girone A

  • Almè-Calvenzano 1-2
  • Calusco-A. V. Brembana 1-1
  • Cenate Sotto-San Paolo d’Argon 2-2
  • Cividate Pontoglio-Gorle 1-2
  • Forza e Costanza-Aurora Seriate 1-3
  • Gavarnese-Cologno 2-1
  • San Pellegrino-Acos Treviglio 1-2
  • Torre De Roveri-Atletico Villongo 2-0

Girone E

  • Asola-Governolese 2-0
  • Orsa Iseo-Virtus Aurora Travagliato 1-2
  • Calcinato-Sporting Club 1-1
  • Castelcovati-Pumenengo 1-0
  • Castrezzato-Rezzato 0-0
  • Lodrino-Valcalepio 3-0
  • San Pancrazio-Sporting Chiari 3-0
  • Verolese-Vobarno 3-1

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Pian Camuno 1-0 (giocata ieri)
  • Bagnolese-Paitone 0-1
  • Castelmella-Eden Esine 2-2
  • Cologna-La Sportiva Ome 1-0
  • Gussago-Castenedolese 0-3
  • Roè Volciano-Valtrompia 2000 0-4
  • San Michele Travagliato-Maclodio 4-2
  • Unitas Coccaglio-Voluntas 2-0

Girone G

  • Castelvetro Incrociatello-Atletico Offlaga 2-1
  • Dinamo Gonzaga-Pralboino 1-0
  • Rapid Olimpia-Gonzaga 1-1
  • Remedello-Montirone 1-2
  • Serenissima-Leoncelli 2-0
  • Sirmione Rovizza-Gambara 1-1
  • Suzzara-Porto 2005 2-0
  • U. T. Marimirolo-La Piccola Atene 2-1

Seconda categoria

Girone D

  • Paratico-Nuova Camunia 3-3
  • Artogne-Bienno 2-1
  • Endine Gaiano-Foresto Sparso 2-0
  • San Marco-Cortefranca Franciacorta 0-2
  • Zandobbio-Gsr Castelcovati 0-3
  • Sellero Novelle-Padernese 0-2
  • Comunale Tavernola-Rovato Academy3-1
  • Passirano Camignone-Nuova Valcavallina 2-1

Girone E

  • Flero-Roncadelle 0-1
  • Azzurra Calvina-Montenetto 5-2
  • Borgosatollo-Real Leno 1-0
  • Ghedi-Virtus Manerbio 1-0
  • Quinzanese-Villaclarense 4-0
  • San Carlo Rezzato-Deportivo Fornaci 3-2
  • Verolavecchia-Botticino 2-2
  • Virtus Feralpi Lonato-Bassa Bresciana 1-0

Girone F

  • Benaco Salò-Real Dor Brescia 2-2
  • Cellatica-Odolo 0-3
  • Collebeato-Valgobbia 0-1
  • Urago Mella-Pavoniana 2-1
  • Prevalle-Serle 0-1
  • Ponte Zanano-Gavardo 1-2
  • Sant’Andrea Concesio-Team Out 5-1
  • Valtenesi-Nave 1-1

Girone H

  • Casalbuttano-Pessina 0-1
  • Corona-Acquanegra 1-3
  • Gs Pescarolo-Castelverde 4-3
  • Gottolengo-Cannetese 2-0
  • Martelli-Primavera Stagnolmese 4-5
  • Rapid United-Ceresarese 2-1
  • Robecco d’Oglio-Canottieri Baldesio 1-1
  • Sospirese-Ciria 1-2

Girone A – Trento

  • Alta Valsugana-Baone 1-1 (giocata ieri)
  • Nogaredo-Bagolino 2-0 (giocata ieri)
  • Stivo-Leno 2-1 (giocata ieri)
  • Val Rendena-Monte Baldo 0-1
  • Caffarese-Virtus Giudicariese 2-1
  • Carisolo-Virtus Rovere 0-2
  • Solteri San Giorgio-Castelcimego 2-4

Terza categoria

Girone A

  • Triumplina-San Zeno 0-5 (giocata ieri)
  • Lodetto-Sarezzo  2-5 (giocata ieri)
  • Gso Azzano Mella-Nuova San Paolo 0-1
  • Centrolago-Mario Bettinzoli 1-0
  • Libertas Bagnolo Mella-Real Castrezzato 4-2
  • Roccafranca Ludriano-Accademia Rudianese 0-1
  • Virtus Rodengo Saiano-Lograto 2-0

Girone B

  • Uso United-Union Colli Morenici 3-4 (giocata ieri)
  • Nuova Valsabbia-Calcinatello 1-2 (giocata ieri)
  • Alta Velocità Desenzano-Mompiano 2-2
  • Bedizzole-Alto Garda 2-0
  • Pozzolengo-Virtus Rondinelle 3-3
  • Real Mompiano-Le Aquile 2-1
  • Basso Garda-Progetto Sport Giovani 1-3

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-Torreicio 5-1
  • Borgo San Giacomo-Esperia 2-3
  • Casalromano-Persico Dosimo 1-1
  • Castello Ostiano-San Giovanni 3-1
  • Cava Digidue-Solarolese 3-0
  • River Club United-Atletico Manfro 3-2

Girone C – Bergamo

  • Comonte-Villongo 2-0
  • Erbusco-Gorlago 0-5
  • Aurora Fontanella-Bagnatica 0-2
  • Cavernago-Real Bolgare 4-2
  • New Team Adro-Atletico Provaglio 2-0
  • Cortenuova-Capriolo 0-0
  • Valcalepio-Vortex Bergamo 3-1

Femminile

Serie B

  • Frosinone-Como 0-4 (giocata ieri)
  • Trastevere-Cesena 0-1
  • Brescia-Lumezzane 1-1
  • Freedom-Arezzo 2-0
  • Hellas Verona-Venezia 2-2
  • Res Roma-Vicenza 4-1
  • San Marino Academy-Bologna 2-4

Eccellenza

  • Fiammonza-Città di Brugherio 1-0
  • Uesse Sarnico-Erbusco 1-6
  • Virtus Cantalupo-Bresso 4-4
  • Cavenago-Varese 1-1
  • Circolo Giovanile Bresso-Desenzano 1-2
  • Doverese-Mantova 2-1
  • Real Trezzano-Rhodense 1-1
  • Accademia Milano-Castello Città di Cantù 7-1

Promozione – Girone A

  • Orobica Bergamo-Villa Valle 2-3
  • Trevigliese-Pavonese Cigolese 4-1
  • Women’s Soccer Team Brescia-Accademia Rudianese rinviata
  • Oratorio Redondesco-Mantova 5-2
  • Oratorio 2B-Doverese 1-3
  • Rondinera-Cremonese 2-5
  • Folgore Caratese-Monterosso 4-1

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

