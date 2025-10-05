Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria
Prima categoria, uno scatto di Remedello-Montirone - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- ChievoVerona-Caldiero 1-0 (giocata ieri)
- Casatese Merate-Breno 2-1
- Castellanzese-Real Calepina 3-2
- Leon-Oltrepò 1-2
- Pavia-Folgore Caratese 0-1
- Scanzorosciate-Villa Valle 2-2
- Varesina-Brusaporto 2-2
- Virtus CiseranoBergamo-Milan Futuro 1-0
- Vogherese-Nuova Sondrio 1-0
Girone D
- Desenzano-Lentigione 0-1
- Cittadella Vis Modena-Progresso 1-2
- Crema-Trevigliese 2-0
- Pistoiese-Pro Palazzolo 0-0
- Imolese-Correggese 0-0
- Rovato Vertovese-Tuttocuoio 2-0
- Sangiuliano City-Piacenza 1-1
- Sasso Marconi-Pro Sesto 2-0
- Tropical Coriano-Sant’Angelo 0-1
Eccellenza
Girone C
- Colognese-Castelleone 0-0 (giocata ieri)
- Pavonese-Cellatica 2-1
- Ciliverghe-Orceana 2-0
- Carpenedolo-Castellana 2-1
- Juvenes Pradalunghese-Darfo Boario 2-1
- Offanenghese-Castiglione 2-2
- Pianico-Città di Albino 0-4
- Poggese-Bsv Garda 1-3
- Soncinese-CazzagoBornato 2-1
Promozione
Girone A
- Almè-Calvenzano 1-2
- Calusco-A. V. Brembana 1-1
- Cenate Sotto-San Paolo d’Argon 2-2
- Cividate Pontoglio-Gorle 1-2
- Forza e Costanza-Aurora Seriate 1-3
- Gavarnese-Cologno 2-1
- San Pellegrino-Acos Treviglio 1-2
- Torre De Roveri-Atletico Villongo 2-0
Girone E
- Asola-Governolese 2-0
- Orsa Iseo-Virtus Aurora Travagliato 1-2
- Calcinato-Sporting Club 1-1
- Castelcovati-Pumenengo 1-0
- Castrezzato-Rezzato 0-0
- Lodrino-Valcalepio 3-0
- San Pancrazio-Sporting Chiari 3-0
- Verolese-Vobarno 3-1
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Pian Camuno 1-0 (giocata ieri)
- Bagnolese-Paitone 0-1
- Castelmella-Eden Esine 2-2
- Cologna-La Sportiva Ome 1-0
- Gussago-Castenedolese 0-3
- Roè Volciano-Valtrompia 2000 0-4
- San Michele Travagliato-Maclodio 4-2
- Unitas Coccaglio-Voluntas 2-0
Girone G
- Castelvetro Incrociatello-Atletico Offlaga 2-1
- Dinamo Gonzaga-Pralboino 1-0
- Rapid Olimpia-Gonzaga 1-1
- Remedello-Montirone 1-2
- Serenissima-Leoncelli 2-0
- Sirmione Rovizza-Gambara 1-1
- Suzzara-Porto 2005 2-0
- U. T. Marimirolo-La Piccola Atene 2-1
Seconda categoria
Girone D
- Paratico-Nuova Camunia 3-3
- Artogne-Bienno 2-1
- Endine Gaiano-Foresto Sparso 2-0
- San Marco-Cortefranca Franciacorta 0-2
- Zandobbio-Gsr Castelcovati 0-3
- Sellero Novelle-Padernese 0-2
- Comunale Tavernola-Rovato Academy3-1
- Passirano Camignone-Nuova Valcavallina 2-1
Girone E
- Flero-Roncadelle 0-1
- Azzurra Calvina-Montenetto 5-2
- Borgosatollo-Real Leno 1-0
- Ghedi-Virtus Manerbio 1-0
- Quinzanese-Villaclarense 4-0
- San Carlo Rezzato-Deportivo Fornaci 3-2
- Verolavecchia-Botticino 2-2
- Virtus Feralpi Lonato-Bassa Bresciana 1-0
Girone F
- Benaco Salò-Real Dor Brescia 2-2
- Cellatica-Odolo 0-3
- Collebeato-Valgobbia 0-1
- Urago Mella-Pavoniana 2-1
- Prevalle-Serle 0-1
- Ponte Zanano-Gavardo 1-2
- Sant’Andrea Concesio-Team Out 5-1
- Valtenesi-Nave 1-1
Girone H
- Casalbuttano-Pessina 0-1
- Corona-Acquanegra 1-3
- Gs Pescarolo-Castelverde 4-3
- Gottolengo-Cannetese 2-0
- Martelli-Primavera Stagnolmese 4-5
- Rapid United-Ceresarese 2-1
- Robecco d’Oglio-Canottieri Baldesio 1-1
- Sospirese-Ciria 1-2
Girone A – Trento
- Alta Valsugana-Baone 1-1 (giocata ieri)
- Nogaredo-Bagolino 2-0 (giocata ieri)
- Stivo-Leno 2-1 (giocata ieri)
- Val Rendena-Monte Baldo 0-1
- Caffarese-Virtus Giudicariese 2-1
- Carisolo-Virtus Rovere 0-2
- Solteri San Giorgio-Castelcimego 2-4
Terza categoria
Girone A
- Triumplina-San Zeno 0-5 (giocata ieri)
- Lodetto-Sarezzo 2-5 (giocata ieri)
- Gso Azzano Mella-Nuova San Paolo 0-1
- Centrolago-Mario Bettinzoli 1-0
- Libertas Bagnolo Mella-Real Castrezzato 4-2
- Roccafranca Ludriano-Accademia Rudianese 0-1
- Virtus Rodengo Saiano-Lograto 2-0
Girone B
- Uso United-Union Colli Morenici 3-4 (giocata ieri)
- Nuova Valsabbia-Calcinatello 1-2 (giocata ieri)
- Alta Velocità Desenzano-Mompiano 2-2
- Bedizzole-Alto Garda 2-0
- Pozzolengo-Virtus Rondinelle 3-3
- Real Mompiano-Le Aquile 2-1
- Basso Garda-Progetto Sport Giovani 1-3
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-Torreicio 5-1
- Borgo San Giacomo-Esperia 2-3
- Casalromano-Persico Dosimo 1-1
- Castello Ostiano-San Giovanni 3-1
- Cava Digidue-Solarolese 3-0
- River Club United-Atletico Manfro 3-2
Girone C – Bergamo
- Comonte-Villongo 2-0
- Erbusco-Gorlago 0-5
- Aurora Fontanella-Bagnatica 0-2
- Cavernago-Real Bolgare 4-2
- New Team Adro-Atletico Provaglio 2-0
- Cortenuova-Capriolo 0-0
- Valcalepio-Vortex Bergamo 3-1
Femminile
Serie B
- Frosinone-Como 0-4 (giocata ieri)
- Trastevere-Cesena 0-1
- Brescia-Lumezzane 1-1
- Freedom-Arezzo 2-0
- Hellas Verona-Venezia 2-2
- Res Roma-Vicenza 4-1
- San Marino Academy-Bologna 2-4
Eccellenza
- Fiammonza-Città di Brugherio 1-0
- Uesse Sarnico-Erbusco 1-6
- Virtus Cantalupo-Bresso 4-4
- Cavenago-Varese 1-1
- Circolo Giovanile Bresso-Desenzano 1-2
- Doverese-Mantova 2-1
- Real Trezzano-Rhodense 1-1
- Accademia Milano-Castello Città di Cantù 7-1
Promozione – Girone A
- Orobica Bergamo-Villa Valle 2-3
- Trevigliese-Pavonese Cigolese 4-1
- Women’s Soccer Team Brescia-Accademia Rudianese rinviata
- Oratorio Redondesco-Mantova 5-2
- Oratorio 2B-Doverese 1-3
- Rondinera-Cremonese 2-5
- Folgore Caratese-Monterosso 4-1
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
