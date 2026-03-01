Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Uno scatto di Lodrino-Castelcovati - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Lodrino-Castelcovati - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
Più che cominciare a respirare il profumo di primavera, il primo giorno di marzo ha regalato un clima quasi autunnale. Poco importa: gli appassionati di calcio dilettantistico non hanno badato troppo al meteo e, come ogni domenica, si sono dati appuntamenti per seguire da vicino i propri beniamini in campo. Raccontiamo qui alcune delle sfide grazie alle foto di New Reporter.

Eccellenza

  • Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
    Eccellenza, Carpenedolo-Cellatica 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza la «cura Arioli» continua a dare i propri frutti al Carpenedolo: con l’arrivo del tecnico in panchina, arriva un altro risultato favorevole, 1-0 sul Cellatica, che equivale all’ingresso in zona play off.

Promozione

  • Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
    Promozione, Lodrino-Castelcovati 2-0 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E di Promozione, il Lodrino non stecca con il Castelcovati: la formazione biancoverde ottiene un successo per 2-0 sulla seconda forza del campionato.

Prima categoria

  • Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Paitone-Maclodio 5-1 - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria il Paitone s’impone in modo perentorio sul Maclodio, fanalino di coda: il 5-1 a referto è emblematico.

  • Prima categoria, Pralboino-Remedello
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
    Prima categoria, Pralboino-Remedello 2-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Nel derby della Bassa, il Pralboino si aggiudica con merito la sfida salvezza contro il Remedello: il 2-0 in proprio favore è una dose di fiducia per gli uomini di Panina in vista dei prossimi delicati match.

Seconda categoria

  • Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
    Seconda categoria, Pavoniana Gymnasium-Odolo 3-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nella partita di cartello del girone F di Seconda categoria, la Pavoniana Gymnasium supera l’Odolo per 3-1 e si avvicina in classifica: ora i valsabbini vantano solo 4 punti di vantaggio sui diretti inseguitori cittadini.

