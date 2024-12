Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Con le temperature piuttosto rigide del periodo, ci pensa il calcio dilettantistico bresciano a scaldare un po’ il cuore degli appassionati. Come di consueto, vi proponiamo alcune istantanee dell’agenzia New Reporter.

Eccellenza

Eccellenza, Rovato Vertovese-Bsv Garda 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Sulla carta quella con il Bsv Garda (reduce da 5 ko) poteva apparire una gara non troppo complicata per la capolista Rovato Vertovese. Il campo ha poi parlato e ha dato ragione ai gardesani (guidati in panchina pro-tempore da Fregoni), vittoriosi per 2-0.

Promozione

Promozione, Vobarno-Virtus Aurora Travagliato 0-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

È corsara la Virtus Aurora Travagliato in casa del Vobarno: le Furie rosse superano 2-0 i valsabbini.

Prima categoria

Prima categoria, Chiari-Valtrompia 2000 2-4 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria, Chiari viene fermato nel big match dal Valtrompia: nel faccia a faccia d’alta classifica, i viola superano la prima della classe con un sonoro 4-2 in proprio favore.

Seconda categoria

Seconda categoria, Cologne-Eden Esine 1-0 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Il rullo compressore Cologne non arresta la propria corsa nemmeno con l’Eden Esine: ancora imbattuto, il team biancorosso s’impone di misura (1-0) sui gialloblù camuni e consolida la vetta del girone D.