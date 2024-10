Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Cambia l’orario del fischio d’inizio con il ritorno all’ora solare, ma non cambiano le buone abitudini domenicali del calcio dilettanti.

Grazie all’agenzia New Reporter, è possibile respirare in questa pagina un po’ di emozioni andate in scena nel pomeriggio sui campi della nostra provincia.

Serie D

Serie D, Ciliverghe-Breno 0-1 - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

In serie D massima attenzione al derby fra il Ciliverghe e il Breno: al triplice fischio esultano i granata camuni in virtù dell’1-0 inflitto ai gialloblù dell’hinterland. Il gol-partita è di Cristini.

Eccellenza

Eccellenza, Orceana-Rovato Vertovese 3-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza, i riflettori erano accesi sullo scontro d’alta classifica tra Orceana e Rovato Vertovese; rispettivamente al secondo e al primo posto della classifica. L due formazioni sono ora appaiate in testa, complice il 3-1 dei bassaioli a referto sui franciacortini.

Promozione

Promozione, Virtus Aurora Travagliato-Sporting Brescia 1-1 - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Altrettanto intrigante la gara di Promozione che opponeva la Virtus Aurora Travagliato alla capolista Sporting Brescia. Chiuse le ostilità, il risultato sorride un po’ di qua e un po’ di là: 1-1.

Prima categoria

Prima categoria, Calcinato-Sirmione Rovizza 0-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Certo non da meno il faccia a faccia del girone G di Prima categoria tra il Calcinato e il Sirmione Rovizza: l’1-0 inflitto dai gardesani agli avversari li proietta al secondo posto in solitaria, a -6 dallo Sporting Goito.

Seconda categoria

Seconda categoria, Verolavecchia-Quinzanese 0-1 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E di Seconda categoria, poi, ecco alcuni scatti di Verolavecchia-Quinzanese, che ha visto i padroni di casa cedere di misura ai rivali: 0-1.

Seconda categoria

Seconda categoria, San Carlo Rezzato-Urago Mella 1-0 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F, invece, dopo aver strappato entrambe il pass per i quarti di finale di Coppa, il San Carlo Rezzato e l’Urago Mella si sono date battaglia: 1-0 il risultato finale in favore dei gialloblù locali.