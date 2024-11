Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Un’altra domenica di calcio sui campi della provincia. Un’altra domenica ricca di foto grazie al lavoro dell’agenzia fotografica New Reporter. Oggi arrivano molti scatti da cinque sfide tra Eccellenza e Seconda categoria.

Eccellenza

Gara per nulla noiosa quella in Eccellenza tra il Darfo Boario e l’Atletico Castegnato: ben cinque i gol iscritti nel tabellino. Al termine della sfida, conta però chi ne ha segnati di più e in questo senso i neroverdi camuni possono sorridere: il successo è affar loro con il 3-2 maturato sul campo amico.

Promozione

In Promozione, tanto il Rezzato quanto il Lodrino erano a caccia di punti per riassestare la propria posizione in classifica ma, al triplice fischio, nessuna delle contendenti coglie l’intera posta in palio: è solo 1-1.

Prima categoria

Nel girone G di Prima categoria, partita senza storia per il Sirmione Rovizza: schiantata 5-2 tra le mura amiche la Voluntas Montichiari.

Seconda categoria

Nel girone E di Seconda categoria, non vi sono né vinti né vincitori tra Ghedi e United Fionda Montenetto: 1-1 il risultato finale.

Per quanto riguarda invece il girone F, arriva l’exploit casalingo del Gavardo, che regola di misura (1-0) l’Uso United.