Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Dopo l’antipasto della serie D di domenica scorsa e di ieri pomeriggio, ecco che anche le squadre delle altre categorie hanno ripreso gli impegni nei rispettivi campionati. E il Giornale di Brescia, proseguendo la buona tradizione anche nel nuovo anno, non si è fatto sfuggire – grazie ai fotografi di New Reporter – quanto accaduto sui campi della nostra provincia.

Eccellenza

Eccellenza, Rovato Vertovese-Darfo Boario 2-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza, nella sfida tutta bresciana, la capolista Rovato Vertovese (reduce peraltro dal trionfo in Coppa Italia) brilla sul Darfo Boario: il 2-1 in terra camuna legittima così la leadership dei franciacortini, sempre a +3 sull’accoppiata Carpenedolo-Scanzorosciate.

Promozione

Promozione, San Pancrazio-Orsa Iseo 2-0 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

In Promozione nemmeno l’arrivo del nuovo anno sembra aver portato benefici – in termini di risultati – all’Orsa Iseo: il team gialloblù viene superato per 2-0 dal San Pancrazio e rimane inchiodato sul fondo, a 4 punti di distanza dalla zona play out.

Prima categoria

Prima categoria, Pian Camuno-Real Castenedolo 0-4 - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria la lotta serrata nei bassifondi tra Pian Camuno-Real Castenedolo al termine dello scontro-salvezza vede esultare la formazione dell’hinterland: il 4-0 con cui espugna il campo dei giallorossi permette di compiere il sorpasso proprio ai danni dei diretti avversari.

Prima categoria, Voluntas Montichiari-Gambara 2-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Nell’altro girone di Prima categoria, il G, invece la Voluntas Montichiari getta alle ortiche il possibile successo nel derby con il Gambara, fallendo un rigore (bravo Mangeri a distendersi e parare). Così, tra le due contendenti, nessuno gioisce a pieni polmoni: è 2-2 al triplice fischio.

Seconda categoria

Seconda categoria, Paratico-CazzagoBornato XXI 5-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Scendendo poi in Seconda categoria, nel girone D il Paratico s’impone senza appello tra le proprie mura e non lascia scampo al CazzagoBornato, rivale di giornata: eloquente il 5-2 maturato dai biancazzurri nella prima gara del girone di ritorno.