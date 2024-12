Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Il freddo si fa pungente e, se non bastasse, anche la pioggia si abbatte sulle partite del weekend. Certo non manca qualche tifoso o appassionato storico, ma per tutti gli altri rimasti a casa, ecco in azione i fotografi di New Reporter a raccontare per immagini quanto accaduto sui campi in provincia.

Eccellenza

Eccellenza, CazzagoBornato-Cellatica 2-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza il derby della Franciacorta si conclude senza né vinti né vincitori: finisce infatti 2-2 tra CazzagoBornato e Cellatica.

Promozione

Promozione, Gussago-Rezzato 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

In Promozione, invece, nello scontro salvezza il fanalino di coda Gussago difende il proprio fortino e riesce a superare per 2-1 il Rezzato e a ridurre il gap in classifica: ora un solo punto divide i biancorossi dal team dell’hinterland.

Prima categoria

Prima categoria, Paitone-Coccaglio 2-1 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria, da segnalare l’ennesimo acuto stagionale del Paitone: stavolta è l’Unitas Coccaglio a cadere sotto i colpi dei biancoblù che, con il 2-1 a referto, rimangono in piena zona play off.

Prima categoria, Gambara-Sirmione Rovizza 2-1 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Al contempo, anche il Gambara non è troppo lontano dalle cosiddette «posizioni nobili» del girone G: nel dettaglio, la sesta posizione è realtà in virtù del successo interno (2-1) sul Sirmione, al secondo ko consecutivo.

Seconda categoria

Seconda categoria, Cortefranca-CazzagoBornato XXI 0-2 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Per il girone D di Seconda categoria, l’occhio si è posato curioso su una sfida in salsa franciacortina. Nello specifico, il CazzagoBornato XXI archivia all’inglese (2-0) la pratica in trasferta contro il Cortefranca.

Seconda categoria, Bassa Bresciana-Azzura Calvina 3-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Spostandoci invece in pianura, nel girone E il derby fra vicini di casa sorride alla Bassa Bresciana: il 3-0 sull’Azzurra Calvina viene così inevitabilmente accolto con un grande entusiasmo dalla formazione biancorosso crociata.