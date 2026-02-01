Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Prima categoria, uno scatto di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
Prima categoria, uno scatto di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
AA

Puntuale come ogni settimana, anche oggi si rinnova l’appuntamento con il calcio dilettantistico. Ecco uno spaccato di quanto accaduto sui campi della nostra provincia, tramite gli scatti immortalati dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Per quanto riguarda il girone C di Eccellenza, il Ciliverghe crolla sotto i colpi dell’Orceana e getta alle ortiche una buona occasione per restare a stretto contatto con il duo Pavonese-Somcinese. Ai bassaioli basta una rete di Perico per stendere con una sola rete (1-0) i gialloblù dell’hinterlnd. 

Promozione

  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo
    Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nel pomeriggio odierno, invece, grande curiosità in casa della Virtus Aurora Travagliato di Promozione: chiamato a sostituire l’esonerato Santini, il neo tecnico Magrone esordisce sulla panchina delle Furie rosse con una importante vittoria interna (4-2) di fronte all’Orsa Iseo.

Prima categoria

  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago
    Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria, tra Castenedolese e Gussago è il team granata dell’hinterland ad avere la meglio: rotondo il successo per 3-0 archiviato con la squadra biancorossa franciacortina.

  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

Nel girone G, poi, occhi puntati sul match clou tutto bresciano nei bassifondi. Alla fine il Gambara la spunta di misura (1-0) sul Sirmione, e aggancia così in dodicesima posizione proprio i rivali gardesani. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
fotogallery
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario