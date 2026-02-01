Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani
Puntuale come ogni settimana, anche oggi si rinnova l’appuntamento con il calcio dilettantistico. Ecco uno spaccato di quanto accaduto sui campi della nostra provincia, tramite gli scatti immortalati dai fotografi di New Reporter.
Eccellenza
- Eccellenza, gli scatti di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Per quanto riguarda il girone C di Eccellenza, il Ciliverghe crolla sotto i colpi dell’Orceana e getta alle ortiche una buona occasione per restare a stretto contatto con il duo Pavonese-Somcinese. Ai bassaioli basta una rete di Perico per stendere con una sola rete (1-0) i gialloblù dell’hinterlnd.
Promozione
- Promozione, gli scatti di Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Nel pomeriggio odierno, invece, grande curiosità in casa della Virtus Aurora Travagliato di Promozione: chiamato a sostituire l’esonerato Santini, il neo tecnico Magrone esordisce sulla panchina delle Furie rosse con una importante vittoria interna (4-2) di fronte all’Orsa Iseo.
Prima categoria
- Prima categoria, gli scatti di Castenedolese-Gussago - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Nel girone F di Prima categoria, tra Castenedolese e Gussago è il team granata dell’hinterland ad avere la meglio: rotondo il successo per 3-0 archiviato con la squadra biancorossa franciacortina.
- Prima categoria, gli scatti di Gambara-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
Nel girone G, poi, occhi puntati sul match clou tutto bresciano nei bassifondi. Alla fine il Gambara la spunta di misura (1-0) sul Sirmione, e aggancia così in dodicesima posizione proprio i rivali gardesani.
