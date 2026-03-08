Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani
Nonostante da calendario dovremmo aspettarcela un po’ più in là, l’aria di primavera ha contraddistinto questa domenica ormai in archivio. Prima allora di dimenticarcene del tutto, riviviamo qui gesti tecnici e gol importanti siglati nel pomeriggio sui campi provincia e utili a conseguire i vari obiettivi stagionali: piccole frazioni di secondo immortalate come al solito dai fotografi di New Reporter, e che riproponiamo nella consueta gallery.
Eccellenza
- Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Orceana - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
Il Carpenedolo prosegue la propria corsa in zona play off grazie al 2-0 sull’Orceana. Il quinto successo di fila dei rossoneri matura nella ripresa con Okou Okou e Cartella, mentre per gli ospiti Bosio (ex di giornata) fallisce il potenziale rigore dell’1-1.
Promozione
- Promozione, gli scatti di Calcinato-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
Anche qui la bagarre per il quinto posto rimane più viva che mai, tanto più dopo lo 0-0 con cui si sono concluse le ostilità tra Calcinato e Virtus Aurora Travagliato.
Prima categoria
- Prima categoria, gli scatti di Bagnolese-La Sportiva Ome - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Nel girone F, dopo la vetta conquistata nel turno precedente, la Bagnolese consolida la propria leadership con la vittoria per 2-1 su La Sportiva Ome.
- Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
Restando in ambito neroverde, sorride anche l’Unitas Coccaglio in virtù del colpo in trasferta (3-2) ai danni del San Michele Travagliato.
