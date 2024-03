Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

A differenza della scorsa settimana, stavolta i campi della nostra provincia non hanno emesso verdetti per eventuali promozioni e retrocessioni.

Si sono solo limitati a regalare emozioni tra chi tiene vivo il sogno di trionfare (e accedere al piano superiore), chi lotta per un posto nei play off, chi ambisce alla salvezza. Qui vi proponiamo dunque alcune istantanee dei duelli più significativi del pomeriggio andato in archivio.

Eccellenza

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Carpenedolo-Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basta un guizzo in apertura di Roma per il Rovato per aggiudicarsi la sfida al “Mundial ‘82” con il Carpenedolo. Così, con l’1-0 maturato in giornata, i franciacortini di Raineri consolidano la propria posizione in zona play off. Al contrario i bassaioli d’Inverardi si allontanano dal “trenino” in lotta per gli spareggi promozione.

Promozione

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Promozione: le immagini di Cellatica-Lodrino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il Cellatica c’è, eccome: il 2-0 a domicilio sul Lodrino (e il conseguente 2-2 della capolista Vighenzi con il Rezzato Dor) contribuisce a scrivere una pagina avvincente in questo finale di stagione per quanto riguarda l’assegnazione del titolo del girone D di Promozione. I gialloblù ora insidiano infatti i gardesani di Busi ad appena 2 punti di distanza: la vetta non è più utopia.

Prima categoria

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Nuova Valsabbia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Con la vittoria in cassaforte, l’Unitas Coccaglio supera la Nuova Valsabbia nella classifica del girone F di Prima categoria. Nel dettaglio, è il gol di Ravazzolo a decidere il match in favore dei neroverdi e fissare l’1-0 al triplice fischio.

Seconda categoria

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Gambara - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La Pontogliese non molla lo scettro del girone F di Seconda categoria: ciò accade in virtù del 3-2 con cui i gialloverdi si sono imposti sul Gambara che, con questo ko, vedono scappare via – ormai in modo pressochè definitivo – l’ipotesi di raggiungere la testa della classifica: in tal senso, è quasi fantascientifico per i granata pensare di ricucire gli 11 punti di ritardo nelle prossime 4 giornate ancora a disposizione.