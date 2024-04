Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Sorrisi e volti tristi: è lo specchio del calcio dilettantistico. Una dicotomia, questa, che oggi più che mai – fotografata da New Reporter – fa capire chi ce l’ha fatta a raggiungere un obiettivo e chi l’ha mancato.

Eccellenza

Eccellenza: le immagini di CazzagoBornato-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

CazzagoBornato salvo, Atletico Cortefranca retrocesso: questo il verdetto del derby franciacortino nei bassifondi del girone C di Eccellenza. Con un 3-0 rifilato ai rivali, i gialloblù di casa fanno ovviamente festa; tristezza invece negli avversari.

Promozione

Promozione: le immagini di Vighenzi-Cividatese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Nell’ultimo turno del girone D di Promozione c’è chi stappa lo spumante e chi lo rimette a posto. Da un lato la Vighenzi trionfa per 1-0 sulla Cividatese e trasforma in realtà lo sbarco in Eccellenza.

Promozione: le immagini di Borgosatollo-Cellatica - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Un salto di categoria, il suo, reso possibile dal ko del Cellatica contro il Borgosatollo (0-2). Per i gialloblù di Preti resta l’amara consolazione di disputare i play off.

Prima categoria

Prima categoria: le immagini di Unitas Coccaglio-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria basta un gol di Leali contro l’Unitas Coccaglio al Sirmione Rovizza per chiudere sull’1-0, conquistare i 3 punti in palio e certificare quindi l’agognata salvezza.

Prima categoria: le immagini di Verolese-Poggese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Sempre festa, ma dai toni ben diversi, quella della Verolese: l’1-1 nello scontro diretto con la temibile Poggese è il lasciapassare per accedere in Promozione.

Seconda categoria

Seconda categoria: le immagini di Quinzanese-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Quattro punti di vantaggio sulla Pontogliese, con un solo turno ancora in calendario: il 3-1 inflitto in trasferta sulla Quinzanese consente all’Atletico Offlaga di celebrare – con 90 minuti d’anticipo – il “salto” in Prima categoria.

Terza categoria

Terza categoria: lo spareggio tra Verolavecchia e Gsr Castelcovati - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Promozione in Seconda infine per il Gsr Castelcovati che nello spareggio con il Verolavecchia conquista lo storico traguardo.