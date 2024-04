Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

«È qui la festa?»: potremmo rinominare così questa domenica per alcune formazioni bresciane, finalmente autorizzate a stappare lo spumante messo in fresca da qualche settimana. Non tutti, però, possono sventolare striscioni e intonare cori di gioia: per qualcuno il titolo non è ancora cosa certa.

Eccellenza

Eccellenza: le immagini di Forza e Costanza-Ospitaletto - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Chi ha tutto il diritto di sfoggiare le maglie celebrative è l’Ospitaletto: sull’onda del motivetto «L’abbiamo fatto di nuovo», l’accoppiata della famiglia Musso (papà Sandro e il figlio Paolo) con il tecnico Andrea Quaresmini centrano infatti una nuova promozione, stavolta in serie D appunto con gli orange. Il 3-1 inflitto al Forza e Costanza e il contemporaneo 1-1 del Ciliverghe consegnano in modo aritmetico lo scettro del campionato alla formazione franciacortina, che vola al livello superiore.

Promozione

Promozione: le immagini di Vighenzi-Vobarno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Al contrario, la Vighenzi non ha ancora conquistato il salto in Eccellenza. Tutto per «colpa» del Cellatica, che non molla un colpo: nonostante lo svantaggio con il San Pancrazio, i franciacortini ribaltano la sfida e se la aggiudicano per 5-3. Così il 2-0 dei gardesani sui valsabbini non modifica di una virgola la classifica: il trono rimane equamente diviso fra le due pretendenti al titolo ad animare gli ultimi 180 minuti da giocare.

Prima categoria

Prima categoria: le immagini di Verolese-Rapid United - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Tutto da decidere anche nel girone G di Prima categoria: la Verolese non va oltre l’1-1 con lo Rapid United e prolunga la sfida infinita con la Poggese: nel faccia a faccia di domenica prossima allo stadio Bragadina si decide la stagione: serve almeno un pareggio per laurearsi campione ai biancoblù di Scarpellini.

Prima categoria: le immagini di Calcinato-Gussago - Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Nell’altro girone (l’F), poi, con il trionfo già assegnato nel recente passato al Travagliato, il Calcinato era chiamato a difendere il secondo posto contro il Gussago. E, al termine delle ostilità, l’operazione è andata a buon fine, con un 3-3 consegnato agli archivi. Dal canto suo i franciacortini biancorossi possono così sperare ancora di qualificarsi per i play off: bisogna soltanto rosicchiare 2 punti proprio ai rossoblù nell’unica gara rimasta in calendario.

Seconda categoria

Seconda categoria: le immagini di Atletico Offlaga-Ghedi - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Allo stesso modo, primato aritmetico in stand-by l’Atletico Offlaga: certo contro il Ghedi giunge un trionfo senza appello (5-1), tuttavia la Pontogliese non crolla con lo United Fionda Montenetto e, con 2 gare al termine, i 4 punti di distanza fra le dirette pretendenti alla vetta tiene il primato ancora in bilico.

Terza categoria

Per concludere, volti di euforia e pianti per le contendenti del combattutissimo girone B di Terza categoria. Da un lato ecco entusiasmo allo stato puro per la Benaco Salò: il pareggio (1-1) con le Rondinelle è sufficiente per sbarcare in Seconda categoria.

Terza categoria: le immagini di Alto Garda-Le Aquile - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Un passaggio, questo, reso possibile dal ko imprevisto de Le Aquile contro l’Alto Garda (2-4), dove i volti rossoneri sono eloquenti per il primato sfumato.