Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Ultimi spiragli di campionato di qua, impegni post season di là: si «spacca» in due la nostra provincia in una domenica dove il calcio dei dilettanti è indiscusso protagonista. In questa pagina cerchiamo dunque di raccontare il film andato in scena attraverso le immagini attraverso gli scatti dell’agenzia New Reporter.

Eccellenza

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Orceana-Pavonese - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza l’Orceana festeggia davanti ai propri tifosi la conquista dei play off. E lo fa con una vittoria di misura (1-0) sulla già retrocessa Pavonese nell’ultimo turno del girone di ritorno.

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza: le immagini di Ospitaletto-Atletico Cortefranca - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

L’Ospitaletto invece stappa – letteralmente – lo spumante insieme ai propri supporters per il titolo messo in bacheca ormai qualche settimana fa, con conseguente “salto” in serie D. E per legittimare la leadership del girone C non tiene il “piede leggero” sul malcapitato Atletico Cortefranca (già condannato alla retrocessione in Promozione) e lo supera anzi con un sonoro 5-1.

Prima categoria

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria: le immagini di Castrezzato-Chiari - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

In Prima categoria il primo turno play off del girone F non emette un verdetto definitivo: la gara in tra Castrezzato e Chiari è stata sospesa per l’infortunio occorso all’arbitro al termine del primo tempo e dovrà proseguire prossimamente dal momento in cui è stata interrotta, ovvero dal 1’ della ripresa.

Seconda categoria

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria: le immagini di Calcistica Valtenesi-Roè Volciano - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Nessun dubbio invece per la semifinale play off del girone E di Seconda categoria: l’1-1 a referto contro il Roè Volciano consente alla Calcistica Valtenesi di avanzare negli spareggi per la promozione, in virtù di un miglior piazzamento al termine della regular season.

Terza categoria

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Capriolo-Nuova Camunia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Altra gioia, poi, per il Capriolo: nell’ultimo atto dei play off del girone A di Terza categoria basta uno 0-0 con la Nuova Camunia per celebrare lo sbarco in Seconda categoria per la prossima annata sportiva.

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria: le immagini di Le Aquile-Team Out - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Pur macchiata da scontri dopo il triplice fischio (che con il mondo sportivo hanno veramente poco a che fare), la finale play off del girone B di Terza categoria vede trionfare (e salire al piano superiore) il Team Out: battute in rimonta per 2-1 Le Aquile, a cui non resta che sperare nei ripescaggi.