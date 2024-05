Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Poche squadre, ma grandi emozioni ancora da maturare sul rettangolo verde: la provincia bresciana è chiamata a scrivere ancora pagine di calcio in questo maggio inoltrato.

Qui ne riproponiamo alcuni frammenti grazie alle fotografie dell’agenzia New Reporter sui campi del calcio dilettanti del territorio.

Serie D

Serie D: Desenzano-Varesina 1-0 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Giornata incredibile al Tre Stelle: grazie ad un gol di bomber Paloschi al 89’, il Desenzano batte la Varesina (1-0) e si aggiudica la finale play off del girone B di serie D. Attenzione: a differenza di quanto si pensi, tale successo non certifica in automatico il salto in serie C, ma permette solo ai gardesani di guadagnare posizioni nella graduatoria dei ripescaggi (qui la fotogallery completa).

Eccellenza

Eccellenza: Vertovese-Ciliverghe 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Un pareggio è sufficiente: nonostante l’1-1 con la Vertovese nella finale play off del girone C di Eccellenza, il Ciliverghe può gioire. La formazione gialloblù di Quartuccio avanza agli spareggi nazionali grazie al miglior piazzamento in classifica (secondi) rispetto ai rivali bergamaschi (quarti) (qui la fotogallery completa).

Seconda categoria

Seconda categoria: Gambara-Ponte 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Per il Gambara, invece, l’esordio nel terzo turno play off di Seconda categoria non va come sperato: i granata bassaioli incassano una sconfitta (0-2) a domicilio dai bergamaschi del Ponte. Urge, dunque, rifarsi assolutamente con la Talamonese di Sondrio per aumentare le speranze di ripescaggio in Prima categoria (qui la fotogallery completa).