Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Poche partite, tante emozioni. Come al solito, anche oggi i fotografi di New Reporter ci regalano istantanee dai match dei dilettanti della nostra provincia. E, con alcune competizioni già archiviate in Promozione, Prima categoria e Terza categoria, l’attenzione si è posata in particolare su due soli campi.

Eccellenza

Eccellenza: le immagini di Pavonese-Rovato - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza il Rovato era chiamato a difendere la propria quarta posizione in classifica e tenersi sotto la «forbice» dei 9 punti dalla seconda piazza per partecipare ai play off. Un obiettivo, questo, alla fine centrato (abbondantemente): la squadra di Raineri s’impone infatti agilmente con un 5-0 in trasferta sulla Pavonese, già retrocessa in Promozione.

Seconda categoria

Seconda categoria: le immagini di Pontogliese-Bassa Bresciana - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Biglietto per la «post season» in palio anche nel girone F di Seconda categoria tra la Pontogliese e la Bassa Bresciana, chiamata a ridurre necessariamente nell’ultima giornata di campionato il «gap» proprio dai gialloverdi per iscriversi ai play off. Com’è andata? Gli uomini di Polini - qualificatisi in settimana per la finale di Coppa Lombardia -, difendono la propria casa e ottengono un successo (3-1) contro i biancorosso crociati di Lombardi. Così la formazione perdente viene estromessa dalle sfide per la promozione al livello superiore, mentre la squadra vincente si assicura la finale play off con il Gambara.