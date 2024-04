Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Manca sempre meno alla fine dei campionati. È quindi naturale che, di domenica in domenica, si susseguano sempre più verdetti. E nemmeno la giornata di oggi è quindi esente da tale vortice sportivo: immortalate dai fotografi dell’agenzia New Reporter le squadre celebrano nel dettaglio la conquista del titolo.

Eccellenza

In Eccellenza, in palio obiettivi diametralmente all’opposto nel derby fra Rovato e Atletico Cortefranca: alla fine il 2-0 firmato da Roma e Barwuah avvicina maggiormente i blues di Ranieri ai play off, mentre i rossoblù di Novazzi sperano quanto meno di disputare i play out (qui la fotogallery completa).

Promozione

In Promozione, altra sfida-verità in terra franciacortina tra San Pancrazio e La Sportiva Ome: qui al triplice fischio l’1-0 messo a referto sugli avversari premia i gialloneri, che compiono un balzo fuori dalla «zona arancione» dei play out, dove rimane al contrario il team di Beccalossi (qui la fotogallery completa).

Promozione: San Pancrazio-La Sportiva Ome 1-0 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria

Nel girone F di Prima categoria il 3-2 ottenuto dalla Nuova Valsabbia sul Concesio appunto alla formazione gialloverde di celebrare la salvezza aritmetica, mentre i valtrumplini devono limitare i danni e sperare di accorciare le distanze dal Sirmione nelle gare rimaste per disputare almeno i play out (qui la fotogallery completa).

Prima categoria: Nuova Valsabbia-Concesio 3-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria

Il big-match del pomeriggio vedeva opposte il Montirone e il Paitone, ovvero la prima della classe e la sua inseguitrice del girone E di Prima categoria. Al termine dello scontro, i biancorossi possono finalmente stappare lo spumante: dopo il netto 3-0 a referto, diventano 8 i punti di vantaggio sui diretti rivali: un «gap» ormai incolmabile con appena 2 turni ancora in calendario. Così il tecnico Tiberio Mondolo mette in bacheca la dodicesima promozione della sua carriera in panchina, staccando ancor di più il collega Franco Pasquetti, fermo a dieci (qui la fotogallery completa).

Seconda categoria: Montirone-Paitone 3-0 - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Terza categoria

Festa rimandata invece nel girone B di Terza categoria: il Verolavecchia non va oltre lo 0-0 con il Maclodio e, con «soli» 3 punti di vantaggio sul Gsr non ha la licenza di stappare lo spumante e gioire per il ritorno in Seconda. Con un turno ancora in calendario e il riposo da osservare, per i bassaioli c’è anzi la possibilità che si vada allo spareggio (qui la fotogallery completa).

Terza Categoria: Verolavecchia-Maclodio 0-0 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Discorso analogo per Le Aquile: la «x» (3-3) con l’Alta Velocità Desenzano riapre i giochi in vetta, dove ora condivide il posto insieme alla Benaco Salò: domenica prossima sarà dunque battaglia a distanza sino all’ultimo istante per l’assegnazione del titolo, con promozione annessa (qui la fotogallery completa).