Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani
Nemmeno la pioggia battente in una domenica dal tipico sapore autunnale ferma la voglia di calcio dilettanti. Di seguito, come tradizione, riportiamo dunque gli scatti di New Reporter che hanno immortalato le sfide più accese di questo turno di campionato.
Eccellenza
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza: CazzagoBornato-Bsv Garda - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
In Eccellenza il Bsv Garda fa la voce grossa e ed espugna il campo del CazzagoBornato - fanalino di coda – con un 3-1 a referto in proprio favore.
Promozione
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
- Promozione: San Pancrazio-Virtus Aurora Travagliato - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
In Promozione il San Pancrazio infrange con la Virtus Aurora Travagliato il sogno di guidare da solo la classifica: il match tra gialloneri e biancorossi finisce 1-1.
Prima categoria
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria: Remedello-Pralboino - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Nel girone G di Prima categoria va in scena uno scoppiettante derby bassaiolo in mezzo a una pioggia… di gol. Al triplice fischio trionfa il Remedello, che rifila una manita (5-3) al malcapitato Pralboino.
Seconda categoria
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Verolavecchia-Virtus Manerbio - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Nel girone E di Seconda categoria la Virtus Manerbio coglie il secondo successo stagionale: stavolta la vittima – calcisticamente parlando – è il Verolavecchia, sconfitto 1-0 a domicilio.
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Seconda categoria: Collebeato-Gavardo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Nel girone F, invece, si registra lo smacco del Gavardo ai danni del Collebeato: il team valsabbino vince per 1-0 e lascia in coda alla classifica proprio i rivali rossoblù valtrumplini.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.