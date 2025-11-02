Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Nemmeno la pioggia battente in una domenica dal tipico sapore autunnale ferma la voglia di calcio dilettanti. Di seguito, come tradizione, riportiamo dunque gli scatti di New Reporter che hanno immortalato le sfide più accese di questo turno di campionato.

Eccellenza

In Eccellenza il Bsv Garda fa la voce grossa e ed espugna il campo del CazzagoBornato - fanalino di coda – con un 3-1 a referto in proprio favore.

Promozione

In Promozione il San Pancrazio infrange con la Virtus Aurora Travagliato il sogno di guidare da solo la classifica: il match tra gialloneri e biancorossi finisce 1-1.

Prima categoria

Nel girone G di Prima categoria va in scena uno scoppiettante derby bassaiolo in mezzo a una pioggia… di gol. Al triplice fischio trionfa il Remedello, che rifila una manita (5-3) al malcapitato Pralboino.

Seconda categoria

Nel girone E di Seconda categoria la Virtus Manerbio coglie il secondo successo stagionale: stavolta la vittima – calcisticamente parlando – è il Verolavecchia, sconfitto 1-0 a domicilio.

Nel girone F, invece, si registra lo smacco del Gavardo ai danni del Collebeato: il team valsabbino vince per 1-0 e lascia in coda alla classifica proprio i rivali rossoblù valtrumplini.

