Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Promozione, uno scatto di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Promozione, uno scatto di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
AA

In una domenica dal sapore primaverile, a farla da padrone è sempre il calcio dilettanti. Come ogni settimana, vi proponiamo di seguito le sfide più interessanti attraverso gli scatti dei fotografi di New Reporter.

Eccellenza

  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone C la Pavonese la spunta di misura sul Ciliverghe: il guizzo di capitan Chiari decide il match di cartello della 24° giornata in favore dei rossoneri (1-0) e tiene i suoi incollati al vertice (1 punto).

Promozione

  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato
    Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E, invece, pareggio a reti bianche tra Vobarno-Calcinato: in una sfida interessante in ottica play off, nessuno esce con le braccia al cielo. Le ostilità si chiudono sullo 0-0.

Prima categoria

  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio
    Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F la «regina» Valtrompia deve inchinarsi al cospetto dell’Unitas Coccaglio: di fronte al team neroverde, la formazione camuna incappa nella terza sconfitta stagionale (0-1), che riapre i giochi per il trono. La Bagnolese, ora, ha un solo punto di ritardo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
calcio dilettantifotogallery
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario