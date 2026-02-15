Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani
In una domenica dal sapore primaverile, a farla da padrone è sempre il calcio dilettanti. Come ogni settimana, vi proponiamo di seguito le sfide più interessanti attraverso gli scatti dei fotografi di New Reporter.
Eccellenza
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Nel girone C la Pavonese la spunta di misura sul Ciliverghe: il guizzo di capitan Chiari decide il match di cartello della 24° giornata in favore dei rossoneri (1-0) e tiene i suoi incollati al vertice (1 punto).
Promozione
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
- Promozione, gli scatti di Vobarno-Calcinato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Nel girone E, invece, pareggio a reti bianche tra Vobarno-Calcinato: in una sfida interessante in ottica play off, nessuno esce con le braccia al cielo. Le ostilità si chiudono sullo 0-0.
Prima categoria
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Unitas Coccaglio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Nel girone F la «regina» Valtrompia deve inchinarsi al cospetto dell’Unitas Coccaglio: di fronte al team neroverde, la formazione camuna incappa nella terza sconfitta stagionale (0-1), che riapre i giochi per il trono. La Bagnolese, ora, ha un solo punto di ritardo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.