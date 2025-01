Calcio dilettanti: le fotogallery dai cambi bresciani

Le temperature restano ancora piuttosto basse ma, fortunatamente, c’è il calcio dei dilettanti a scaldare i cuori dei tanti appassionati. Così, come ogni domenica, ecco una panoramica sulle principali sfide di scena nella nostra amata provincia.

Leggi anche Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Eccellenza

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, Cellatica-Carpenedolo 0-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza, il Carpenedolo non arresta la propria corsa: con il 2-0 inflitto al Cellatica arriva il secondo successo di fila (il 12esimo in 19 incontri) e la vetta – occupata al momento dal Rovato Vertovese – rimane a un solo punto di distanza.

Promozione

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, V. Aurora Travagliato-Lodrino 3-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

In Promozione, quanto mai divertente e arricchita da ben cinque gol la sfida l’Aurora Travagliato e il Lodrino. Alla fine la spuntano le «Furie rosse» di casa, capaci di mettere a referto un 3-2 sul team di Bertoni e agganciare la Verolese al terzo posto in classifica.

Prima categoria

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, Castrezzato-Chiari 2-1 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria, poi, occhi tutti puntati sul derby d’alta quota: il riferimento va al trionfo del Castrezzato per 2-1 sul Chiari, che riapre la corsa al titolo. Tra le due formazioni, rispettivamente al primo e al terzo posto, ora c’è un minimo gap di 3 punti.

Seconda categoria

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Castelmella-Flero 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Per il girone E di Seconda cateogria, ecco poi da sottolineare lo smacco del Flero alla capolista Castelmella: il 2-0 maturato a domicilio dei viola consente dunque ai biancorossi di avvicinarsi alla leadership: dopo il match odierno, intercorrono 5 punti tra le due rivali.

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, Roè Volciano-Gavardo 1-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Da un trono all’altro, la squadra del Roè Volciano – attualmente con lo scettro da regina del girone F – non stecca l’appuntamento con il Gavardo: forti del successo di misura (1-0) sui valsabbini, i gardesani rimangono ben saldi al timone del girone F di Seconda categoria.