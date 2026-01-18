Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Uno scatto di Pralboino-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Pralboino-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
Il ritornello non cambia: non è domenica senza calcio. E noi, come sempre, non ci vogliamo far sfuggire le dinamiche più che si verificano sui campi della nostra provincia. A tal proposito, grazie ai fotografi di New Reporter, possiamo offrirvi alcune istantanee che congelano nel tempo gesti tecnici, contrasti e gol, che vedono le formazioni bresciane protagoniste nei vari campionati dilettantistici.

Eccellenza

  • Eccellenza: le immagini di Cellatica-Ciliverghe
    Eccellenza: le immagini di Cellatica-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, il Ciliverghe si rivela corsaro sul campo del Cellatica: la formazione allenata dal «pirata» De Paola strappa un 2-0 ai franciacortini che le permette di consolidare la terza piazza.

Promozione

  • Promozione: le immagini di Rezzato-San Pancrazio
    Promozione: le immagini di Rezzato-San Pancrazio - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Non è un vero e proprio passo falso ma, l’inciampo della capolista San Pancrazio con il Rezzato (leggasi: 0-0 al triplice fischio) riapre di certo il discorso al vertice del girone E di Promozione. Nel contesto, il Castelcovati conta ora solo 3 punti di ritardo dal team giallonero.

Prima categoria

  • Prima categoria: le immagini di Paitone-La Sportiva Ome
    Prima categoria: le immagini di Paitone-La Sportiva Ome - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Nel girone F di Prima categoria, il Paitone detta legge sul campo amico: il successo all’inglese su La Sportiva Ome (2-0) tiene così i play out a distanza di sicurezza. D’altro canto con il ko in questione mentre la formazione ospite deve guardarsi le spalle: Unitas Coccaglio e San Michele insidiano il suo terzo posto.

Prima categoria

  • Prima categoria: le immagini di Pralboino-Sirmione Rovizza
    Prima categoria: le immagini di Pralboino-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
Dopo l’1-1 in rimonta di domenica scorsa con il Gambara, il Pralboino colleziona un’altra x: stavolta si chiude senza reti (0-0) la sfida con il Sirmione Rovizza, che rimane pericolante in zona play out.

