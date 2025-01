Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Quasi senza accorgersene, è già arrivata domenica e significa che è di nuovo tempo di sfogliare un po’ di fotogallery del calcio dilettanti, sempre immortalate dai fotografi dell’agenzia New Reporter. Oggi poche partite su cui porre gli occhi, ma tutte di grande intensità e fascino ad illuminare il cielo plumbeo di questo pomeriggio.

Eccellenza

Eccellenza: le immagini di CazzagoBornato-Rovato Vertovese - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza la capolista non stecca il derby con i vicini di casa: il riferimento va alla vittoria del Rovato Vertovese per 2-1 sul CazzagoBornato.

Promozione

Promozione: le immagini di Vobarno-SportingBrescia - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

In Promozione l’ennesima prima di mister Guerra alla guida del Vobarno si conclude con un grande sorriso sul volto: di notevole impatto l’1-0 inflitto tra le mura amiche allo Sporting Brescia che, suo malgrado, vede sfuggire sempre più la Pavonese in vetta (ore a +9).

Prima categoria

Prima categoria: le immagini di Bagnolese-Paitone - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria, ecco poi il Paitone vestire i panni di corsaro ed espugnare per 1-0 il campo della Bagnolese e maturare così un successo importante in chiave play off.

Seconda categoria

Seconda categoria: le immagini di Fionda Montenetto-Nuova San Paolo - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E di Seconda categoria è pari e patta tra Ghedi e Quinzanese: davvero avvincente il doppio botta e risposta con cui granata e biancorossi alla fine chiudono sul 2-2.