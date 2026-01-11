Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Uno scatto di Ciliverghe-CazzagoBornato - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Ciliverghe-CazzagoBornato - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Dopo il freddo pungente degli scorsi giorni, oggi il sole ha reso la giornata davvero gradevole. Lo scenario ideale per scaldare i cuori degli appassionati e accompagnare il primo impegno del 2026 dei protagonisti del calcio dilettantistico bresciano.

Archiviata la sosta natalizia, insomma, torna tutto alla normalità: come consuetudine, grazie ai fotografi di New Reporter, ecco gli scatti più belli delle sfide andate in scena oggi.

Serie D

In serie D il Desenzano non fallisce la trasferta contro la Pro Palazzolo. L’evergreen Brighenti ed Arpino stendono la formazione di casa per 2-0 e, complice il pari del Lentigione, portano i gardesani a solo un punto di distanza dalla vetta.

Eccellenza

In Eccellenza il Ciliverghe difende il fattore campo. Imponendosi per 2-1, i gialloblù mandano al tappeto il CazzagoBornato, avversario di giornata.

Promozione

In Promozione il focus si posa poi sul San Pancrazio e sull’ennesima impresa stagionale: l’1-0 rifilato a domicilio al Calcinato corrisponde all’undicesimo successo dei gialloneri in 16 match.

Prima categoria

Dopo gli anticipi di ieri, nel girone F di Prima categoria l’Unitas Coccaglio continua a macinare risultati utili, sulla falsariga di come ha chiuso il 2025: stavolta la vittima – sportivamente parlando – è il Pian Camuno, superato per 2-1.

Nel girone G, invece, l’atteso derby della Bassa fra Gambara e Pralboino si conclude senza vincitori: 1-1 il punteggio finale.

Seconda categoria

Per concludere, nel girone E di Seconda categoria l’attenzione si è focalizzata su San Carlo Rezzato-Real Leno, dove la formazione dell’hinterland ha avuto ragione dei rivali bassaioli per 2-1.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario