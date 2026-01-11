Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Dopo il freddo pungente degli scorsi giorni, oggi il sole ha reso la giornata davvero gradevole. Lo scenario ideale per scaldare i cuori degli appassionati e accompagnare il primo impegno del 2026 dei protagonisti del calcio dilettantistico bresciano.

Archiviata la sosta natalizia, insomma, torna tutto alla normalità: come consuetudine, grazie ai fotografi di New Reporter, ecco gli scatti più belli delle sfide andate in scena oggi.

Serie D

Serie D, gli scatti di Pro Palazzolo-Desenzano - Foto New Reporter Mazzocchi

In serie D il Desenzano non fallisce la trasferta contro la Pro Palazzolo. L’evergreen Brighenti ed Arpino stendono la formazione di casa per 2-0 e, complice il pari del Lentigione, portano i gardesani a solo un punto di distanza dalla vetta.

Eccellenza

Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-CazzagoBornato - Foto New Reporter Papetti

In Eccellenza il Ciliverghe difende il fattore campo. Imponendosi per 2-1, i gialloblù mandano al tappeto il CazzagoBornato, avversario di giornata.

Promozione

Promozione, gli scatti di San Pancrazio-Calcinato - Foto New Reporter Perteghella

In Promozione il focus si posa poi sul San Pancrazio e sull’ennesima impresa stagionale: l’1-0 rifilato a domicilio al Calcinato corrisponde all’undicesimo successo dei gialloneri in 16 match.

Prima categoria

Prima categoria, gli scatti di Unitas Coccaglio-Pian Camuno - Foto New Reporter Perteghella

Dopo gli anticipi di ieri, nel girone F di Prima categoria l’Unitas Coccaglio continua a macinare risultati utili, sulla falsariga di come ha chiuso il 2025: stavolta la vittima – sportivamente parlando – è il Pian Camuno, superato per 2-1.

Prima categoria, gli scatti di Gambara-Pralboino - Foto New Reporter Uberti

Nel girone G, invece, l’atteso derby della Bassa fra Gambara e Pralboino si conclude senza vincitori: 1-1 il punteggio finale.

Seconda categoria

Seconda categoria, gli scatti di San Carlo Rezzato-Real Leno - Foto New Reporter Greguol

Per concludere, nel girone E di Seconda categoria l’attenzione si è focalizzata su San Carlo Rezzato-Real Leno, dove la formazione dell’hinterland ha avuto ragione dei rivali bassaioli per 2-1.