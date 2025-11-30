Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marzo Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Uno scatto di Flero-Borgosatollo di Seconda Categoria - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Flero-Borgosatollo di Seconda Categoria - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Sebbene si cominci a percepire odore di festività nell’aria, per qualcuno il tempo del riposo è ancora lontano. Anche i calciatori dilettanti dovranno aspettare ancora un po’ per staccare la spina: come sempre sono finiti negli scatti dei fotografi di New Reporter, che ci hanno permesso di realizzare come consuetudine le fotogallery della domenica.

Eccellenza

  Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2
    Eccellenza: Carpenedolo-Pavonese 0-2 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza, nel match di cartello di giornata, la Pavonese supera il Carpenedolo per 2-0. Per la formazione ospite decide una doppietta di Chiari, mentre i padroni di casa colpiscono in ben 5 occasioni i legni della porta difesa da Vino.

Promozione

  Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1
    Promozione: Calcinato-Atletico Orsa Iseo 2-1 - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

Il Calcinato corre nel girone E di Promozione: i rossoblù di Ferrari ottengono un successo di misura (2-1) sull’Atletico Orsa Iseo e continuano a navigare nelle zone nobili della classifica. Di contro, i franciacortini collezionano il quarto ko di fila e scivolano a ridosso dei play out.

Prima categoria

  Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2
    Prima categoria: Gambara-Montirone 0-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone G di Prima categoria il Montirone suona due squilli con Bardelloni e Nizzola e tramortisce così il Gambara per 2-0. Con il passo falso del Suzzara, i biancorossi di Coccaglio si riappropriano dunque momentanemanete del trono, rimangono invece invischiati nelle retrovie i granata di Tavelli.

Seconda categoria

  Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr Castelcovati 0-1
    Seconda categoria: Cortefranca Franciacorta-Gsr 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Il Gsr non sbaglia un colpo: sin qui imbattuta, la formazione leader del girone D di Seconda categoria prosegue il proprio cammino immacolato dopo l’1-0 rifilato al Cortefranca.

  Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1
    Seconda categoria: Flero-Borgosatollo 1-1 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

È pari e patta tra Flero e Borgosatollo: la sfida dell’hinterland si conclude infatti sull’1-1. Nel dettaglio, alla rete siglata da Soragna per la squadra di casa replica Salomoni su rigore a tempo scaduto.
 

  3. Ricarica la pagina se necessario