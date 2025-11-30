Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Sebbene si cominci a percepire odore di festività nell’aria, per qualcuno il tempo del riposo è ancora lontano. Anche i calciatori dilettanti dovranno aspettare ancora un po’ per staccare la spina: come sempre sono finiti negli scatti dei fotografi di New Reporter, che ci hanno permesso di realizzare come consuetudine le fotogallery della domenica.

Eccellenza

In Eccellenza, nel match di cartello di giornata, la Pavonese supera il Carpenedolo per 2-0. Per la formazione ospite decide una doppietta di Chiari, mentre i padroni di casa colpiscono in ben 5 occasioni i legni della porta difesa da Vino.

Promozione

Il Calcinato corre nel girone E di Promozione: i rossoblù di Ferrari ottengono un successo di misura (2-1) sull’Atletico Orsa Iseo e continuano a navigare nelle zone nobili della classifica. Di contro, i franciacortini collezionano il quarto ko di fila e scivolano a ridosso dei play out.

Prima categoria

Nel girone G di Prima categoria il Montirone suona due squilli con Bardelloni e Nizzola e tramortisce così il Gambara per 2-0. Con il passo falso del Suzzara, i biancorossi di Coccaglio si riappropriano dunque momentanemanete del trono, rimangono invece invischiati nelle retrovie i granata di Tavelli.

Seconda categoria

Il Gsr non sbaglia un colpo: sin qui imbattuta, la formazione leader del girone D di Seconda categoria prosegue il proprio cammino immacolato dopo l’1-0 rifilato al Cortefranca.

È pari e patta tra Flero e Borgosatollo: la sfida dell’hinterland si conclude infatti sull’1-1. Nel dettaglio, alla rete siglata da Soragna per la squadra di casa replica Salomoni su rigore a tempo scaduto.

