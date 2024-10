Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

La pioggia caduta copiosa nelle ultime ore ha inficiato inevitabilmente sulle sfide di calcio dilettanti della provincia. Ad ogni modo non ne ha risentito troppo lo spettacolo e quelle etichettate come «partite clou» alla fine si sono disputate e concluse senza troppi intoppi.

Anche stavolta, vi regaliamo qualche scatto dai campi bresciani grazie ai fotografi dell’agenzia New Reporter.

Serie D

Nello specifico, nell’anticipo della 9° giornata disputato ieri fra il Ciliverghe e la Pro Palazzolo, ecco i gialloblù dell’hinteland superare di netto gli avversari (3-0).

Eccellenza

Per l’Eccellenza, invece, sempre di scena ieri, il Carpenedolo lascia le briciole a domicilio al CazzagoBornato tra le mura del Mundial ‘82: i bassaioli prevalgono con un netto 6-1.

Promozione

Nel girone D di Promozione, lo Sporting Brescia fa la voce grossa nel big match con la Pavonese: la vittoria è affare dei bianconeri (3-1), che allungano in vetta.

Prima categoria

Nel girone E di Prima categoria, invece, non riesce a sorridere la Pontogliese nella partita opposta con i bergamaschi del San Paolo d’Argon: la sconfitta è di misura per i gialloverdi (0-1).

Nel girone F ecco l’exploit in trasferta della Bagnolese: rilevante il successo con cui manda ko il Real Castenedolo con un sonoro 5-2.

Seconda categoria

In Seconda categoria nel derby fra vicini di casa del girone D non vince nessuno: Cortefranca Franciacorta-Academy Rovato chiudono in parità (1-1).

Discorso praticamente identico per quanto riguarda i riflettori puntati sul girone F: Casaglio e Bettinzoli raccolgono un 1-1 al triplice fischio.