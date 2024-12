Calcio B femminile, il Lumezzane batte il Brescia e conquista il derby

Il derby del fair play (ne fanno fede l’abbraccio prima della gara tra Valenti e Mazza e l’incontro cordiale al bar dello stadio durante l’intervallo tra i massimi dirigenti delle due squadre) è rossoblù.

Emozioni

Il Lumezzane risolve a suo favore una gara intensa, combattuta, magari non bellissima ma in bilico sino alla fine, soprattutto dopo il gol all’80’ di Berti che aveva ridato fiato alle speranze del Brescia. E con il brivido finale all’89’ di un retropassaggio di Barcella bloccato a terra sulla linea dal portiere Frigotto, che l’arbitro ha ritenuto involontario.

Camozzi, Caracciolo e Gorno © www.giornaledibrescia.it

Le ragazze di Mazza avevano messo un’ipoteca pesante sulla vittoria già nel primo tempo con un uno-due devastante tra il 22’ ed il 23’ (gol di Pinna su rigore e raddoppio quasi immediato di Viscardi). Due reti scaturite da altrettanti break di un’imprendibile Sule (woman of the match), capace di bersi in entrambi i casi la difesa biancazzurra. Prima vittoria al Saleri (l’altra casalinga era stata al Rossaghe) per la squadra di Mazza che aggancia le cugine a 18 punti, serie positiva interrotta per il Brescia dopo cinque vittorie consecutive. A parte le proteste finali del Brescia costate il rosso al preparatore Bacchin ed il giallo a Valenti non ci sono dubbi che quello del Lumezzane sia stato un successo meritato.

Tattica

Il piano partita annunciato da Mazza (attendere le avversarie facendo grande densità a centrocampo, ripartire in velocità con Sule, Pinna e Carravetta) è stato eseguito alla perfezione. Poi la differenza l’ha fatta la caparbietà delle rossoblù. Pure il Brescia, schierato stavolta con il 4-4-2, non si è risparmiato, ma l’assenza di Brayda, unita a quella dell’ultimo istante di Farina (lesione parziale al crociato, potrà tornare ad inizio gennaio) ed alla giornata non felicissima di alcune pedine chiave come Sobal, hanno pesato.

Dopo un avvio scintillante del Brescia, la squadra rossoblù sferra due colpi micidiali. Al 21’ Sule salta Kuratomi e viene agganciata proprio al limite da Lepera. Per l’arbitro è rigore e dagli undici metri la solita Pinna non perdona. Il Brescia non ha il tempo di riorganizzarsi perché subisce subito un secondo ko. È ancora Sule a seminare il panico in area, la palla perviene ad una delle tante ex, Viscardi, che in diagonale infila Tasselli. Il Lumezzane legittima il doppio vantaggio nel prosieguo del tempo; nella ripresa il Brescia prova a riaprire la gara, ma il gol di Berti su assist di Magri arriva troppo tardi.