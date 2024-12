Bonzi, gemelli del gol: il Calcinato capolista culla grandi sogni

Giovanni Gardani

I consanguinei nel motore della prima della classe: domenica cross di Roberto, mentre Davide segna al Gambara

2 ' di lettura

I gemelli Davide e Roberto Bonzi del Calcinato

Roberto di mestiere fa il collaudatore di frigoriferi industriali. Davide, invece, è impiegato amministrativo. Sono due professioni diversissime tra loro, ma è una delle poche differenze, tra i due calciatori del Calcinato. Che, in comune, hanno il cognome, Bonzi, e la data di nascita: 14 novembre 1997. Sono fratelli. Gemelli eterozigoti, dunque leggermente diversi nei connotati. In campo, comunque, si trovano a meraviglia. «Anche fuori, in realtà – sottolinea Roberto –, perché a volte basta cog