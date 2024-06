Al via il Gran Notturno di Maclodio: sul sito del GdB tutte le partite in diretta

Il Gran Notturno di Maclodio sta per scrivere una nuova pagina della propria storia: da stasera (3 giugno) si accende la 45esima edizione del torneo più «anziano» della provincia di Brescia. Senza dubbio tra le competizioni più rinomate ed ambite dell’estate, lo storico appuntamento vedrà all’opera nomi altisonanti pronti a deliziare gli appassionati, anche online con le dirette streaming sul sito del Giornale di Brescia.

Tutti in effetti sono attratti dal fascino indiscusso della piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo, che crea una cornice unica ed irripetibile. Così come unica ed irripetibile è anche la formula che caratterizza da sempre il torneo con 16 squadre iscritte.

Preceduti da mini-tornei delle categorie giovanili, gli scontri diretti in programma ogni volta (il primo alle 21.10, il secondo alle 22, dal lunedì al sabato, con il giovedì deputato al riposo) non permettono troppi passi falsi: chi incappa in due ko viene eliminato. Con una sola sconfitta, invece, c’è la possibilità di arrivare comunque alla fase conclusiva passando dal tabellone delle perdenti, sperando di qualificarsi poi per le semifinali (andata venerdì 21 giugno, il ritorno eccezionalmente domenica 23 giugno a causa degli impegni della Nazionale italiana agli Europei) e la finale del 26 giugno, che mette in palio 10mila euro per il vincitore.

Nel 2023 vinse la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova, chiamata oggi alle 21.10 ad aprire le danze - in qualità di campione in carica - contro la Bovisasca Sp trasporti Milano, mentre a seguire i giocatori di Hotel Alla Sosta/Studio dentistico dottor Giulino/Equipe Training Lab/Secure door Villaggio Violino sfideranno Caffè Ambrosia/Sushi Zen Rezzato.

E come ormai accade da qualche anno, la serata inaugurale come le successive 15 verranno raccontate dal Giornale di Brescia tramite le telecronache live trasmesse in diretta streaming sul sito web, dove al triplice fischio sarà già possibile leggere il resoconto dei match.