Brescia-Spal, da oggi ci si gioca il tutto per tutto: la diretta

Primo maggio: su, coraggio. Si poteva resistere a tutto, tranne alla tentazione di affidarsi a Umberto Tozzi in un giorno così speciale. Per il significato della ricorrenza odierna, per quel che si gioca il Brescia. E anche per i ricordi recenti del Brescia che giusto il Primo maggio di due anni fa, al «Rigamonti», conquistava aritmeticamente la promozione in serie A.

Oggi, a livello di aritmetica potrebbe essere al massimo certificata soltanto la salvezza (il Brescia deve vincere, l’Ascoli deve perdere) mentre per il resto tutto corre sul sottile filo della speranza chiamato a reggere il peso di aspettative per il presente e per il futuro: le rondinelle si giocano molto, sia oggi sia nelle prossime tre gare a prescindere da quel che succederà a partire dalle 14 contro la Spal. Un risultato che saprebbe anche di riscatto dopo il ko di due settimane fa con l'Empoli capolista.

Per seguire la gara, alle 13.30 su Teletutto c’è «Tutti in campo». Ospiti di Angela Scaramuzza e Fabrizio Valli sono Mario Billi e il ds Eugenio Bianchini. La cronaca della partita invece è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Qui di seguito, dalle 14, gli aggiornamenti live firmati GdB.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it