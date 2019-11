Brescia, sfida al Toro al Rigamonti

Brescia in campo nel pomeriggio di sabato sull'erba del Rigamonti dalle 15. La squadra da battere per ritrovare punti e fiducia è il Torino. Un confronto, quello di oggi, che vede l'esordio in panchina di Fabio Grosso, pronto al debutto assoluto dal momento che non ha mai allenato in serie A e un Andrea Cistana convocato ieri per la prima volta in Nazionale dal ct Mancini.

Qualche numero. Il Brescia non fa i tre punti dal 21 settembre a Udine. Sono passati 49 giorni. E sono tanti. Per il Torino solo cinque giorni in meno: era il 26 settembre quando batteva in casa il Milan per poi collezionare solo 2 punti in 6 partite. E pensare che dopo le prime 5 giornate il Toro era già a quota 9 punti. Nessuna delle due può sbagliare il match odierno. Entrambe hanno l’estrema necessità di vincere. Bisogna tenere i nervi saldi e come ha detto il presidente Cellino al nostro giornale «non farsi prendere dallo stress della vittoria».

L'undici del neo tecnico delle rondinelle ripartirà con la linea difensiva a 4, davanti a Joronen, composta da Sabelli e da Mateju rispettivamente sulla destra e sulla sinistra della stessa, mentre al centro il recuperato del tutto Magnani, al debutto ufficiale in campionato, farà coppia con Cistana. Centrocampo a tre con Bisoli, Tonali e Romulo a comporre la mediana; Ayè a destra e Spalek a sinistra ad agire sulla trequarti (con chiari compiti di aiuto ai centrocampisti) alle spalle della punta centrale Balotelli in un 4-3-2-1 dinamico.

Diretta del match su Radiobresciasette e cronaca testuale.

