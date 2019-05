Brescia serie A: ecco le prime pagine storiche del GdB

Dodici promozioni. Sono quelle che il Brescia Calcio, nel corso della sua lunga storia, si è guadagnato. La prima è del 1933, replicata poi dieci anni dopo. Dalla terza in poi, il Giornale di Brescia - la prima edizione fu quella del 27 aprile 1945 - ha sempre raccontato sulle proprie colonne i grandi risultati sportivi delle rondinelle.

Per festeggiare l'ultima promozione raggiunta dal Brescia vi proponiamo le nove prime pagine del GdB dedicate finora al tema. Potete sfogliarle per ripercorrere questi momenti, passati alla storia bresciana.

Guarda tutta la collezione di prime pagine sull'allegato speciale del Gdb in formato digitale.

Un'occasione per rivivere tutte le promozioni. È accaduto nel 1965 quando il Brescia vinse il campionato di serie B con Giacomo Ghidini presidente e Renato Gei in panchina. Nel 1969 la squadra riuscì a tornare alla massima serie, grazie ad un secondo posto alle spalle di spalle della Lazio e davanti al Bari.

Undici anni di attesa e poi nel 1980 il Brescia del presidente Sergio Saleri e dell'allenatore Luigi Simoni arrivò di nuovo il traguardo tanto sognato. Con Pasinato in panchina e in campo Renzo Gobbo, Augusto Gentilini e Sergio Paolinelli la squadra biancazzurra conquistò il secondo posto nella Serie B 1985-1986, e con esso il ritorno in Serie A. Devono passare sei anni per la sesta e siamo nel 1992: con la guida tecnica di Mircea Lucescu le rondinelle si portarono a casa il campionato di Serie B ottenendo nuovamente la promozione. Il 30 maggio del 1994 c'è un'altra grande gioia per il Brescia sempre guidato da Lucescu. Rinnovata nel 1997 con Edy Reja.

Nel 1999-2000 la società chiamò Giacomo Violini per una partita e poi Nedo Sonetti: le rondinelle riuscirono nell'impresa di tornare in Serie grazie al secondo posto, alla pari con Napoli e Atalanta, ottenuto nell'ultima giornata di campionato.

E siamo alla stagione 2009-2010. Esonerato Cavasin, la società chiama Giuseppe Iachini. Dopo un inizio altalenante il Brescia centra una serie di risultati positivi inserendosi nella lotta per la promozione diretta. Questo non avvenne perdendo all'ultima giornata in casa del Padova. Si aprirono i play off e dopo aver eliminato il Cittadella, il Brescia vinse contro il Torino nella finale al Rigamonti, ritornando così in serie A.

