Brescia beffato, il Milan vince grazie ancora a Rebic

Il Brescia gioca, crea occasioni e trova di fronte un super Donnarumma. Il Milan mette in campo Rebic e ancora una volta come contro l'Udinese il nuovo acquisto è decisivo. I rossoneri vincono 1-0 al Rigamonti, ma per l'ennesima volta alle rondinelle resta l'amaro in bocca. Basta vedere la cronaca per vedere le tante parate di Donnarumma.

Corini a sorpresa in attacco si affida a Torregrossa e al francese Ayè, con Donnarumma che parte dalla panchina ed entra nel finale, ma non riesce ad essere decisivo. I biancazzurri restano così fermo a 15 punti in classifica penultimo in classifica.

Il presidente Cellino, per la prima volta in stagione, ha seguito la partita dalla panchina. Probabilmente mandando anche un pensiero al mercato: sembra ben avviata la trattativa per arrivare all'esterno sinistro del Cagliari, il grego Charalampos Lykogiannis.

