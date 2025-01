Cavazzana: «Germani-Trento? Chiunque vinca, sarà record storico»

Marco Mezzapelle

Parla il tecnico bresciano formatosi coi trentini: «Mi aspetto una gara entusiasmante, tra squadre molto diverse»

3 ' di lettura

L'allenatore Vincenzo Cavazzana - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Il conto alla rovescia è iniziato. Brescia-Trento (in programma sabato alle ore 20 in un PalaLeonessa esaurito in ogni ordine di posto) non solo chiuderà il girone di andata ma sarà anche la sfida che decreterà la regina d’inverno. Una sfida dal sapore particolare per tanti (ad iniziare da coach Giuseppe Poeta, passato nella sua carriera da giocatore alla corte del presidente Luigi Longhi), ma anche per un bresciano doc come Vincenzo Cavazzana: più che mai spettatore interessato. Sette stagioni