Tra Germani e sogno Eurolega, per Petrucelli situazione «win-win»

Ancora una settimana per il buy-out «agevolato»: la società spera di trattenerlo, lui sta bene a Brescia. Ma la Virtus Bologna potrebbe farci un pensiero

2 ' di lettura

John Petrucelli nelle ultime semifinali scudetto contro Milano - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Ancora una settimana per il buy-out «agevolato» in chiave Eurolega. La data di scadenza è domenica 30 giugno. Poi, la Pallacanestro Brescia potrà fissare la propria cifra per lasciar partire (in qualsiasi direzione) John Petrucelli, pezzo pregiato della rosa biancoblù, che si desidera assolutamente tenere, e che ha un altro anno di contratto. Attesa La società attende la scadenza sopra citata. Passata quella, si cercherà di chiudere la questione il prima possibile. O John resta, o va. Anche perc