Serie C, vince solo Manerbio nel derby contro Gussago

Sabato in chiaroscuro per le bresciane: Manerbio trionfa nel derby contro Gussago. Cadono, invece, nella Bergamasca, Ospitaletto, Pisogne e Mazzano.

Ospitaletto soccombe

Ospitaletto soccombe, al PalaLovato, contro Gorle (81-66). I franciacortini, privi di Moss, Tonelli e Pollini, reggono solo il primo quarto (21-17). Nei restanti 30 minuti, ci prova Giorgini (autore di 24 punti), ma la Virtus, guidata da Adami e Milesi, è troppo solida per il Cxo.

Quarta sconfitta per Pisogne

Quarta sconfitta consecutiva per Pisogne, che sul campo di Seriana si arrende nel finale (76-70). Il trio Bianchi, Cancelli e Caramatti trascina la squadra, portando a referto ben 63 dei 70 punti complessivi. I sebini cominciano con il piede giusto: il tandem Bianchi-Caramatti realizza 19 punti e gli ospiti volano a +5. Nei successivi 20’, però, Planezio e Aristolao si prendono la scena e spostano l’inerzia a favore dei bergamaschi (54-51). Nell’ultimo quarto, Caramatti e Bianchi tentano l’assalto finale, ma la squadra di coach Tritto deve arrendersi agli avversari.

Manerbio batte anche Gussago

Non si ferma più la marcia del Manerbio, che batte anche Gussago (79-69) e conquista il primo posto in solitaria. Regna l’equilibrio nella prima frazione di gara, con le due compagini che si affrontano a viso aperto. Prestini e Crescini propiziano il primo vantaggio biancoverde (7-3 3’). I rossobianchi gestiscono bene i possessi e, grazie ad un’ottima azione corale, si porta in vantaggio (12-13 6’). Nel finale del quarto, Marchetti e Bona (autore di 19 punti in altrettanti minuti) chiudono sopra di cinque lunghezze (27-22).

La musica non cambia nei successivi 10’: Veronesi (top scorer di serata con una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi) e compagni continuano ad inseguire, trovando il -1 grazie a una tripla in step back di Valenti. Poco prima dell’intervallo, la contesa si accende dall’arco: Prestini e Bona colpiscono per il +7, ma Trebeschi e Tedoldi accorciano sul -2 al 20’. Al rientro, i lupi scendono in campo con decisione, e la schiacciata di Crescini galvanizza i compagni, che trovano il +8. Lo Yes Basket non demorde: Staffiere, in serata di grazia, infila la tripla del -2 al 35’. I padroni di casa alzano allora l’intensità: Paderno guida il parziale di 11-4, chiudendo il terzo periodo sul 64-53. Nell’ultimo quarto, i bassaioli sfruttano il talento di Bona, rientrato prematuramente dall’infortunio insieme al compagno Giaveno, e mantengono l'imbattibilità.

Pesante sconfitta per Mazzano

Serata difficile per Mazzano, che incassa una pesante sconfitta sul parquet del Bottanuco (94-72). La truppa di coach Lovino, guidata da Dilascio, parte forte nel bergamasco (5-8 al 4’). Il primo vantaggio dei padroni di casa lo firmano Todeschini e Laudoni, che chiudono la prima frazione sul +3. Nel secondo periodo, la Nbb ricuce prima lo svantaggio e si porta poi sopra di cinque lunghezze grazie alla tripla di Veronesi. Tuttavia, quattro conclusioni dalla lunga distanza dei padroni di casa spezzano le gambe dei bresciani. De Leo e soci, da quel momento, restano in balia degli avversari e non riescono più a tornare in partita.

La classifica

Manerbio 8 p.ti; Gussago e Bottanuco 6; Romano*, Casalasco*, Soresina*, Seriana, Gorle e Mazzano 4; Chiari*, San pio* e Ospitaletto 2; Viadana* e Pisogne 0 (* una partita in meno).