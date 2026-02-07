Basket, serie C: vittorie per Ospitaletto e Gussago

Nella ventiduesima giornata di serie C, vincono Ospitaletto e Gussago, mentre cadono Pisogne, Verolanuova e Mazzano.

Ospitaletto si sbarazza di Gorle e torna alla vittoria (67-62). Davanti al proprio pubblico il Cxo, trascinato dalla coppia composta da Moss (14 punti) e Mora (14), ottiene i due punti grazie a un secondo quarto di altissimo livello.

Gussago travolge Cernusco tra le mura amiche (82-62). La truppa di coach Scaroni, guidata da un sempre presente Fossati (15 punti), si dimostra superiore agli avversari per tutto l’arco della contesa. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato (24-18), lo Yes Basketball accelera e, con un parziale di 19-9, indirizza le sorti del match.

Gli altri risultati

Pisogne deve arrendersi al PalaComisa contro Gorgonzola (94-81). I sebini subiscono l’intensità degli ospiti già dalla prima frazione e scivolano sul -13. Nei restanti 30’, Bianchi e compagni si ricompattano, ma il Far Networks mantiene il pallino del match.

Verolanuova si arrende all’overtime contro Seriana (81-77). Dopo 30’ di alto livello, la formazione di coach Cullurà non si accende nell’ultimo quarto e subisce un break di 14-7 che manda la sfida all’overtime. Ai tempi supplementari i bassaioli crollano sotto i colpi di Aristolao e Ambrosio. Sugli scudi il sempre ottimo Amoruso (21 punti) e Cucchi (16).

Mazzano deve alzare bandiera bianca al fotofinish contro Busnago (82-81). La Nbb preme sul pulsante del gas nel primo quarto e scava un solco sul +12. Nei successivi 20’, però, Busnago prende in mano il pallino del gioco e chiude al 30’ sul +4. Negli ultimi 10’ i padroni di casa provano a farsi sotto, ma la Fortitudo mantiene la testa avanti. Nonostante la sconfitta, ottima la prova di Balogun (26 punti).

La classifica

Bottanuco 38 punti; Casalasco 34; Ospitaletto 32; Mazzano 30; Gorgonzola 30; Gussago 26; Viadana* 24; Manerbio* 22; San Pio* e Seriana 20; Pisogne 16; Verolanuova e Cernusco 12; Gorle, Busnago e Calolzio* 10 (*una partita in meno).