Basket serie C: volano Manerbio e Mazzano, passo falso di Gussago

Nell’ultima giornata del girone d’andata, Manerbio e Mazzano inaugurano il nuovo anno nel migliore dei modi battendo rispettivamente San Pio e Romano. Complici le assenze di Fossati e Tedoldi, cade Gussago contro Casalasco.

Grande prova di Manerbio

Manerbio gioca la sua miglior partita della stagione e, nonostante le assenze di Franzoni e Paderno, travolge San Pio (94-72). Grazie a una efficace circolazione di palla e a una difesa impenetrabile guidata da Crescini, la truppa di coach Moreno mette in cassaforte la contesa già nel secondo quarto. I lupi mandano in doppia cifra sei giocatori e stabiliscono il record di squadra dalla lunga distanza con 18 triple realizzate.

Gadiliauskas apre le marcature, ma Prestini risponde presente. Il capitano, miglior marcatore con 23 punti, colpisce subito con due bombe dalla distanza. Crescini (17 punti) si scatena in fase difensiva e, dopo aver rubato l’ennesimo pallone, vola a schiacciare per il +6. Nel finale, i lupi alzano i giri del motore e chiudono sul +12 (28-16 ai 10’). Nei successivi 10’, la musica non cambia: la palla continua a muoversi, la difesa mantiene alta l’intensità e la sinfonia di coach Moreno, orchestrata da un sopraffino Marco Bona, non smette di suonare. Marchetti e soci vanno all’intervallo sul +18 (53-35). Al rientro, Manerbio non stravolge il piano offensivo, continuando a colpire dalla distanza con Bona, Giaveno e Crescini (82-52 30’). La tripla di Giaveno a inizio dell’ultimo quarto regala il massimo vantaggio ai biancoverdi (+32). I mantovani, nonostante qualche punto rosicchiato, sono costretti ad arrendersi al loro destino, con Manerbio che apre il nuovo anno nel miglior modo possibile.

Passo falso di Gussago

Gussago soccombe sotto i colpi di uno scatenato Zugno (25 punti) contro Casalasco (72-93). A Sarezzo, lo Yes Basketball, penalizzato dalle pesanti assenze di Fossati e Tedoldi, fatica a trovare la quadra per disarcionare la difesa dei rivali. Nei bresciani sugli scudi il solito enorme Veronesi (18 punti e 11 rimbalzi), Outmane (12) e Ghirlanda (10). Nel primo quarto, i biancorossi incantano trascinati da Ghirlanda. Il play, bravo nello sfruttare le assenze di Fossati e Tedoldi, si prende più responsabilità e conduce i suoi sul 32-25. Nella seconda frazione si inceppa l’attacco di coach Guindani, con i cremonesi che sfruttano al meglio le triple di Zugno per invertire l’inerzia della gara (42-52). Nei due segmenti successivi, Casalasco continua a marciare spedita e archivia la pratica senza particolari problematiche.

Mazzano resta in vetta

Mazzano trova in Fiusco l’eroe della serata e mantiene la vetta in solitaria spazzando via Romano (91-80). I bianconeri mandano in doppia cifra sei giocatori e trionfano da squadra vera. La Nbb, nei primi 16’, riesce a muovere la retina solo dalla lunga distanza. Mastrangelo inaugura il tabellino di Mazzano con due triple da campione. Il tandem Milesi-Carrara mantiene le distanze (6-10 ai 6’). Dilascio e Lombardi si caricano i bianconeri sulle spalle, ma un Carrara in stato di grazia chiude sul 12-19. Nel quarto successivo si svegliano gli attacchi. Le bombe del trio Mastrangelo-Dilascio-De Leo mantengono la gara punto a punto. Il primo canestro da due targato Nbb arriva dalle mani fatate del numero 9 (23-30 ai 16’).

La truppa di coach Lovino, sotto di dieci lunghezze, si accende definitivamente e, con un parziale di 16-6, va all’intervallo in parità (39-39). Ad inizio ripresa lo scontro interno tra il duo Avdiu-De Leo e Milesi si rivela equilibrato, con il match che resta in parità (45-45 ai 23’). Mazzano, però, dimostra di saper alzare i ritmi quando conta, toccando il +8 (57-49). Quartieri e Milesi illudono i compagni, ma la Nbb riprende le redini della sfida (67-59 ai 30’). Nell’ultimo quarto Fiusco si prende la scena, sigla undici punti e consente ai bresciani di mantenere la vetta in solitaria.

La classifica

Mazzano 20 punti; Seriana 18; Casalasco, Romano e Gussago 16; Manerbio, San Pio e Bottanuco* 14; Ospitaletto* 12; Pisogne*, Gorle e Chiari* 8; Soresina* e Viadana* 6 (*una partita in meno).