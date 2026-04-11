Basket, serie C: play off al via, Mazzano travolge Gorgonzola

Nel primo turno di post season in serie C, Mazzano domina Gorgonzola in gara-1 dei play off, mentre Verolanuova si impone nel derby dei play out contro Pisogne.

Domina Mazzano

Mazzano, trascinata da un incontenibile Balogun (21 punti), disintegra Gorgonzola in gara 1 dei play off (112-69). La Nbb di coach Lorusso non lascia nemmeno le briciole agli avversari, dominando per tutti i 40 minuti. Nella prima frazione Dilascio si carica i compagni sulle spalle, conducendoli sul +12 (27-15). Nel secondo quarto i padroni di casa prendono definitivamente il pallino del gioco, grazie a una prova offensiva ai limiti della perfezione (61-38 al 20’).

La pausa lunga non frena l’offensiva dei bianconeri: Balogun, Mingotti e Mastrangelo fanno il bello e il cattivo tempo, punendo i rivali con un altro quarto da oltre trenta punti (94-56 al 30’). Gli ultimi 10’ servono solo per definire il punteggio finale. Mazzano, in caso di vittoria mercoledì 15 aprile sul parquet di Gorgonzola, avanzerà alla fase successiva contro la vincente tra Bottanuco e San Pio.

Sorride Verolanuova

Verolanuova mantiene il fattore campo nel derby contro Pisogne e trionfa in gara-1 dei play out (71-65). La Lic, dopo aver battuto i lacustri nell’ultima giornata di campionato, disputa un’ottima prova offensiva che vale l’1-0 nella serie. Comincia meglio Pisogne: Poli sale in cattedra e guida il break degli ospiti (20-12 al 10’). La Lic, però, alza i ritmi, risponde presente e torna sul -1 (32-31 al 20’).

Al rientro, il duetto Amoruso-Negroni permette ai bassaioli di volare in vantaggio (50-45 al 30’). Nell’ultima frazione la formazione di coach Cullurà gestisce la contesa e si impone sugli avversari. Pisogne, già con le spalle al muro, dovrà difendere il fattore campo mercoledì 15 aprile per forzare la serie a gara-3. Ottime le prove di Negroni (21 punti) e Amoruso (18). Nonostante la sconfitta ci provano Poli (12 punti), Resmini (12) e Fenaroli (11).