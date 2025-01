Basket serie C: Ospitaletto vince il derby e aggancia Gussago

Nella prima giornata del girone di ritorno di serie C di basket, Ospitaletto si vendica di Gussago, mentre Manerbio e Pisogne si sbarazzano rispettivamente di Gorle e Casalasco.

Il derby franciacortino

Ospitaletto trionfa nel derby franciacortino battendo Gussago con il punteggio di 74-62. Nelle file del Cxo si dimostra sempre più incontenibile Reghenzi (21 punti), mentre risulta decisiva anche la prova di Pollini (14). Sponda Yes Basketball, complice l’assenza di Fossati, salgono in cattedra Dubois (23 punti, 4/7 da tre e 5 assist) e Veronesi (12 punti e 15 rimbalzi). Apre le danze Gussago con una penetrazione perfetta di Dubois. Tonelli riporta in parità la contesa, mentre Pollini, con i soliti incontenibili propulsori, regala il primo vantaggio al Cxo. Tedoldi, recuperato in extremis, si accende dall’arco e, supportato da Dubois, guida i biancorossi sul +6 (4-10 ai 4’). Nel finale, Moss e Giorgini archiviano la prima frazione sul 16-14.

Lo Yes Basketball apre il secondo periodo con una tripla costruita in modo magistrale. Giorgini, con due giocate spettacolari, obbliga coach Guindani al time-out. La pausa, però, non interrompe l’inerzia dei biancoverdi: Giorgini recupera il secondo pallone consecutivo, mentre Toure sigla il +6. Gussago non arranca e riduce il gap fino al -1. Gli ultimi due minuti sono tutti all’insegna di David Moss. Il numero 34 segna da tre per rispondere a Dubois e recupera palla, consentendo a Reghenzi di firmare il vantaggio. Il libero del numero 8 chiude il primo tempo sul 38-38.

Al rientro, Dubois prosegue il suo show personale, infilando la quarta tripla. Pollini e Reghenzi spingono ancora sul pulsante del gas, ma la bomba di Tedoldi e la conclusione dal post basso di Veronesi mantengono Gussago avanti nel punteggio. Negli ultimi cinque minuti, l’asse Tonelli-Reghenzi si dimostra incontenibile. L’11 e il 18, con otto punti consecutivi, si caricano i compagni sulle spalle e li trascinano sul +7 (55-48 ai 28’). Nell’ultimo minuto, il trio composto da Dubois, Valenti e Tanfoglio ferma il break dei padroni di casa, accorciando alla mezz’ora sul 57-54. Salgono di livello le difese negli ultimi 10’. Copeta riesce a sbloccare lo Yes e, con quattro punti consecutivi, tocca il -3. Coppi, dimenticato dalla difesa nel pitturato, ridà ossigeno ai suoi in fase offensiva, mentre Moss, con l’ennesima difesa da campione, intrappola Dubois e gli strappa il pallone dalle mani. Il numero 8 però non si scoraggia, dimostrandosi glaciale nell’azione seguente (63-60 ai 35’). Nel finale, Tonelli e soci dominano nel pitturato avversario, si guadagnano due rimbalzi offensivi fondamentali e chiudono il derby. Il Cxo si vendica della sconfitta nel girone d’andata e agguanta i rivali in classifica.

Manerbio corsaro a Gorle

Il Bresciangrana, trascinato da Bona e Crescini, doma Gorle all’overtime (52-60). Nel Manerbio splendono Bona (20), Prestini (12) e Crescini (9). Faticano a sbloccarsi le due squadre nel primo segmento. Bona apre le marcature con una tripla. Giaveno e Prestini non si fanno attendere e, con cinque punti consecutivi, guidano Manerbio sul +6. Deleidi e Milanesi accorciano sul -1, ma la bomba di Giaveno chiude sul 7-11. Nel secondo quarto, Gorle alza i ritmi e, complici le prestazioni di Dadda e Colombo, chiude all’intervallo sul 25-18. Nei due quarti successivi, Bona è fenomenale: il capitano trascina i compagni per tutti i 20 minuti e, nel finale, con cinque punti consecutivi, manda la contesa all’overtime. Ai supplementari, i lupi disinnescano perfettamente la difesa dei rivali e, spinti dalle tre bombe di Crescini, chiudono la contesa e strappano i due punti.

Sorride anche Pisogne

Pisogne inaugura il PalaRomele nel miglior modo possibile: travolto Casalasco (88-75). I sebini trovano in Caramatti (28 punti con 7 triple), Cancelli (14) e Bianchi (13), i protagonisti assoluti della sfida. Gli attacchi dominano nella prima frazione: Caramatti prende per mano i compagni sin dalla palla a due e li trascina sul 12-6. Zorat e Dimitrov non si fanno attendere e accorciano sul -1. Bianchi e Fenaroli chiudono il quarto sul 26-20. Nella seconda e terza frazione, nessuna delle due formazioni riesce ad imporsi. Alla mezz’ora la tripla di Ihedioha accorcia sul 66-64. Nell’ultimo quarto, Casalasco non riesce a trovare antidoto all’offensiva dei lacustri, che individuano in Ghitti, Moreno e Cancelli la chiave tattica per annullare gli avversari.