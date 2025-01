Basket serie C: Mazzano resta in vetta, tre ko per le bresciane

Alti e bassi, tra chi riesce a ripetersi in positivo e chi affonda in un momento complesso di stagione: la serie C dalle bresciane offre emozioni per tutti i gusti. Mazzano mantiene la testa della classifica con una vittoria di peso, sorridono anche Pisogne e Gussago, mentre è weekend da dimenticare quello di Chiari, Manerbio e Ospitaletto.

Chiari cade ancora

La giornata ha preso il via alle 17 all’ombra del Torrazzo, con un’altra serata difficile per la Pentavac Chiari: dopo la sconfitta per 52 lunghezze della scorsa giornata contro Romano, i bassaioli devono questa volta chinare il capo contro il fanalino di coda Soresina. In terra cremonese, infatti, finisce 102-80 in favore dei padroni di casa. La gara permane sul testa a testa fino alla sirena di metà (46-49), ma i ragazzi di Blasizza sono costretti a cedere il passo in avvio di terzo quarto: Soresina scappa via e i biancorossi si arrendono.

Manerbio e Gussago

Destini opposti, invece, quelli delle due sfide delle 18: Manerbio si ferma in casa nella complessa gara contro Seriana per 77-63, mentre Gussago rialza la testa dopo la sconfitta nel derby dello scorso weekend, e trova i primi due punti del 2025 contro Viadana (76-72 al finale). Gli uomini di Moreno si arrendono alla capolista in una gara pesantemente condizionata da un secondo quarto shock (20-9 il parziale secco), ma nella quale i bassaioli cercano di ritrovare la bussola nella ripresa: non bastano però i 33 punti un Bona in stato di grazia a trovare il colpaccio.

Vincono e convincono, invece, i franciacortini: dopo una partenza in sordina i ragazzi di Guindani si staccano dai mantovani con un deciso colpo di reni, mantenendo le redini della gara fino agli ultimissimi minuti. Bene Veronesi e Tedoldi: 43 punti in due, per una vittoria importantissima.

Pisogne, Ospitaletto e Mazzano

Può di nuovo sorridere anche Pisogne: i sebini travolgono per 90-71 Bottanuco, firmando doppietta dopo la convincente vittoria su Casalasco dello scorso weekend, mentre allo stesso orario Ospitaletto non riesce ad impensierire un’ottima Romano, che spazza via i bassaioli – orfani di Pollini, Tonelli e Moss – per 83-52. A chiudere la serata è la prima della classe: Mazzano ribalta Gorle di venti lunghezze (84-64) grazie a Chakir (20), Veronesi (14) e Fiusco (13). I bianconeri, reduci dalla sconfitta contro San Pio della scorsa giornata, rialzano rapidamente la testa, restando in testa a pari merito con Seriana a quota venti lunghezze.