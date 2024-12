Basket serie C: Mazzano domina nel derby, ok Gussago e Ospitaletto

Nella nona giornata di serie C di basket continua la marcia spedita di Gussago e Ospitaletto, mentre Mazzano domina nel derby bresciano. Crolla Pisogne dopo le due vittorie consecutive.

Gussago corsaro

La tripla doppia di Fossati (20 punti, 10 rimbalzi e 10 palle rubate) conduce Gussago alla vittoria contro Gorle (64-77). Il dynamic duo accende la prima frazione, firmando i primi 7 punti. Dadda e Milesi pungono dall’arco, ma Tedoldi e Dubois replicano per il vantaggio (19-21 al 10’). Nei primi 5’ del secondo periodo, si fanno sotto i locali: il botta e risposta tra il tandem Deleidi-Adami e la coppia Veronesi-Fossati consente a Gorle di mettere la testa avanti (26-25 al 15’). Il break propiziato da Dubois e Tedoldi scava il primo solco (31-40 al 19’), ma negli ultimi 60 secondi, i ragazzi di coach Mazzoleni chiudono sul -2 (38-40 al 20’).

Alla ripresa, faticano a prendere ritmo le due compagini. Veronesi ferma l’ennesimo blitz dei rivali, mentre Tedoldi, Copeta e Fossati ribaltano la contesa alla mezz’ora (52-61). Nell’ultimo quarto, Gussago amministra ed espugna il parquet dei bergamaschi.

Il derby

Mazzano manda un segnale al girone H: distrutta Pisogne nel derby bresciano (97-64). Per il New Basket grandissime prestazioni di Avdiu (21 punti e 13 rimbalzi) e De Leo (15 punti). Per i lacustri il miglior marcatore è il solito Bianchi (16 punti).

Mette subito la quarta la Nbb che, in meno di due minuti, si lancia sul 11-0. Il solito Bianchi interrompe il parziale, ruba palla a Mastrangelo e colpisce da tre (11-5 al 3’). De Leo spara ancora dalla lunga distanza per il +10. La sagra delle triple continua con la bomba di Caramatti, a cui risponde un incontenibile Mastrangelo. Veronesi e Fiusco incrementano il divario, mentre Chakir, dominante nel pitturato, chiude la prima frazione sul 39-20.

Nel secondo periodo faticano a far muovere la retina le due bresciane. Fiusco serve De Leo in transizione e Mazzano torna a macinare punti. I lacustri non riescono a disinnescare la difesa dei rivali e scivolano sul -24. Il sottomano di Fenaroli, dopo cinque minuti, vale i primi due punti dei rossoblù. L’ennesima tripla di De Leo, con annesso tiro libero realizzato, segna il +27. La bomba di Fiusco manda all’intervallo sul 58-31.

Al rientro, Bianchi prende per mano i compagni e prova a ridurre lo svantaggio. Dilascio pesca in no look capitan De Leo e, nell’azione seguente, si inventa un canestro da assoluto fuoriclasse. I cinque punti di Avdiu archiviano il terzo segmento sul 75-47. L’ultimo quarto è ancora a tinte bianconere: Risolo, Avdiu e Rocco realizzano l’ennesimo break e toccano il massimo vantaggio (+38). Nel finale la truppa di coach Tritto rende il passivo meno pesante. Con questa incredibile vittoria, i ragazzi di coach Lovino rispondono nel migliore dei modi alla sconfitta contro il Cxo.

Ospitaletto esulta

Ospitaletto continua la marcia spedita: battuto anche Casalasco (75-69). Nel Cxo spiccano Pollini (19 punti), Reghenzi (16 punti) e Moss (14 punti). Pollini apre le marcature per i franciacortini. Reghenzi prende le redini della contesa e guida i biancoverdi sul +5. Dimitrov si accende e chiude il primo periodo sul -2. La seconda frazione si apre con il parziale di 10-0 targato Pollini (33-21 al 16’). Casalasco non si arrende e realizza il contro parziale del -5 (33-28 al 17’). I franciacortini allungano dalla lunetta per il 41-36 al 20’.

La pausa lunga rinvigorisce i cremonesi che, spinti dalla coppia Dimitrov-Dushi, piazzano il break del 11-4 per il +2 (45-47 al 27’). Moss e Festa riprendono il controllo del match, ma Dimitrov e Colombo chiudono sul +3 alla mezz’ora. Nell’ultimo quarto, Pollini si carica sulle spalle i compagni e li guida alla seconda vittoria consecutiva.

La classifica

Seriana 14 punti; Romano, Mazzano e Gussago 12; Casalasco, Bottanuco e Manerbio* 10; San pio*, Ospitaletto e Gorle 8; Pisogne 6; Chiari*, Soresina e Viadana* 4 (*una partita in meno).