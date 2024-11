Basket serie C, il weekend sorride alle bresciane: vincono in tre

Ottava giornata di serie C positiva per le bresciane: Manerbio e Gussago tornano alla vittoria, continua il momento positivo per Pisogne. Chiari, nonostante l’ottima prestazione, cade ancora.

Manerbio corsaro

Manerbio torna a muovere la classifica: espugnato il parquet di Soresina (58-70). I lupi mandano quattro giocatori in doppia cifra: Crescini (19), Prestini (15), Giaveno (14) e Paderno (11). Nella prima frazione, Franzoni e Giaveno combinano per 10 punti. Negli ultimi 4’, a segnare per i biancoverdi è solo Paderno, che giganteggia dalla lunga distanza con tre triple consecutive (14-19 al 10’). Oluic, con 9 punti, si fa sotto nella seconda frazione. I bassaioli, tuttavia, reggono e chiudono sul +4. In avvio di ripresa, le tre bombe targate Crescini spezzano le ultime resistenze dei cremonesi. Nell’ultimo periodo, Prestini si riconferma una gemma preziosa e Manerbio porta a casa i due punti che valgono oro.

Gussago piega Chiari

Gussago si accende nell’ultima frazione, recupera e spazza Chiari all’overtime (83-75). Per lo Yes Basket a dominare sono sempre Veronesi (24 punti, 22 rimbalzi e 5 assist) e Fossati (17 punti, 11 rimbalzi e 8 palle recuperate). Nei clarensi ottime prestazioni di Negroni (26), Zangrandi (15) e De Martin (10). Veronesi, con la solita grandissima maestria, apre le marcature. De Martin e Guiducci rispondono subito presente, lanciando il primo vantaggio biancorosso (4-2 2’).

Fossati, completamente libero dall’arco, non perdona e pareggia la contesa. De Martin pesca il taglio backdoor di Negroni, e i clarensi iniziano a prendere campo. L’attacco con cinque giocatori fuori dall’arco di coach Blasizza porta i suoi frutti e, con le triple di Zangrandi, Guiducci e Corona, il Pentavac si lancia sul +9. Lo Yes Basket risponde con la stessa moneta, grazie alla tripla di Ghirlanda, che riporta sui binari i compagni. Le bombe in side step di Corona e in step back di Dubois accendono il pubblico e chiudono la prima frazione sul 15-23 per gli ospiti.

Nel secondo periodo la musica non cambia: i biancorossi continuano a cercare la conclusione dalla lunga distanza, con la formazione di coach Guindani costretta ad inseguire. Nei successivi minuti, sono le difese a fare la partita. Copeta e Tedoldi permettono ai padroni di casa di stare in scia, ma Zangrandi manda sul +11. Il duo delle meraviglie, composto da Veronesi e Fossati, piazza il contro break e torna ad un possesso di distanza. Nel finale Fossati fa una magia delle sue e, con il libero supplementare, manda Gussago sopra di una lunghezza. Negroni non ci sta e, con un floater sulla sirena, piazza il +2 (37-39 al 20’).

La ripresa

Al rientro, il numero 33 continua da dove aveva terminato e guida il parziale di 9-0 che obbliga coach Guindani al timeout (37-48 23’). Gussago non demorde e rosicchia qualche punto con Tedoldi e il numero 1. L’asse De Martin-Negroni è strabordante e chiude alla mezz’ora sul 55-64. Negli ultimi 10’, Chiari rivede gli spettri di Casalasco. Gussago alza il ritmo, prende l’inerzia del match e trova la parità con l’ennesima bomba dall’angolo di Tedoldi (66-66 35’). Nel finale, Veronesi con 7 punti consecutivi e una difesa di altissimo livello su Negroni, completa la rimonta. Allo scadere il fallo su De Martin – uno su due dalla lunetta – manda la sfida all’overtime (75-75). Ai supplementari il Pentavac va in blackout. Staffiere e Tedoldi salgono in cattedra, interrompendo la striscia di sconfitte dello Yes Basket.

Pisogne centra il bis

Pisogne, trascinata da uno straordinario Bianchi (20 punti), centra la seconda vittoria consecutiva e si sbarazza di Gorle (67-53). I sebini attaccano a spron battuto nella prima frazione: Cancelli apre con 5 punti consecutivi, mentre Ghitti e Caramatti allungano sul 10-2. I neroverdi tornano a contatto e la tripla di Dadda chiude sul 16-14 al 10’. Nel secondo segmento si accende Bianchi che, con 8 punti, trascina i suoi. Nel finale è ancora Dadda ad accorciare le distanze (33-32 al 20’).

Il canestro di Moreno in apertura del secondo tempo lancia il break dei lacustri (41-33 al 24’). Faticano a stappare il canestro le due compagini: Felappi rompe il digiuno dopo ben cinque minuti e Caramatti si accoda per il +11. La reazione di Deleidi vale il -6. Nell’ultimo quarto, Poli e Marchetti agguantano nuovamente la doppia cifra di vantaggio, e i biancoblù si staccano dal gruppo in coda alla graduatoria.

La classifica

Romano 12 punti; Mazzano*, Manerbio, Gussago e Seriana* 10; Bottanuco*, Casalasco*, San Pio e Gorle 8; Pisogne 6; Ospitaletto*, Chiari, Viadana* e Soresina 4 (*una partita in meno).